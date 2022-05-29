https://arabic.sputniknews.com/20220529/تركيا-تعلن-مقتل-أحد-جنودها-في-شمال-العراق-1062838094.html
تركيا تعلن مقتل أحد جنودها في شمال العراق
تركيا تعلن مقتل أحد جنودها في شمال العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، مقتل أحد جنودها أثناء عملية عسكرية ضد المسلحين الأكراد في شمال العراق. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T08:20+0000
2022-05-29T08:20+0000
2022-05-29T08:20+0000
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/1049988449_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_26d6167de167fe289a4480b206c703cd.jpg
وقالت الوزارة إن الجندي قتل يوم السبت عندما انفجرت عبوة ناسفة أثناء مروره هو وجنود آخرين بالقرب منها.وأضافت في بيان، أن الانفجار تسبب كذلك في إصابة عنصر آخر، جرى نقله إلى المستشفى، بحسب وكالة "الأناضول".وعبرت وزارة الدفاع عن تعازيها لأسرة العسكري وللشعب التركي وأفراد القوات المسلحة التركية.ويرتفع بذلك عدد الجنود الأتراك الذين قتلوا في المنطقة منذ الثلاثاء إلى سبعة جنود.وكانت تركيا أطلقت عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه إرهابيا في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.
https://arabic.sputniknews.com/20220528/تركيا-ندعم-بشدة-السلام-بين-أذربيجان-وأرمينيا-1062818303.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/1049988449_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3fc065a19d7ee4e167fd964ac5f4e176.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
تركيا تعلن مقتل أحد جنودها في شمال العراق
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، مقتل أحد جنودها أثناء عملية عسكرية ضد المسلحين الأكراد في شمال العراق.
وقالت الوزارة إن الجندي قتل يوم السبت عندما انفجرت عبوة ناسفة أثناء مروره هو وجنود آخرين بالقرب منها.
وأضافت في بيان، أن الانفجار تسبب كذلك في إصابة عنصر آخر، جرى نقله إلى المستشفى، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وعبرت وزارة الدفاع عن تعازيها لأسرة العسكري وللشعب التركي وأفراد القوات المسلحة التركية.
ويرتفع بذلك عدد الجنود الأتراك الذين قتلوا في المنطقة منذ الثلاثاء إلى سبعة جنود.
وكانت تركيا أطلقت عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه إرهابيا في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.