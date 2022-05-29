https://arabic.sputniknews.com/20220529/تعاون-عراقي-إيراني-لمواجهة-العواصف-الترابية-والتصحر-1062841598.html
تعاون عراقي إيراني لمواجهة العواصف الترابية والتصحر
تعاون عراقي إيراني لمواجهة العواصف الترابية والتصحر
أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، عن اتفاق مع إيران لعقد اجتماعات مستمرة لبحث مشكلة العواصف الترابية والتصحر ومسألة إدارة الأنهار المشتركة بين... 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T10:08+0000
2022-05-29T10:08+0000
2022-05-29T10:08+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة حماية البيئة الايراني علي سلاجقة، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال حسين: "هناك مباحثات تم التطرق إليها مع الجانب الإيراني بشأن ملف المياه والجفاف والتصحر".وأضاف الوزير العراقي: "بحثنا مع نائب الرئيس الايراني التغيرات المناخية"، لافتا إلى أن هذه التغيرات لا تخص بلدا معينا بل عابرة للحدود.وأوضح أن المباحثات شهدت كذلك التطرق لملف المياه وإدارته بين طهران وبغداد.وأشار إلى أنه ستكون هناك زيارات واجتماعات بين البلدين لمناقشة ملف المياه والأنهر المشتركة.من جانبه، قال سلاجقة إن الاجتماع الذي عقد اليوم بداية جيدة للتعاون بشأن ملف العواصف الترابية.وأوضح أنه لدى العراق وإيران خبرات في مجال تثبيت الكثبان الرملية، مشيرا إلى أن وزير الطاقة الإيراني سيزور العراق لبحث مسألة تصاعد الغبار.
https://arabic.sputniknews.com/20220529/تركيا-تعلن-مقتل-أحد-جنودها-في-شمال-العراق-1062838094.html
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أخبار العراق اليوم
تعاون عراقي إيراني لمواجهة العواصف الترابية والتصحر
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أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، عن اتفاق مع إيران لعقد اجتماعات مستمرة لبحث مشكلة العواصف الترابية والتصحر ومسألة إدارة الأنهار المشتركة بين البلدين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة حماية البيئة الايراني علي سلاجقة، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال حسين: "هناك مباحثات تم التطرق إليها مع الجانب الإيراني بشأن ملف المياه والجفاف والتصحر".
وأضاف الوزير العراقي: "بحثنا مع نائب الرئيس الايراني التغيرات المناخية"، لافتا إلى أن هذه التغيرات لا تخص بلدا معينا بل عابرة للحدود.
وأوضح أن المباحثات شهدت كذلك التطرق لملف المياه وإدارته بين طهران وبغداد.
وأشار إلى أنه ستكون هناك زيارات واجتماعات بين البلدين لمناقشة ملف المياه والأنهر المشتركة.
من جانبه، قال سلاجقة إن الاجتماع الذي عقد اليوم بداية جيدة للتعاون بشأن ملف العواصف الترابية.
وأوضح أنه لدى العراق وإيران خبرات في مجال تثبيت الكثبان الرملية، مشيرا إلى أن وزير الطاقة الإيراني سيزور العراق لبحث مسألة تصاعد الغبار.