https://arabic.sputniknews.com/20220529/رئيس-ريال-مدريد-مبابي-أصبح-في-طي-النسيان-ولهذا-السبب-يتفوق-لاعبونا-على-الآخرين-1062833379.html
رئيس ريال مدريد: نسينا مبابي ولهذا السبب يتفوق لاعبونا على الآخرين
رئيس ريال مدريد: نسينا مبابي ولهذا السبب يتفوق لاعبونا على الآخرين
قال رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، إن انتصار الفريق الملكي بدوري أبطال أوروبا مستحق للغاية. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T03:45+0000
2022-05-29T03:45+0000
2022-05-29T03:48+0000
فلورنتينو بيريز
أخبار نادي ريال مدريد
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وأحرز ريال مدريد الإسباني اللقب الرابع عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، يوم السبت، بعد فوزه على ليفربول الإنجليزي بنتيجة (1-0)، في العاصمة الفرنسية باريس.وأضاف بيريز، "هذا العام كان لدينا موسم جيد. لقد لعبنا مع كل الفرق الأفضل وتغلبنا عليها واحدة تلو الأخرى"، وفقا لصحيفة "ماركا".وأشار إلى أنها بطولة مستحقة للغاية لريال مدريد، لأنها نتيجة عمل جماعي من اللاعبين والمدرب والمشجعين.وفشلت صفقة انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد بعد أن فضل اللاعب البقاء مع باريس سان جيرمان.وبالنسبة لحارس ريال مدريد، تيبو كورتوا، قال عنه بيريز، إنه أفضل حارس مرمى في العالم.. إنه مشجعي ريال مدريد، هذا سببب تعاقدنا معه، أنشيلوتي كان محقا حينما قال إن الفارق بين ريال مدريد والآخرين هو أن لاعبي الملكي من المدريديستا.
https://arabic.sputniknews.com/20220528/هدف-مباراة-ريال-مدريد-وليفربول-في-نهائي-دوري-أبطال-أوروبا-فيديو-1062832469.html
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فلورنتينو بيريز, أخبار نادي ريال مدريد
رئيس ريال مدريد: نسينا مبابي ولهذا السبب يتفوق لاعبونا على الآخرين
03:45 GMT 29.05.2022 (تم التحديث: 03:48 GMT 29.05.2022) تابعنا عبر
قال رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، إن انتصار الفريق الملكي بدوري أبطال أوروبا مستحق للغاية.
وأحرز ريال مدريد الإسباني اللقب الرابع عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، يوم السبت، بعد فوزه على ليفربول الإنجليزي بنتيجة (1-0)، في العاصمة الفرنسية باريس.
وأضاف بيريز، "هذا العام كان لدينا موسم جيد. لقد لعبنا مع كل الفرق الأفضل وتغلبنا عليها واحدة تلو الأخرى"، وفقا
لصحيفة "ماركا".
وفيما يخص صفقة الفرنسي كليان مبابي، قال بيريز إنه أصبح في طي النيسان.. سيواصل ريال مدريد دائمًا العمل على امتلاك أفضل اللاعبين، لكن اليوم نسينا مبابي بالفعل.. وهذه قضية منسية، فلنحتفل بريال مدريد.
وفشلت صفقة انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد بعد أن فضل اللاعب البقاء مع باريس سان جيرمان.
وبالنسبة لحارس ريال مدريد، تيبو كورتوا، قال عنه بيريز، إنه أفضل حارس مرمى في العالم.. إنه مشجعي ريال مدريد، هذا سببب تعاقدنا معه، أنشيلوتي كان محقا حينما قال إن الفارق بين ريال مدريد والآخرين هو أن لاعبي الملكي من المدريديستا.