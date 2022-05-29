https://arabic.sputniknews.com/20220529/دوائر-تويتر-ميزة-جديدة-ستقوم-بخصخصة-بعض-التغريدات-1062838762.html
"دوائر" تويتر... ميزة جديدة ستقوم بخصخصة بعض التغريدات
"دوائر" تويتر... ميزة جديدة ستقوم بخصخصة بعض التغريدات
بدأ موقع "تويتر" للتغريدات في اختباره ميزة جديدة منذ بداية الشهر الجاري، والتي ستمنع كافة المستخدمين من الاطلاع على تغريدات محددة. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T08:54+0000
2022-05-29T08:54+0000
2022-05-29T08:54+0000
تويتر
مجتمع
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ويختبر "تويتر" حاليا ميزة تدعى "دوائر"، والتي تسمح لجميع مستخدميه بانتقاء مجموعة من الأشخاص لقراءة تغريدات لهم، وهي أقرب إلى ميزة "Close Friends" (الأصدقاء المقربون).وعند اعتماد ميزة "دوائر" بشكل نهائي، ستظهر قائمة منسدلة عند البدء في كتابة تغريدة جديدة، والتي تحمل خيار مشاركتها لـ"الجميع" أو لـ"دائرة"، وذلك من أجل تحديد مشاهدتها على جمهور محدد.ويسمح "تويتر" بإضافة ما يصل إلى 150 مستخدما إلى الدائرة، سواء كانوا متابعين أم لا.وسيرى المستخدمون في الدائرة المندرجين بها ملاحظة نصها هو: "يمكن فقط للأشخاص الموجودين في دائرة "تويتر" الخاصة بفلان مشاهدة هذه التغريدة".ويشبه التغريد على "دائرة" مثل امتلاك حساب خاص، فهي تقوم بخصخصة تغريدات معينة، بدلا من تقييد الوصول إلى الملف الشخصي بالكامل.ولن يتمكن الأشخاص في الدائرة من إعادة تغريد أي شيء يتم تنشره عليها، لكن لا يزال بإمكانهم التقاط لقطة شاشة ثابتة (سكرين شوت)، وكذلك تنزيل التغريدات المعروضة لهم.ولاتزال ميزة "دوائر" قيد الاختبار على بعض مستخدمي "تويتر"، ولن يتم طرحها على نطاق واسع للجميع حتى إشعار آخر.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تويتر, مجتمع, منوعات
"دوائر" تويتر... ميزة جديدة ستقوم بخصخصة بعض التغريدات
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بدأ موقع "تويتر" للتغريدات في اختباره ميزة جديدة منذ بداية الشهر الجاري، والتي ستمنع كافة المستخدمين من الاطلاع على تغريدات محددة.
ويختبر "تويتر" حاليا ميزة تدعى "دوائر"، والتي تسمح لجميع مستخدميه بانتقاء مجموعة من الأشخاص لقراءة تغريدات لهم، وهي أقرب إلى ميزة "Close Friends" (الأصدقاء المقربون).
وعند اعتماد ميزة "دوائر" بشكل نهائي، ستظهر قائمة منسدلة عند البدء في كتابة تغريدة جديدة، والتي تحمل خيار مشاركتها لـ"الجميع" أو لـ"دائرة"، وذلك من أجل تحديد مشاهدتها على جمهور محدد.
ويسمح "تويتر" بإضافة ما يصل إلى 150 مستخدما إلى الدائرة، سواء كانوا متابعين أم لا.
وسيرى المستخدمون في الدائرة المندرجين بها ملاحظة نصها هو: "يمكن فقط للأشخاص الموجودين في دائرة "تويتر" الخاصة بفلان مشاهدة هذه التغريدة".
ويشبه التغريد على "دائرة" مثل امتلاك حساب خاص، فهي تقوم بخصخصة تغريدات معينة، بدلا من تقييد الوصول إلى الملف الشخصي بالكامل.
ولن يتمكن الأشخاص في الدائرة من إعادة تغريد أي شيء يتم تنشره عليها، لكن لا يزال بإمكانهم التقاط لقطة شاشة ثابتة (سكرين شوت)، وكذلك تنزيل التغريدات المعروضة لهم.
ولاتزال ميزة "دوائر" قيد الاختبار على بعض مستخدمي "تويتر"، ولن يتم طرحها على نطاق واسع للجميع حتى إشعار آخر.