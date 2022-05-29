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https://arabic.sputniknews.com/20220529/تركيا-تجدد-مطالبتها-إسرائيل-اتخاذ-تدابير-تحافظ-على-الوضع-الراهن-للأماكن-المقدسة-1062870835.html
تركيا تجدد مطالبتها إسرائيل اتخاذ تدابير تحافظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة
تركيا تجدد مطالبتها إسرائيل اتخاذ تدابير تحافظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة
طالبت الخارجية التركية، مساء اليوم الأحد، إسرائيل بالحفاظ على الوضع الراهن في مدينة القدس. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T21:02+0000
2022-05-29T21:01+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار تركيا اليوم
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وتابع بيان للخارجية، نشرته وكالة الأناضول التركية، أن اقتحام عضو الكنيست إيتمار بن غفير ومتطرفين للمسجد الأقصى في حماية الشرطة "انتهاك صارخ للوضع القائم في المسجد الأقصى".واقتحم الآلاف من المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من قوات "الاحتلال" الإسرائيلية، بهدف تأمين دخولهم وحمايتهم.وفور اقتحام أول مجموعة من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، تصدى لهم المرابطون والمرابطات الفلسطينيون وسط "تكبيراتهم"، وشعارات منها "بالروح، بالدم، نفديك يا أقصى".من جانبها، أغلقت الشرطة الإسرائيلية أبواب المصلى القبلي، ومنعت المعتكفين بداخله من الخروج. فيما احتشد المئات من الفلسطينيين منذ ساعات الفجر الأولى، اليوم، داخل المسجد الأقصى، بعدما أدوا صلاة الفجر بداخله وأقاموا صلاة الضحى رغم التضييقات الإسرائيلية المتكررة بحقهم، وحرمان العديد منهم الدخول إليه ما اضطرهم لأداء الصلاة عند أبوابه.
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم

تركيا تجدد مطالبتها إسرائيل اتخاذ تدابير تحافظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة

21:02 GMT 29.05.2022
© AP Photo / MENAHEM KAHANAزعيم حزب عوتسما يهوديت إيتامار بن غفير، يرفع العلم الإسرائيلي في القدس في 20 أبريل 2022 ، في بداية مسيرة الأعلام التي نظمتها الأحزاب القومية
زعيم حزب عوتسما يهوديت إيتامار بن غفير، يرفع العلم الإسرائيلي في القدس في 20 أبريل 2022 ، في بداية مسيرة الأعلام التي نظمتها الأحزاب القومية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© AP Photo / MENAHEM KAHANA
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طالبت الخارجية التركية، مساء اليوم الأحد، إسرائيل بالحفاظ على الوضع الراهن في مدينة القدس.
وتابع بيان للخارجية، نشرته وكالة الأناضول التركية، أن اقتحام عضو الكنيست إيتمار بن غفير ومتطرفين للمسجد الأقصى في حماية الشرطة "انتهاك صارخ للوضع القائم في المسجد الأقصى".
واقتحم الآلاف من المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من قوات "الاحتلال" الإسرائيلية، بهدف تأمين دخولهم وحمايتهم.
وفور اقتحام أول مجموعة من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، تصدى لهم المرابطون والمرابطات الفلسطينيون وسط "تكبيراتهم"، وشعارات منها "بالروح، بالدم، نفديك يا أقصى".
من جانبها، أغلقت الشرطة الإسرائيلية أبواب المصلى القبلي، ومنعت المعتكفين بداخله من الخروج. فيما احتشد المئات من الفلسطينيين منذ ساعات الفجر الأولى، اليوم، داخل المسجد الأقصى، بعدما أدوا صلاة الفجر بداخله وأقاموا صلاة الضحى رغم التضييقات الإسرائيلية المتكررة بحقهم، وحرمان العديد منهم الدخول إليه ما اضطرهم لأداء الصلاة عند أبوابه.
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