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تركيا تعلن مقتل أحد جنودها في شمال العراق
تركيا تعلن مقتل أحد جنودها في شمال العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، مقتل أحد جنودها أثناء عملية عسكرية ضد المسلحين الأكراد في شمال العراق. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T08:20+0000
2022-05-29T08:20+0000
أخبار تركيا اليوم
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وقالت الوزارة إن الجندي قتل يوم السبت عندما انفجرت عبوة ناسفة أثناء مروره هو وجنود آخرين بالقرب منها.وأضافت في بيان، أن الانفجار تسبب كذلك في إصابة عنصر آخر، جرى نقله إلى المستشفى، بحسب وكالة "الأناضول".وعبرت وزارة الدفاع عن تعازيها لأسرة العسكري وللشعب التركي وأفراد القوات المسلحة التركية.ويرتفع بذلك عدد الجنود الأتراك الذين قتلوا في المنطقة منذ الثلاثاء إلى سبعة جنود.وكانت تركيا أطلقت عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل تنظيم حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه إرهابيا في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.
https://arabic.sputniknews.com/20220528/تركيا-ندعم-بشدة-السلام-بين-أذربيجان-وأرمينيا-1062818303.html
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أخبار تركيا اليوم

تركيا تعلن مقتل أحد جنودها في شمال العراق

08:20 GMT 29.05.2022
© REUTERS / Murad Sezerانتشار قوات الجيش التركي لتأمين الحدود مع إيران، لمنع وصول موجة من اللاجئين من أفغانستان، 21 أغسطس 2021
انتشار قوات الجيش التركي لتأمين الحدود مع إيران، لمنع وصول موجة من اللاجئين من أفغانستان، 21 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© REUTERS / Murad Sezer
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، مقتل أحد جنودها أثناء عملية عسكرية ضد المسلحين الأكراد في شمال العراق.
وقالت الوزارة إن الجندي قتل يوم السبت عندما انفجرت عبوة ناسفة أثناء مروره هو وجنود آخرين بالقرب منها.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
تركيا: ندعم بشدة السلام بين أذربيجان وأرمينيا
أمس, 16:00 GMT
وأضافت في بيان، أن الانفجار تسبب كذلك في إصابة عنصر آخر، جرى نقله إلى المستشفى، بحسب وكالة "الأناضول".
وعبرت وزارة الدفاع عن تعازيها لأسرة العسكري وللشعب التركي وأفراد القوات المسلحة التركية.
ويرتفع بذلك عدد الجنود الأتراك الذين قتلوا في المنطقة منذ الثلاثاء إلى سبعة جنود.
وكانت تركيا أطلقت عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل تنظيم حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه إرهابيا في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.
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