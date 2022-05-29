https://arabic.sputniknews.com/20220529/جيرارد-يعلق-على-أنباء-رحيل-ماني-عن-ليفربول-أنظر-إلى-محمد-صلاح-1062871626.html
جيرارد يعلق على أنباء رحيل ماني عن ليفربول: أنظر إلى محمد صلاح
جيرارد يعلق على أنباء رحيل ماني عن ليفربول: أنظر إلى محمد صلاح
علق ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول الإنجليزي والمدير الفني لفريق أستون فيلا، على احتمالية رحيل الدولي السنغالي ساديو ماني عن الريدز في الصيف. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T21:41+0000
2022-05-29T21:41+0000
2022-05-29T21:41+0000
ليفربول
ساديو ماني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1d/1062868051_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_fcd854eba41bd447e91d07a0dff2a5a2.jpg
وقال جيرارد، في تصريحاته مع شبكة "BTSports" البريطانية، إن "صلاح قال بالفعل إنه سيكون هنا العام المقبل، وأنا أعلم أن هناك القليل من الضوضاء حول ماني".وأضاف: "لا أعرف لماذا تريد ترك ليفربول، إلا إذا كنت تشك في أن الفريق قادر على المنافسة العام المقبل. أنظر لمحمد صلاح، حسم الأمر وأكد استمراره العام المقبل".وأفادت صحيفة بريطانية، في وقت سابق اليوم، بأن مهاجم ليفربول، ساديو ماني، قد حسم قراره بالرحيل هذا الصيف.وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن أن ماني قرر مغادرة ليفربول، هذا الصيف، قبل انتهاء عقده بموسم واحد. وأوضحت أن هناك العديد من الأندية التي تتفاوض مع المهاجم السنغالي.وذكرت الصحيفة أن بايرن ميونخ هو المرشح الأقوى للظفر بخدمات ماني في صفقة قد تصل إلى 35 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 40 مليون يورو)، مؤكدة أن العملاق البافاري يتأهب للمباشرة بترتيبات صفقة نجم ليفربول، ساديو ماني، بعدما انتهى موسمه مع فريقه الحالي.يذكر أن ماني قد انتقل إلى صفوف ليفربول في صيف 2016، من ساوثهامبتون.وخسر ساديو ماني أمس مع فريقه ليفربول المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، بهدف نظيف.
https://arabic.sputniknews.com/20220529/تقارير-ساديو-ماني-ينتقل-إلى-بايرن-ميونخ-مقابل-35-مليون-جنيه-إسترليني-1062864116.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1d/1062868051_61:0:2728:2000_1920x0_80_0_0_9dce2f01f850f222d236d9dd2a159bc2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ليفربول, ساديو ماني
جيرارد يعلق على أنباء رحيل ماني عن ليفربول: أنظر إلى محمد صلاح
تابعنا عبر
علق ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول الإنجليزي والمدير الفني لفريق أستون فيلا، على احتمالية رحيل الدولي السنغالي ساديو ماني عن الريدز في الصيف.
وقال جيرارد، في تصريحاته مع شبكة "BTSports" البريطانية
، إن "صلاح قال بالفعل إنه سيكون هنا العام المقبل، وأنا أعلم أن هناك القليل من الضوضاء حول ماني".
وأضاف: "لا أعرف لماذا تريد ترك ليفربول، إلا إذا كنت تشك في أن الفريق قادر على المنافسة العام المقبل. أنظر لمحمد صلاح، حسم الأمر وأكد استمراره العام المقبل".
واختتم: "محمد صلاح سيبقى، وأتمنى كذلك ساديو ماني، كلاهما صنع تاريخه في ليفربول، وكلاهما يمكنه تقديم أفضل ما لديه في ملعب أنفيلد".
وأفادت صحيفة بريطانية، في وقت سابق اليوم، بأن مهاجم ليفربول، ساديو ماني، قد حسم قراره بالرحيل هذا الصيف
.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية
، فإن أن ماني قرر مغادرة ليفربول، هذا الصيف، قبل انتهاء عقده بموسم واحد. وأوضحت أن هناك العديد من الأندية التي تتفاوض مع المهاجم السنغالي.
وذكرت الصحيفة أن بايرن ميونخ
هو المرشح الأقوى للظفر بخدمات ماني في صفقة قد تصل إلى 35 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 40 مليون يورو)، مؤكدة أن العملاق البافاري يتأهب للمباشرة بترتيبات صفقة نجم ليفربول، ساديو ماني، بعدما انتهى موسمه مع فريقه الحالي.
يذكر أن ماني قد انتقل إلى صفوف ليفربول
في صيف 2016، من ساوثهامبتون.
وخسر ساديو ماني
أمس مع فريقه ليفربول المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، بهدف نظيف.