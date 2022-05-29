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https://arabic.sputniknews.com/20220529/رئيس-نادي-العدالة-وعدنا-جماهيرنا-ووفينا-مبارك-عليكم-الصعود-لكأس-الأمير-محمد-بن-سلمان-1062863492.html
رئيس نادي العدالة: وعدنا جماهيرنا ووفينا.. مبارك عليكم الصعود لكأس الأمير محمد بن سلمان
رئيس نادي العدالة: وعدنا جماهيرنا ووفينا.. مبارك عليكم الصعود لكأس الأمير محمد بن سلمان
أهدى رئيس نادي العدالة السعودي، المهندس عبد العزيز المضحي، نجاح فريقه في الصعود إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بالمملكة العربية السعودية إلى جماهير ناديه. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T16:34+0000
2022-05-29T16:34+0000
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ووفقا لتصريحات أدلى بها المضحي لموقع "سبورت 24"، أكد على أن الفترة الماضية كانت صعبة على الفريق، إلا أنه اجتازها بهمة وعزيمة ودعم الجماهير الوفية للنادي.وقال: "جماهير النادي كانت الرقم الصعب في معادلة صعوده إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين"، مدللا بزحفهم خلف النادي وقطعهم آلاف الكيلومترات لحضور مباراة الفريق النهائية.وكان نادي العدالة قد نجح في تحقيق حلمه بالصعود إلى كأس الأمير محمد بن سلمان، بعد تعادله أمس السبت مع نادي جدة سلبيا.يشار إلى أن النتائج النهائية قد أفرزت أيضا صعود ناديي الوحدة والخليج إلى دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين.
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مباريات الدوري السعودي

رئيس نادي العدالة: وعدنا جماهيرنا ووفينا.. مبارك عليكم الصعود لكأس الأمير محمد بن سلمان

16:34 GMT 29.05.2022
© Sputnik . Youssed Abdenالدوري السعودي
الدوري السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© Sputnik . Youssed Abden
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أهدى رئيس نادي العدالة السعودي، المهندس عبد العزيز المضحي، نجاح فريقه في الصعود إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بالمملكة العربية السعودية إلى جماهير ناديه.
ووفقا لتصريحات أدلى بها المضحي لموقع "سبورت 24"، أكد على أن الفترة الماضية كانت صعبة على الفريق، إلا أنه اجتازها بهمة وعزيمة ودعم الجماهير الوفية للنادي.
وقال: "جماهير النادي كانت الرقم الصعب في معادلة صعوده إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين"، مدللا بزحفهم خلف النادي وقطعهم آلاف الكيلومترات لحضور مباراة الفريق النهائية.
وكان نادي العدالة قد نجح في تحقيق حلمه بالصعود إلى كأس الأمير محمد بن سلمان، بعد تعادله أمس السبت مع نادي جدة سلبيا.
يشار إلى أن النتائج النهائية قد أفرزت أيضا صعود ناديي الوحدة والخليج إلى دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين.
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