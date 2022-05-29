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https://arabic.sputniknews.com/20220529/تقارير-ساديو-ماني-ينتقل-إلى-بايرن-ميونخ-مقابل-35-مليون-جنيه-إسترليني-1062864116.html
تقارير: ساديو ماني ينتقل إلى بايرن ميونخ مقابل 35 مليون جنيه إسترليني
تقارير: ساديو ماني ينتقل إلى بايرن ميونخ مقابل 35 مليون جنيه إسترليني
أفادت صحيفة بريطانية، اليوم الأحد، بأن مهاجم ليفربول، ساديو ماني، قد حسم قراره بالرحيل هذا الصيف. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T16:50+0000
2022-05-29T16:50+0000
رياضة
ليفربول
نادي بايرن ميونخ
ساديو ماني
أخبار الدوري الإنجليزي
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وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن أن ماني قرر مغادرة ليفربول، هذا الصيف، قبل انتهاء عقده بموسم واحد.وأوضحت أن هناك العديد من الأندية التي تتفاوض مع المهاجم السنغالي.وذكرت الصحيفة أن بايرن ميونخ هو المرشح الأقوى للظفر بخدمات ماني في صفقة قد تصل إلى 35 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 40 مليون يورو).وأكدت أن العملاق البافاري يتأهب للمباشرة بترتيبات صفقة نجم ليفربول، ساديو ماني، بعدما انتهى موسمه مع فريقه الحالي. وفي السياق، أكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، هذه التقارير، قائلا، "احترم بايرن رغبة ماني بالتركيز على نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه الأن مستعد للتقدم في الصفقة".وأضاف: "مهمة بايرن لن تكون سهلة في ظل رغبة العديد من الأندية الأخرى في ضم ماني".يذكر أن ماني قد انتقل إلى صفوف ليفربول في صيف 2016، من ساوثهامبتون.وخسر ساديو ماني أمس مع فريقه ليفربول المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، بهدف نظيف.
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رياضة, ليفربول, نادي بايرن ميونخ, ساديو ماني, أخبار الدوري الإنجليزي

تقارير: ساديو ماني ينتقل إلى بايرن ميونخ مقابل 35 مليون جنيه إسترليني

16:50 GMT 29.05.2022
© AFP 2022 / Oli SCARFFالسنغالي ساديو ماني
السنغالي ساديو ماني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© AFP 2022 / Oli SCARFF
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أفادت صحيفة بريطانية، اليوم الأحد، بأن مهاجم ليفربول، ساديو ماني، قد حسم قراره بالرحيل هذا الصيف.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن أن ماني قرر مغادرة ليفربول، هذا الصيف، قبل انتهاء عقده بموسم واحد.
وأوضحت أن هناك العديد من الأندية التي تتفاوض مع المهاجم السنغالي.
وذكرت الصحيفة أن بايرن ميونخ هو المرشح الأقوى للظفر بخدمات ماني في صفقة قد تصل إلى 35 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 40 مليون يورو).
وأكدت أن العملاق البافاري يتأهب للمباشرة بترتيبات صفقة نجم ليفربول، ساديو ماني، بعدما انتهى موسمه مع فريقه الحالي.

وفي السياق، أكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، هذه التقارير، قائلا، "احترم بايرن رغبة ماني بالتركيز على نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه الأن مستعد للتقدم في الصفقة".
وأضاف: "مهمة بايرن لن تكون سهلة في ظل رغبة العديد من الأندية الأخرى في ضم ماني".
وختم: "الأمر مؤكد بنسبة 100%، كما ورد سابقا، أن ماني سيغادر ليفربول، لقد اتخذ قراره".
يذكر أن ماني قد انتقل إلى صفوف ليفربول في صيف 2016، من ساوثهامبتون.
وخسر ساديو ماني أمس مع فريقه ليفربول المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، بهدف نظيف.
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