https://arabic.sputniknews.com/20220529/بينيت-القدس-عاصمة-إسرائيل-الأبدية-وأهنئ-المشاركين-في-مسيرة-الأعلام-1062864987.html
بينيت: القدس عاصمة إسرائيل الأبدية وأهنئ المشاركين في مسيرة الأعلام
بينيت: القدس عاصمة إسرائيل الأبدية وأهنئ المشاركين في مسيرة الأعلام
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء اليوم الأحد، إن "القدس عاصمة إسرائيل الأبدية". 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T17:14+0000
2022-05-29T17:14+0000
2022-05-29T17:14+0000
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وعبر حسابه على تويتر، قال بينيت، إن "القدس عاصمتنا الأبدية"، مهنأ "كل من شارك في مسيرة الأعلام التقليدية".وكان بينيت، قال في وقت سابق اليوم، إن التلويح بالعلم الإسرائيلي في مدينة القدس أمر طبيعي. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن بينيت، خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية، أن رفع علم بلاده في مدينة القدس هو أمر بديهي، وإسرائيل واضحة حول هذا منذ اللحظة الأولى.واقتحم الآلاف من المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من قوات "الاحتلال" الإسرائيلية، بهدف تأمين دخولهم وحمايتهم.وفور اقتحام أول مجموعة من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، تصدى لهم المرابطون والمرابطات الفلسطينيون وسط "تكبيراتهم"، وشعارات منها "بالروح، بالدم، نفديك يا أقصى".من جانبها، أغلقت الشرطة الإسرائيلية أبواب المصلى القبلي، ومنعت المعتكفين بداخله من الخروج. فيما احتشد المئات من الفلسطينيين منذ ساعات الفجر الأولى، اليوم، داخل المسجد الأقصى، بعدما أدوا صلاة الفجر بداخله وأقاموا صلاة الضحى رغم التضييقات الإسرائيلية المتكررة بحقهم، وحرمان العديد منهم الدخول إليه ما اضطرهم لأداء الصلاة عند أبوابه.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن
بينيت: القدس عاصمة إسرائيل الأبدية وأهنئ المشاركين في مسيرة الأعلام
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء اليوم الأحد، إن "القدس عاصمة إسرائيل الأبدية".
وعبر حسابه على تويتر، قال بينيت، إن "القدس عاصمتنا الأبدية"، مهنأ "كل من شارك في مسيرة الأعلام التقليدية".
وكان بينيت، قال في وقت سابق اليوم، إن التلويح بالعلم الإسرائيلي في مدينة القدس أمر طبيعي
. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن بينيت، خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية، أن رفع علم بلاده في مدينة القدس هو أمر بديهي، وإسرائيل واضحة حول هذا منذ اللحظة الأولى.
واقتحم الآلاف من المستوطنين
، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من قوات "الاحتلال" الإسرائيلية، بهدف تأمين دخولهم وحمايتهم.
وفور اقتحام أول مجموعة من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، تصدى لهم المرابطون والمرابطات الفلسطينيون وسط "تكبيراتهم"، وشعارات منها "بالروح، بالدم، نفديك يا أقصى".
من جانبها، أغلقت الشرطة الإسرائيلية أبواب المصلى القبلي
، ومنعت المعتكفين بداخله من الخروج. فيما احتشد المئات من الفلسطينيين منذ ساعات الفجر الأولى، اليوم، داخل المسجد الأقصى، بعدما أدوا صلاة الفجر بداخله وأقاموا صلاة الضحى رغم التضييقات الإسرائيلية المتكررة بحقهم، وحرمان العديد منهم الدخول إليه ما اضطرهم لأداء الصلاة عند أبوابه.