https://arabic.sputniknews.com/20220529/خضار-رخيص-وشائع-يسبب-انخفاضا-ملحوظا-في-سكر-الدم-1062868364.html

خضار رخيص وشائع يسبب انخفاضا ملحوظا في سكر الدم

خضار رخيص وشائع يسبب انخفاضا ملحوظا في سكر الدم

يحدث مرض السكري عندما يصاب الجسم بعدم القدرة على تحطيم مستويات الجلوكوز. تتطلب الحالة إدارة دقيقة للحفاظ على الصحة العامة. يعد النظام الغذائي أحد أفضل الطرق... 29.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-29T19:29+0000

2022-05-29T19:29+0000

2022-05-29T19:29+0000

الصحة

منوعات

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قبل الخوض في إدارة مرض السكري، من المهم التأكد من نوعي المرض، النوع الأول والنوع الثاني.يحدث مرض السكري من النوع الأول عندما يهاجم جهاز المناعة في الجسم الخلايا التي تنتج الأنسولين ويدمرها.يحدث النوع الثاني عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من الأنسولين، أو عندما لا تتفاعل خلايا الجسم مع الأنسولين. النوع الثاني هو الشكل الأكثر شيوعا لمرض السكري، ويمثل 90% تقريبا من إجمالي الحالات.يعتبر مرض السكري من النوع الثاني أسهل في إدارته من مرض السكري من النوع الأول والنظام الغذائي هو أحد أكثر الطرق فعالية للقيام بذلك.ومع ذلك، فإن بعض الأطعمة أفضل من غيرها لمرضى السكر. على سبيل المثال، وجدت دراسة أجرتها جامعة الجزيرة، أن البصل من أكثر الطرق فعالية في خفض مستويات السكر في الدم، بحسب موقع "إكسبريس" البريطاني.خلصت الدراسة المنشورة في Environ Health Insights إلى أن البصل "تسبب في انخفاض كبير في مستويات الجلوكوز السريعة في الدم ... لدى مرضى السكري من النوع الثاني".وخلص الباحثون إلى أن البصل "يمكن استخدامه كمكمل غذائي في إدارة النوع الأول و/ أو النوع الثاني من مرض السكري".من المهم ملاحظة أن هذا لا يعني أنه يجب على مرضى السكر إغراق نظامهم الغذائي بالبصل من أجل خفض مستويات الجلوكوز لديهم.إدراج البصل كما أشير إليه في الدراسة، قد يساعد لكنه ليس حلا سحريا.علاوة على ذلك، هناك حاجة إلى قدر أكبر من البحث في البصل قبل التمكن من التوصل إلى نتيجة ملموسة.

https://arabic.sputniknews.com/20220224/5-أطعمة-يمكن-أن-تمنع-مرض-السكري-من-النوع-الثاني-1059107078.html

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