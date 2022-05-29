https://arabic.sputniknews.com/20220529/رئيس-الحكومة-الفلسطينية-يطالب-المجتمع-الدولي-بالتدخل-العاجل-لوقف-انتهاكات-الاحتلال-للأماكن-المقدسة-1062862618.html
رئيس الحكومة الفلسطينية يطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف انتهاكات "الاحتلال" للأماكن المقدسة
رئيس الحكومة الفلسطينية يطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف انتهاكات "الاحتلال" للأماكن المقدسة
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتيه، بتدخل عاجل من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لحماية الأماكن المقدسة في فلسطين. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T16:15+0000
2022-05-29T16:15+0000
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ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، طالب أشتيه: "المجتمع الدولي وجميع المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات للأماكن المقدسة في المدينة".كما ناشد أشتيه المجتمع الدولي بضرورة العمل على "تفعيل القرارات الدولية لفرض عقوبات على كل ما تمارسه دولة الاحتلال من انتهاكات".واعتبر أشتيه أن "محاولات تغيير معالمها، (مدينة القدس) وفرض السيادة الوهمية عليها، لن تصمد أمام حقائق الدين، والتاريخ، والقداسة، باعتبارها تضم قبلة المسلمين الأولى، ومسرى المصطفى، ومعراجه إلى السماوات العلى، وكنيسة القيامة".وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني مسيرة المستوطنين واعتداءاتهم على المواطنين في مدينة القدس المحتلة، مشيدا بشجاعة المقدسيين من المرابطين والمرابطات دفاعا عن الأقصى.واعتبر أن "رقصة الأعلام المحكومة بأوهام السيطرة والأسرلة والتهويد لن تغير من معالمها أو عروبة ساحاتها، وشوارعها، وأزقتها ذات الطابع المعماري العربي والإسلامي والمسيحي، مثلما فشلت دولة العنصرية والتطهير العرقي في تكريس احتلالها لجميع الأراضي المحتلة، مع استمرار شعبنا في نضاله، وتضحياته لإنهاء الاحتلال، ووقف الاستيطان، وإقامة الدولة المستقلة بعاصمتها القدس، وفق جميع القرارات والشرائع الدولية"، حسب تعبيره.
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن
رئيس الحكومة الفلسطينية يطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف انتهاكات "الاحتلال" للأماكن المقدسة
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طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتيه، بتدخل عاجل من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لحماية الأماكن المقدسة في فلسطين.
ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية
، وفا، طالب أشتيه: "المجتمع الدولي وجميع المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات للأماكن المقدسة في المدينة".
كما ناشد أشتيه المجتمع الدولي بضرورة العمل على "تفعيل القرارات الدولية لفرض عقوبات على كل ما تمارسه دولة الاحتلال من انتهاكات".
وشدد رئيس الحكومة الفلسطينية على أن "القدس كانت وستظل عبر السنين وإلى أبد الآبدين عاصمة دولة فلسطين وهي عربية الوجه، والقلب واللسان"، حسب نص البيان.
واعتبر أشتيه أن "محاولات تغيير معالمها، (مدينة القدس) وفرض السيادة الوهمية عليها، لن تصمد أمام حقائق الدين، والتاريخ، والقداسة، باعتبارها تضم قبلة المسلمين الأولى، ومسرى المصطفى، ومعراجه إلى السماوات العلى، وكنيسة القيامة".
وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني مسيرة المستوطنين واعتداءاتهم على
المواطنين في مدينة القدس المحتلة، مشيدا بشجاعة المقدسيين من المرابطين والمرابطات دفاعا عن الأقصى.
وقال البيان: "منذ احتلالها في الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 فشلت دولة الاحتلال في فرض سيادتها على المدينة المقدسة، التي هي العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية المستقلة".
واعتبر أن "رقصة الأعلام المحكومة بأوهام السيطرة والأسرلة والتهويد لن تغير من معالمها أو عروبة ساحاتها، وشوارعها، وأزقتها ذات الطابع المعماري العربي والإسلامي والمسيحي، مثلما فشلت دولة
العنصرية والتطهير العرقي في تكريس احتلالها لجميع الأراضي المحتلة، مع استمرار شعبنا في نضاله، وتضحياته لإنهاء الاحتلال، ووقف الاستيطان، وإقامة الدولة المستقلة بعاصمتها القدس، وفق جميع القرارات والشرائع الدولية"، حسب تعبيره.