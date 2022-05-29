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https://arabic.sputniknews.com/20220529/خبير-أوروبا-لن-تنجو-من-عام-2022-وشتاء-2023-بدون-الغاز-الروسي-1062834297.html
خبير: أوروبا "لن تنجو" من عام 2022 وشتاء 2023 بدون الغاز الروسي
خبير: أوروبا "لن تنجو" من عام 2022 وشتاء 2023 بدون الغاز الروسي
قال سيرغي كولوبانوف، نائب رئيس مجلس اقتصادات قطاعات الوقود والطاقة الروسية، إن أوروبا لن تنجو من عام 2022 وشتاء عام 2023 بدون الغاز الروسي، ولن يكون من الممكن... 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T06:29+0000
2022-05-29T06:29+0000
روسيا
اقتصاد
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وقال كولوبانوف لوكالة "سبوتنيك": "لن تنجو أوروبا بالتأكيد من عام 2022 وشتاء 2023 بدون غاز روسي، لن يكون من الممكن استبدال الاحتياجات بالغاز الطبيعي المسال بهذه السرعة (حتى لو لم نأخذ في الاعتبار أنه لا يوجد الكثير من الغاز الطبيعي المسال في العالم)".في رأيه، ستخفض أوروبا استهلاك الغاز من روسيا بنحو 30 مليار متر مكعب في عام 2022.وأضاف أنه في الأشهر الأربعة الماضية، بدأت الدول الأوروبية في إعادة توازن إمدادات الغاز، كما يتضح من انخفاض ضخ الوقود من روسيا إلى أوروبا وزيادة الإمدادات من الدول الأخرى. وأكد أنه مع ذلك ستستمر هذه العملية حتى حوالي 2024-2025.وطرحت الدول الأوروبية بالفعل خمس حزم عقوبات ضد موسكو بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي بدأت في 24 فبراير.ويدرس الاتحاد الأوروبي الحزمة السادسة، التي تنطوي على حظر على واردات النفط من روسيا. وتواصل العديد من البلدان الأوروبية، بما في ذلك المجر، منع اعتماده بسبب المخاوف بشأن التأثير السلبي على اقتصاداتها وأمن الطاقة.وفي 18 مايو، قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين ما يسمى بمبادرةREPowerEU، وهي خطة الكتلة للتخلص التدريجي من موارد الطاقة الروسية التي توفر واردات الغاز من بلدان أخرى وزيادة حصة الكتلة من الطاقة المتجددة.
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روسيا, اقتصاد

خبير: أوروبا "لن تنجو" من عام 2022 وشتاء 2023 بدون الغاز الروسي

06:29 GMT 29.05.2022
© Sputnik . Ivan Rudnev / الذهاب إلى بنك الصورمحطة ضغط الغاز في قسم خط أنابيب الغاز يامال-أوروبا
محطة ضغط الغاز في قسم خط أنابيب الغاز يامال-أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© Sputnik . Ivan Rudnev
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قال سيرغي كولوبانوف، نائب رئيس مجلس اقتصادات قطاعات الوقود والطاقة الروسية، إن أوروبا لن تنجو من عام 2022 وشتاء عام 2023 بدون الغاز الروسي، ولن يكون من الممكن استبدالها في المستقبل القريب.
وقال كولوبانوف لوكالة "سبوتنيك": "لن تنجو أوروبا بالتأكيد من عام 2022 وشتاء 2023 بدون غاز روسي، لن يكون من الممكن استبدال الاحتياجات بالغاز الطبيعي المسال بهذه السرعة (حتى لو لم نأخذ في الاعتبار أنه لا يوجد الكثير من الغاز الطبيعي المسال في العالم)".
في رأيه، ستخفض أوروبا استهلاك الغاز من روسيا بنحو 30 مليار متر مكعب في عام 2022.
وأضاف أنه في الأشهر الأربعة الماضية، بدأت الدول الأوروبية في إعادة توازن إمدادات الغاز، كما يتضح من انخفاض ضخ الوقود من روسيا إلى أوروبا وزيادة الإمدادات من الدول الأخرى. وأكد أنه مع ذلك ستستمر هذه العملية حتى حوالي 2024-2025.
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وطرحت الدول الأوروبية بالفعل خمس حزم عقوبات ضد موسكو بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي بدأت في 24 فبراير.
ويدرس الاتحاد الأوروبي الحزمة السادسة، التي تنطوي على حظر على واردات النفط من روسيا. وتواصل العديد من البلدان الأوروبية، بما في ذلك المجر، منع اعتماده بسبب المخاوف بشأن التأثير السلبي على اقتصاداتها وأمن الطاقة.
وفي 18 مايو، قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين ما يسمى بمبادرةREPowerEU، وهي خطة الكتلة للتخلص التدريجي من موارد الطاقة الروسية التي توفر واردات الغاز من بلدان أخرى وزيادة حصة الكتلة من الطاقة المتجددة.
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