تقارير: ساديو ماني ينتقل إلى بايرن ميونخ مقابل 35 مليون جنيه إسترليني
© AFP 2022 / Oli SCARFFالسنغالي ساديو ماني
© AFP 2022 / Oli SCARFF
أفادت صحيفة بريطانية، اليوم الأحد، بأن مهاجم ليفربول، ساديو ماني، قد حسم قراره بالرحيل هذا الصيف.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن أن ماني قرر مغادرة ليفربول، هذا الصيف، قبل انتهاء عقده بموسم واحد.
وأوضحت أن هناك العديد من الأندية التي تتفاوض مع المهاجم السنغالي.
وذكرت الصحيفة أن بايرن ميونخ هو المرشح الأقوى للظفر بخدمات ماني في صفقة قد تصل إلى 35 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 40 مليون يورو).
وأكدت أن العملاق البافاري يتأهب للمباشرة بترتيبات صفقة نجم ليفربول، ساديو ماني، بعدما انتهى موسمه مع فريقه الحالي.
وفي السياق، أكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، هذه التقارير، قائلا، "احترم بايرن رغبة ماني بالتركيز على نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه الأن مستعد للتقدم في الصفقة".
وفي السياق، أكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، هذه التقارير، قائلا، "احترم بايرن رغبة ماني بالتركيز على نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه الأن مستعد للتقدم في الصفقة".
Sadio Mané has decided to leave Liverpool this summer 🚨🔴 #LFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2022
He’s ready for a new experience after many special years with Reds - it will be confirmed to the club.
FC Bayern are strong contenders - but it’s still open and not completed as Sadio wanted to wait for the final. pic.twitter.com/hr6R5NmuZ0
وأضاف: "مهمة بايرن لن تكون سهلة في ظل رغبة العديد من الأندية الأخرى في ضم ماني".
وختم: "الأمر مؤكد بنسبة 100%، كما ورد سابقا، أن ماني سيغادر ليفربول، لقد اتخذ قراره".
يذكر أن ماني قد انتقل إلى صفوف ليفربول في صيف 2016، من ساوثهامبتون.
وخسر ساديو ماني أمس مع فريقه ليفربول المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، بهدف نظيف.