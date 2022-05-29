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ترامب يوضح سبب الأداء "التاريخي" للروبل الروسي
ترامب يوضح سبب الأداء "التاريخي" للروبل الروسي
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، متحدثا في تجمع لمؤيديه في ولاية "وايومنغ"، إن الروبل أصبح الآن أقوى من أي وقت مضى ووصل إلى مستوى "تاريخي". 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T07:03+0000
2022-05-29T07:03+0000
العالم
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وأضاف: "إنه (الروبل) في ارتفاع تاريخي، لأن أسعار النفط مرتفعة جدا الآن، أعلى من أي وقت مضى، روسيا تكسب ثروة بيع النفط في هذه الأسعار، وأنها تقبل الآن روبل فقط ".وفي وقت سابق، أكدت دراسة أجراها خبراء من جامعة أكسفورد إيكونوميكس أن السبب الرئيسي لتعزيز العملة الروسية هو ارتفاع أسعار الطاقة والانتقال إلى الدفع بالروبل للحصول عليها.وقالت تاتيانا أورلوفا، وهي خبيرة اقتصادية رائدة في الأسواق الناشئة: "أسعار السلع مرتفعة للغاية في الوقت الحالي، وحتى على الرغم من انخفاض الصادرات الروسية بسبب الحظر والعقوبات، فإن ارتفاع أسعار السلع الأساسية يعوض عن هذا الانخفاض"، حسبما ذكرت شبكة "سي بي إس".كما أشارت إلى أن روسيا تتلقى حوالي 20 مليار دولار شهريا من صادرات الطاقة. منذ نهاية مارس، رضخ العديد من المشترين الأجانب لقرار دفع ثمن الطاقة بالروبل، مما أدى إلى زيادة أخرى في قيمة العملة.وأضافت: "كل هذه العوامل تخلق الطلب على الروبل، مما يزيد من قيمة العملة".في 23 مارس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تحويل مدفوعات إمدادات الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى التي فرضت إجراءات تقييدية ضد روسيا إلى روبل. ثم وقع مرسوما مناظرا وقال إنه إذا لم تدفع الدول "غير الصديقة" بالروبل اعتبارا من 1 أبريل، فستعتبرها روسيا تخلفا عن سداد عقود الغاز.
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العالم

ترامب يوضح سبب الأداء "التاريخي" للروبل الروسي

07:03 GMT 29.05.2022
© AFP 2022 / BRANDON BELLالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يتحدث خلال جولة الحرية الأمريكية في مركز مؤتمرات أوستن، تكساس، 14 مايو/ أيار 2022
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يتحدث خلال جولة الحرية الأمريكية في مركز مؤتمرات أوستن، تكساس، 14 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© AFP 2022 / BRANDON BELL
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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، متحدثا في تجمع لمؤيديه في ولاية "وايومنغ"، إن الروبل أصبح الآن أقوى من أي وقت مضى ووصل إلى مستوى "تاريخي".
وأضاف: "إنه (الروبل) في ارتفاع تاريخي، لأن أسعار النفط مرتفعة جدا الآن، أعلى من أي وقت مضى، روسيا تكسب ثروة بيع النفط في هذه الأسعار، وأنها تقبل الآن روبل فقط ".
وفي وقت سابق، أكدت دراسة أجراها خبراء من جامعة أكسفورد إيكونوميكس أن السبب الرئيسي لتعزيز العملة الروسية هو ارتفاع أسعار الطاقة والانتقال إلى الدفع بالروبل للحصول عليها.
وقالت تاتيانا أورلوفا، وهي خبيرة اقتصادية رائدة في الأسواق الناشئة: "أسعار السلع مرتفعة للغاية في الوقت الحالي، وحتى على الرغم من انخفاض الصادرات الروسية بسبب الحظر والعقوبات، فإن ارتفاع أسعار السلع الأساسية يعوض عن هذا الانخفاض"، حسبما ذكرت شبكة "سي بي إس".
كما أشارت إلى أن روسيا تتلقى حوالي 20 مليار دولار شهريا من صادرات الطاقة. منذ نهاية مارس، رضخ العديد من المشترين الأجانب لقرار دفع ثمن الطاقة بالروبل، مما أدى إلى زيادة أخرى في قيمة العملة.
وأضافت: "كل هذه العوامل تخلق الطلب على الروبل، مما يزيد من قيمة العملة".
في 23 مارس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تحويل مدفوعات إمدادات الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى التي فرضت إجراءات تقييدية ضد روسيا إلى روبل. ثم وقع مرسوما مناظرا وقال إنه إذا لم تدفع الدول "غير الصديقة" بالروبل اعتبارا من 1 أبريل، فستعتبرها روسيا تخلفا عن سداد عقود الغاز.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
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