https://arabic.sputniknews.com/20220529/تسجيل-16-حالة-إصابة-بجدري-القرود-في-فرنسا--1062856352.html
تسجيل 16 حالة إصابة بجدري القرود في فرنسا
تسجيل 16 حالة إصابة بجدري القرود في فرنسا
أعلنت وكالة الصحة الفرنسية "سانت أوبوبليك"، اليوم الأحد، تسجيل 16 حالة إصابة بشرية بجدري القردة في فرنسا. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T14:22+0000
2022-05-29T14:22+0000
2022-05-29T14:22+0000
العالم
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يذكر أن غالبية حالات العدوى سجلت في منطقة "إيل دو فرانس"، وإصابة واحدة في منطقة "أوفيرني رون ألب" الشرقية، واثنتين في "أوكسيتاني" وواحدة في "نورماندي".في وقت سابق، أوصت هيئة الصحة العليا الفرنسية بتطعيم الأشخاص الذين كانوا على اتصال بأشخاص مصابين بجدري القرود.وفقا لتقارير وسائل الإعلام، تم بالفعل إجراء التطعيمات الأولى في فرنسا كجزء من الوقاية من انتشار هذا المرض.واكتشف المرض في 19 دولة في جميع أنحاء العالم - بشكل رئيسي في أوروبا - من الفيروس الشبيه بالجدري خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وعادة ما يتم اكتشاف العدوى بشكل متقطع فقط خارج غرب ووسط إفريقيا، حيث يتوطن الفيروس في الحيوانات.وتم اكتشاف المرض لأول مرة في قرود المختبر في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، وعادة ما يكون خفيفًا ولكن يمكن أن يسبب مرضًا شديدًا في بعض الحالات يمكن أن تقتل ما يصل إلى 10 في المئة من الأشخاص الذين تصيبهم العدوى. وأما السلالة الأكثر اعتدالًا التي تسبب التفشي الحالي تقتل واحدًا من كل 100 شخص.وتمتد فترة حضانة جدري القردة إلى 21 يومًا، مما يعني أن ظهور الأعراض قد يستغرق ثلاثة أسابيع. وتشمل الأعراض الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/روسيا-مختبرات-أمريكية-وراء-تفشي-جدري-القرود-في-نيجيريا-1062773763.html
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العالم
تسجيل 16 حالة إصابة بجدري القرود في فرنسا
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أعلنت وكالة الصحة الفرنسية "سانت أوبوبليك"، اليوم الأحد، تسجيل 16 حالة إصابة بشرية بجدري القردة في فرنسا.
يذكر أن غالبية حالات العدوى سجلت في منطقة "إيل دو فرانس"، وإصابة واحدة في منطقة "أوفيرني رون ألب" الشرقية، واثنتين في "أوكسيتاني" وواحدة في "نورماندي".
في وقت سابق، أوصت هيئة الصحة العليا الفرنسية بتطعيم الأشخاص الذين كانوا على اتصال بأشخاص مصابين بجدري القرود.
وفقا لتقارير وسائل الإعلام، تم بالفعل إجراء التطعيمات الأولى في فرنسا كجزء من الوقاية من انتشار هذا المرض.
واكتشف المرض في 19 دولة في جميع أنحاء العالم - بشكل رئيسي في أوروبا - من الفيروس الشبيه بالجدري خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وعادة ما يتم اكتشاف العدوى بشكل متقطع فقط خارج غرب ووسط إفريقيا، حيث يتوطن الفيروس في الحيوانات.
وتم اكتشاف المرض لأول مرة في قرود المختبر في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، وعادة ما يكون خفيفًا ولكن يمكن أن يسبب مرضًا شديدًا في بعض الحالات يمكن أن تقتل ما يصل إلى 10 في المئة من الأشخاص الذين تصيبهم العدوى. وأما السلالة الأكثر اعتدالًا التي تسبب التفشي الحالي تقتل واحدًا من كل 100 شخص.
وتمتد فترة حضانة جدري القردة إلى 21 يومًا، مما يعني أن ظهور الأعراض قد يستغرق ثلاثة أسابيع. وتشمل الأعراض الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق.