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https://arabic.sputniknews.com/20220529/توقيف-مواطن-سعودي-في-مطار-بيروت-أثناء-محاولة-تهريب-مخدرات-1062849373.html
توقيف مواطن سعودي في مطار بيروت أثناء محاولة تهريب مخدرات
توقيف مواطن سعودي في مطار بيروت أثناء محاولة تهريب مخدرات
أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية، اليوم الأحد، توقيف مواطن سعودي، أثناء محاولته تهريب كمية من حبوب الكبتاغون المخدرة عبر مطار بيروت إلى الكويت. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T12:32+0000
2022-05-29T12:32+0000
أخبار لبنان
مطار بيروت
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جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية بسام مولوي، بحسب وكالة "فرانس برس".وقال البيان إن قوات الأمن اللبنانية أحبطت محاولة تهريب 18.3 كيلوغراما من حبوب الكبتاغون إلى دولة الكويت عبر مطار رفيق الحريري الدولي.وأوضح البيان أن الشخص الموقوف يحمل الجنسية السعودية "وهو مقيم في الكويت وبحوزته أوراق أمنية كويتية".وذكر مسؤول أمني في المطار أن كمية حبوب الكبتاغون المصادرة تقدر بنحو 110 آلاف وأنها كانت موضوعة في أكياس "تمت محاولة إخفائها عبر درزها داخل قطع من الثياب".وخلال الفترة الأخيرة، كثفت السلطات اللبنانية جهودها لإحباط عمليات تهريب المخدرات، لا سيما بعد انتقادات من دول خليجية على رأسها السعودية التي تُشكل وجهة أساسية لحبوب الكبتاغون.
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أخبار لبنان, مطار بيروت

توقيف مواطن سعودي في مطار بيروت أثناء محاولة تهريب مخدرات

12:32 GMT 29.05.2022
© AFP 2022 / Joseph Eidمطار بيروت يعج بالمسافرين
مطار بيروت يعج بالمسافرين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© AFP 2022 / Joseph Eid
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أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية، اليوم الأحد، توقيف مواطن سعودي، أثناء محاولته تهريب كمية من حبوب الكبتاغون المخدرة عبر مطار بيروت إلى الكويت.
جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية بسام مولوي، بحسب وكالة "فرانس برس".
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وقال البيان إن قوات الأمن اللبنانية أحبطت محاولة تهريب 18.3 كيلوغراما من حبوب الكبتاغون إلى دولة الكويت عبر مطار رفيق الحريري الدولي.
وأوضح البيان أن الشخص الموقوف يحمل الجنسية السعودية "وهو مقيم في الكويت وبحوزته أوراق أمنية كويتية".
وذكر مسؤول أمني في المطار أن كمية حبوب الكبتاغون المصادرة تقدر بنحو 110 آلاف وأنها كانت موضوعة في أكياس "تمت محاولة إخفائها عبر درزها داخل قطع من الثياب".
وخلال الفترة الأخيرة، كثفت السلطات اللبنانية جهودها لإحباط عمليات تهريب المخدرات، لا سيما بعد انتقادات من دول خليجية على رأسها السعودية التي تُشكل وجهة أساسية لحبوب الكبتاغون.
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