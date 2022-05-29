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حريق في يخت ضخم يتسبب بكارثة في بريطانيا... فيديو
حريق في يخت ضخم يتسبب بكارثة في بريطانيا... فيديو
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاحتراق يخت ضخم في بريطانيا أدى إلى انفجار كبير بسبب كميات الوقود على متنه. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T09:05+0000
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وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن اليخت الضخم الذي كان يرسو على ميناء ديفون كان يحتوي على 9 أطنان من وقود الديزل واشتعلت فيه النيران لأسباب مجهولة.وحاولت سلطات الطوارئ إخماد الحريق المشتعل على اليخت الذي يبلغ قيمته بحسب إدارة الميناء نحو 7.5 مليون دولار أمريكي.وحذرت السلطات أن حادثة الاحتراق قد تتسبب بنتائج كارثية على البيئة المائية في المنطقة بعد اشتعال كمية كبيرة من وقود الديزل وتسرب البعض منها في مياه البحر.
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العالم

حريق في يخت ضخم يتسبب بكارثة في بريطانيا... فيديو

09:05 GMT 29.05.2022 (تم التحديث: 09:39 GMT 29.05.2022)
© AFP 2022 / STRINGERيخت
يخت - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© AFP 2022 / STRINGER
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انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاحتراق يخت ضخم في بريطانيا أدى إلى انفجار كبير بسبب كميات الوقود على متنه.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن اليخت الضخم الذي كان يرسو على ميناء ديفون كان يحتوي على 9 أطنان من وقود الديزل واشتعلت فيه النيران لأسباب مجهولة.
وحاولت سلطات الطوارئ إخماد الحريق المشتعل على اليخت الذي يبلغ قيمته بحسب إدارة الميناء نحو 7.5 مليون دولار أمريكي.
وحذرت السلطات أن حادثة الاحتراق قد تتسبب بنتائج كارثية على البيئة المائية في المنطقة بعد اشتعال كمية كبيرة من وقود الديزل وتسرب البعض منها في مياه البحر.
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