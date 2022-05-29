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https://arabic.sputniknews.com/20220529/تجدد-القصف-الصاروخي-على-القواعد-الأمريكية-في-حقول-النفط-شرقي-سوريا-1062836383.html
تجدد القصف الصاروخي على القواعد الأمريكية في حقول النفط شرقي سوريا
تجدد القصف الصاروخي على القواعد الأمريكية في حقول النفط شرقي سوريا
تعرضت قاعدة حقل العمر النفطي التي تتخذها قوات الاحتلال الأمريكي والعناصر الموالية لها كأكبر القواعد العسكرية في المنطقة، لقصف صاروخي مجهول المصدر ليل أمس. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T07:50+0000
2022-05-29T07:50+0000
أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأكدت مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك" في دير الزور أن أصوات انفجارات قوية هزت منطقة قاعدة حقل العمر نتيجة سقوط عدد من الصواريخ عليها من جهة مجهولة، تلاها تحليق مكثف لطيران الاحتلال الأمريكي الاستطلاعي والمروحي.وأكدت مصادر من قلب حقل العمر النفطي لـ "سبوتنيك" عدم سقوط قتلى بين صفوف الجيش الأمريكي في القاعدة، مشيرة إلى أن الأضرار اقتصر على الأضرار على المادية، مع حالة استنفار كبيرة لعناصر قوات الاحتلال الأمريكي في القاعدة.كما تعرضت دوريات وحواجز عسكرية لمسلحي تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، إلى هجمات مسلحة في ريف دير الزور الشرقي من قبل مجهولين أدت إلى مقتل عدد منهم وإصابة آخرين.وتأتي هذه الهجمات كرد على السياسة التعسفية لقوات الاحتلال الأمريكي والعناصر الموالية له بحق أبناء العشائر العربية في المنطقة.وتعاني القوات الموالية الاحتلال الأمريكي في ريف دير الزور من سحب عدد كبير من عناصرها إلى جبهات القتال في الشمال الشرقي، استعدادا لهجمات القوات التركية على المناطق التي تقع تحت سيطرة ما يسمى "قوات قسد" الموالية لقوات الاحتلال الأمريكي.ويحتل الجيش الأمريكي جميع حقول النفط والغاز السوري في محافظتي الحسكة ودير الزور شمال شرقي سوريا، وقد تم مؤخرا تشغيل عشرات الآبار النفطية الجديدة في البادية الشمالية والشرقية لمحافظة دير الزور من قبل فرق هندسية تابعة له، ما ضاعف واردات تجارة النفط المسروق بشكل كبير، بعد إضافة نحو 3500 برميل نفط يوميا.وتقدر كميات النفط التي يتم نهبها من الحقول السورية المحتلة شهريا، نحو 3 ملايين برميل من المواد الخام المستخرجة من حقول محافظات الحسكة والرقة ودير الزور.وينشط ضباط وجنود الجيش الأمريكي في عمليات تصدير النفط السوري المسروق عبر المعابر اللاشرعية شمال وشمال شرقي سوريا تمهيدا لبيعها في "الأسواق السوداء" القريبة كـ إقلام كردستان العراق، وإلى وجهات أخرى منها منطقة إدلب التي يحتلها تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا)، في حين تعاني سوريا عموما أزمة محروقات خانقة جراء الحصار االقتصادي الذي تضربه الولايات المتحدة وحلفائها على هذا البلد العربي.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/في-ضوء-الحديث-عن-عملية-عسكرية-تركية-تعزيزات-عسكرية-روسية-شرقي-سوريا-1062786384.html
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أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

تجدد القصف الصاروخي على القواعد الأمريكية في حقول النفط شرقي سوريا

07:50 GMT 29.05.2022
© Sputnikطائرات أمريكية تشن عدوانا على محيط دير الزور شرقي سوريا
طائرات أمريكية تشن عدوانا على محيط دير الزور شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© Sputnik
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تعرضت قاعدة حقل العمر النفطي التي تتخذها قوات الاحتلال الأمريكي والعناصر الموالية لها كأكبر القواعد العسكرية في المنطقة، لقصف صاروخي مجهول المصدر ليل أمس.
وأكدت مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك" في دير الزور أن أصوات انفجارات قوية هزت منطقة قاعدة حقل العمر نتيجة سقوط عدد من الصواريخ عليها من جهة مجهولة، تلاها تحليق مكثف لطيران الاحتلال الأمريكي الاستطلاعي والمروحي.
وأكدت مصادر من قلب حقل العمر النفطي لـ "سبوتنيك" عدم سقوط قتلى بين صفوف الجيش الأمريكي في القاعدة، مشيرة إلى أن الأضرار اقتصر على الأضرار على المادية، مع حالة استنفار كبيرة لعناصر قوات الاحتلال الأمريكي في القاعدة.
كما تعرضت دوريات وحواجز عسكرية لمسلحي تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، إلى هجمات مسلحة في ريف دير الزور الشرقي من قبل مجهولين أدت إلى مقتل عدد منهم وإصابة آخرين.
وتأتي هذه الهجمات كرد على السياسة التعسفية لقوات الاحتلال الأمريكي والعناصر الموالية له بحق أبناء العشائر العربية في المنطقة.
الجيش الروسي يقدم الرعاية الطبية لسكان القرى شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
في ضوء الحديث عن عملية عسكرية تركية... تعزيزات عسكرية روسية شرقي سوريا
27 مايو, 19:54 GMT
وتعاني القوات الموالية الاحتلال الأمريكي في ريف دير الزور من سحب عدد كبير من عناصرها إلى جبهات القتال في الشمال الشرقي، استعدادا لهجمات القوات التركية على المناطق التي تقع تحت سيطرة ما يسمى "قوات قسد" الموالية لقوات الاحتلال الأمريكي.
ويحتل الجيش الأمريكي جميع حقول النفط والغاز السوري في محافظتي الحسكة ودير الزور شمال شرقي سوريا، وقد تم مؤخرا تشغيل عشرات الآبار النفطية الجديدة في البادية الشمالية والشرقية لمحافظة دير الزور من قبل فرق هندسية تابعة له، ما ضاعف واردات تجارة النفط المسروق بشكل كبير، بعد إضافة نحو 3500 برميل نفط يوميا.
ويعد حقل العمر النفطي أكبر حقول النفط في سوريا مساحة وإنتاجا، ويقع على الضفة الشرقية لنهر الفرات.
وتقدر كميات النفط التي يتم نهبها من الحقول السورية المحتلة شهريا، نحو 3 ملايين برميل من المواد الخام المستخرجة من حقول محافظات الحسكة والرقة ودير الزور.
وينشط ضباط وجنود الجيش الأمريكي في عمليات تصدير النفط السوري المسروق عبر المعابر اللاشرعية شمال وشمال شرقي سوريا تمهيدا لبيعها في "الأسواق السوداء" القريبة كـ إقلام كردستان العراق، وإلى وجهات أخرى منها منطقة إدلب التي يحتلها تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا)، في حين تعاني سوريا عموما أزمة محروقات خانقة جراء الحصار االقتصادي الذي تضربه الولايات المتحدة وحلفائها على هذا البلد العربي.
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