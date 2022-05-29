https://arabic.sputniknews.com/20220529/تفاصيل-الموجة-شديدة-الحرارة-التى-تتعرض-لها-مصر-وموعد-انتهائها-1062846089.html
تفاصيل الموجة شديدة الحرارة التى تتعرض لها مصر وموعد انتهائها
تفاصيل الموجة شديدة الحرارة التى تتعرض لها مصر وموعد انتهائها
كشفت مسؤولة بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، تفاصيل الموجة شديدة الحرارة التى تتعرض لها أغلب المحافظات، وموعد انتهائها. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T11:42+0000
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وحسب موقع "مصراوي"، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد المصرية، إن مصر ستشهد اليوم ارتفاعا آخر بنحو درجة عن الأمس.وأضافت أن درجات الحرارة ستكون أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بنحو 3 درجات.وأفادت بأن "سبب ارتفاع الحرارة هو التأثر بكتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، وكتل هوائية جنوبية على سطح الأرض، ما يعمل على ارتفاع الحرارة بجانب ارتفاع نسبة الرطوبة أيضا".وأكدت غانم وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يساعد على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، إذ تكون الأجواء شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد وشمال وجنوب الصعيد والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وأغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط والبحر الأحمر.كما نصحت غانم، المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خصوصا في فترة الظهيرة التي تسجل أعلى درجات حرارة، وارتداء الملابس الصيفية القطنية البيضاء، وشرب كميات كبيرة من المياه والتواجد في أماكن جيدة التهوية.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/منخفض-السودان-يتسبب-في-موجة-شديدة-الحرارة-بمصر-1062761760.html
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تفاصيل الموجة شديدة الحرارة التى تتعرض لها مصر وموعد انتهائها
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كشفت مسؤولة بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، تفاصيل الموجة شديدة الحرارة التى تتعرض لها أغلب المحافظات، وموعد انتهائها.
وحسب موقع "مصراوي"
، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد المصرية، إن مصر ستشهد اليوم ارتفاعا آخر بنحو درجة عن الأمس.
وأضافت أن درجات الحرارة ستكون أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بنحو 3 درجات.
وأوضحت أن ذروة الحرارة ستكون غدا الاثنين حيث تسجل القاهرة 38 درجة مئوية.
وأفادت بأن "سبب ارتفاع الحرارة هو التأثر بكتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، وكتل هوائية جنوبية على سطح الأرض، ما يعمل على ارتفاع الحرارة بجانب ارتفاع نسبة الرطوبة أيضا".
وأكدت غانم وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يساعد على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، إذ تكون الأجواء شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد وشمال وجنوب الصعيد والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وأغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط والبحر الأحمر.
وأشارت إلى أن الحرارة ستنخفض وتتراجع قليلا بداية من يوم الثلاثاء المقبل، لكن الأجواء الحارة مستمرة حتى نهاية الأسبوع.
كما نصحت غانم، المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس
خصوصا في فترة الظهيرة التي تسجل أعلى درجات حرارة، وارتداء الملابس الصيفية القطنية البيضاء، وشرب كميات كبيرة من المياه والتواجد في أماكن جيدة التهوية.