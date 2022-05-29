https://arabic.sputniknews.com/20220529/خبير-يوضح-لماذا-يوجد-انقسام-داخل-الاتحاد-الأوروبي-بشأن-العقوبات-ضد-روسيا-1062849487.html
خبير يوضح لماذا يوجد انقسام داخل الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات ضد روسيا
خبير يوضح لماذا يوجد انقسام داخل الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات ضد روسيا
قال الباحث السياسي، بهاء محمود، إن هناك انقسام داخل الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات المفروضة على روسيا، لأنها تؤثر على اقتصادهم. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T12:39+0000
2022-05-29T12:39+0000
2022-05-29T12:39+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1062422934_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8141844af1fbdabf99b037c776d290fc.jpg
وأضاف محمود في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أنه "مع ضغوط هذه الدول على الاتحاد الأوروبي والأزمة التي يمر بها الاقتصاد الأوكراني سيؤدي إلى مرونة في العلاقة بين أطراف الأزمة الأوكرانية حماية لمصالح الجميع وليس بداية انتهاء العقوبات".وأكد أن "الغرب ما زال متمسكا بشروطه ولديه وجهة نظر أحادية في العلاقة مع روسيا ويريد فرض عقوبات عليها ولا يريد أن يكون لموسكو رد فعل حماية لمصالحها".وأوضح أن "فرنسا وألمانيا ليس لديهما قدرة الضغط على أوكرانيا للعودة للمفاوضات، لأن كييف لا تأخذ قرارها من ذاتها"، مرجعا ذلك لأن "القرار تأخذه واشنطن وإدارتها للصراع ورؤيتها لكيفية نهاية الأزمة".وأشار إلى "الانقسام الأوروبي حول الأزمة الأوكرانية الذي لم يخلق رأيا واحدا يتكون به موقف أوروبي من الأزمة الأوكرانية".وتابع "الموقف الآن داخل الاتحاد هو وجود قوى مثل المجر ترى ضرورة وقف العقوبات عن روسيا، ووجهة نظر أخرى ممثلة في فرنسا ترى الحوار هو الأنسب، وثالثة في ألمانيا تريد إنهاء العملية العسكرية وانسحاب القوات الروسية".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد خلال محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني، أولاف شولتز، استعداد روسيا للمساهمة في البحث عن خيارات لصادرات الحبوب دون عوائق، بما في ذلك تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود.
https://arabic.sputniknews.com/20220529/سخرية-واسعة-بسبب-تصريحات-رئيسة-المفوضية-الأوروبية-حول-سبب-عدم-وقف-شراء-النفط-الروسي-1062847110.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1062422934_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_805539900c936c463492dff03817626c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
خبير يوضح لماذا يوجد انقسام داخل الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات ضد روسيا
تابعنا عبر
قال الباحث السياسي، بهاء محمود، إن هناك انقسام داخل الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات المفروضة على روسيا، لأنها تؤثر على اقتصادهم.
وأضاف محمود في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك
"، أنه "مع ضغوط هذه الدول على الاتحاد الأوروبي والأزمة التي يمر بها الاقتصاد الأوكراني سيؤدي إلى مرونة في العلاقة بين أطراف الأزمة الأوكرانية حماية لمصالح الجميع وليس بداية انتهاء العقوبات".
ولفت إلى أن، "العقوبات الغربية على روسيا أتت بثمار سلبية، خاصة أنها تؤثر على اقتصاد الاتحاد الأوروبي".
وأكد أن "الغرب ما زال متمسكا بشروطه ولديه وجهة نظر أحادية في العلاقة مع روسيا
ويريد فرض عقوبات عليها ولا يريد أن يكون لموسكو رد فعل حماية لمصالحها".
وأوضح أن "فرنسا وألمانيا ليس لديهما قدرة الضغط على أوكرانيا للعودة للمفاوضات، لأن كييف لا تأخذ قرارها من ذاتها"، مرجعا ذلك لأن "القرار تأخذه واشنطن وإدارتها للصراع ورؤيتها لكيفية نهاية الأزمة".
وأشار إلى "الانقسام الأوروبي حول الأزمة الأوكرانية الذي لم يخلق رأيا واحدا يتكون به موقف أوروبي من الأزمة الأوكرانية".
وتابع "الموقف الآن داخل الاتحاد هو وجود قوى مثل المجر ترى ضرورة وقف العقوبات عن روسيا، ووجهة نظر أخرى ممثلة في فرنسا ترى الحوار هو الأنسب، وثالثة في ألمانيا تريد إنهاء العملية العسكرية وانسحاب القوات الروسية".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
، أكد خلال محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني، أولاف شولتز، استعداد روسيا للمساهمة في البحث عن خيارات لصادرات الحبوب دون عوائق، بما في ذلك تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود.