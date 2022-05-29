https://arabic.sputniknews.com/20220529/جيرارد-يعلق-على-أنباء-رحيل-ماني-عن-ليفربول-أنظر-إلى-محمد-صلاح-1062871626.html

جيرارد يعلق على أنباء رحيل ماني عن ليفربول: أنظر إلى محمد صلاح

جيرارد يعلق على أنباء رحيل ماني عن ليفربول: أنظر إلى محمد صلاح

علق ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول الإنجليزي والمدير الفني لفريق أستون فيلا، على احتمالية رحيل الدولي السنغالي ساديو ماني عن الريدز في الصيف. 29.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-29T21:41+0000

2022-05-29T21:41+0000

2022-05-29T21:41+0000

ليفربول

ساديو ماني

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وقال جيرارد، في تصريحاته مع شبكة "BTSports" البريطانية، إن "صلاح قال بالفعل إنه سيكون هنا العام المقبل، وأنا أعلم أن هناك القليل من الضوضاء حول ماني".وأضاف: "لا أعرف لماذا تريد ترك ليفربول، إلا إذا كنت تشك في أن الفريق قادر على المنافسة العام المقبل. أنظر لمحمد صلاح، حسم الأمر وأكد استمراره العام المقبل".وأفادت صحيفة بريطانية، في وقت سابق اليوم، بأن مهاجم ليفربول، ساديو ماني، قد حسم قراره بالرحيل هذا الصيف.وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن أن ماني قرر مغادرة ليفربول، هذا الصيف، قبل انتهاء عقده بموسم واحد. وأوضحت أن هناك العديد من الأندية التي تتفاوض مع المهاجم السنغالي.وذكرت الصحيفة أن بايرن ميونخ هو المرشح الأقوى للظفر بخدمات ماني في صفقة قد تصل إلى 35 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 40 مليون يورو)، مؤكدة أن العملاق البافاري يتأهب للمباشرة بترتيبات صفقة نجم ليفربول، ساديو ماني، بعدما انتهى موسمه مع فريقه الحالي.يذكر أن ماني قد انتقل إلى صفوف ليفربول في صيف 2016، من ساوثهامبتون.وخسر ساديو ماني أمس مع فريقه ليفربول المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، بهدف نظيف.

https://arabic.sputniknews.com/20220529/تقارير-ساديو-ماني-ينتقل-إلى-بايرن-ميونخ-مقابل-35-مليون-جنيه-إسترليني-1062864116.html

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ليفربول, ساديو ماني