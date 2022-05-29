https://arabic.sputniknews.com/20220529/تركي-آل-الشيخ-يغضب-المصريين-بسبب-فخر-العرب-1062841456.html

تركي آل الشيخ يغضب المصريين بسبب "فخر العرب"

تركي آل الشيخ يغضب المصريين بسبب "فخر العرب"

أثار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فوز ريال مدريد الإسباني بنهائي... 29.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-29T10:04+0000

2022-05-29T10:04+0000

2022-05-29T10:04+0000

رياضة

أخبار دوري أبطال أوروبا

تركي آل الشيخ

كريم بنزيما

ليفربول

أخبار نادي ريال مدريد

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ونشر آل الشيخ تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ "تويتر"، صورة تجمع الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد ومدربه الإيطالي كارلو أنشلوتي.وعلق تركي آل الشيخ على الصورة: "فخر العرب وفخر إيطاليا، الحمد لله".وأضاف باللغة الإسبانية: "مبروك إسبانيا".وخلقت تغريدة آل الشيخ تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً من جانب المصريين الذين أكدوا أن محمد صلاح هو "فخر العرب الحقيقي".وجاء في أحد التعليقات ردا على تركي آل الشيخ: "صلاح فخر مصر والعرب، جعل الإنجليز يهتفوا باسم مصر ويرفعوا علم مصر".وتلقب جماهير الكرة العربية محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزي بلقب فخر العرب لتألقه بقميص الريدز على مدار 5 مواسم.يُذكر أن ريال مدريد تُوج بطلا لدوري الأبطال للمرة الـ14 في تاريخه بعدما أنهى المباراة بنتيجة 1-0 رغم أن ليفربول بقيادة صلاح سيطر على المباراة وفرض الكثير من المحاولات.

https://arabic.sputniknews.com/20220529/فعلنا-المعتاد-ماذا-قال-كريم-بنزيما-عن-تتويج-ريال-مدريد-بدوري-الأبطال-1062840212.html

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رياضة, أخبار دوري أبطال أوروبا, تركي آل الشيخ, كريم بنزيما, ليفربول, أخبار نادي ريال مدريد