https://arabic.sputniknews.com/20220529/ردود-فعل-ساخرة-في-الشارع-الفرنسي-بعد-طلبات-ماكرون-وشولتز-المقدمة-لبوتين-1062842127.html
ردود فعل ساخرة في الشارع الفرنسي بعد طلبات ماكرون وشولتز المقدمة لبوتين
ردود فعل ساخرة في الشارع الفرنسي بعد طلبات ماكرون وشولتز المقدمة لبوتين
سخر قراء صحيفة "لو فيغارو الفرنسية" من المقترحات غير الواقعية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز المقدمة للرئيس الرويس فلاديمير... 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T10:16+0000
2022-05-29T10:16+0000
2022-05-29T10:16+0000
روسيا
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كان سبب الغضب هو طلباتهما من الرئيس الروسي إطلاق سراح 2500 مقاتل، الذين تحصنوا في مصنع "آزوفستال" واستسلموا، على أن ذلك الإجراء يساعد في تصدير الحبوب وإعلان هدنة، بحسب الصحيفة.وكتب أحد النقاد: "لقد حان الوقت لدفع أوكرانيا لتقديم تنازلات. كييف تخسر. يحتاج زيلينسكي إلى طلب هدنة وهذا واضح".وكتب ناقد آخر: "يبدو شولتز مرتبكا بعض الشيء. وماكرون أيضا، هذا واضح من عينيه، بوتين ينظر إليهم بسخرية قليلا".وعلق آخر: "كلمات فارغة، منفصلة عن الواقع. هذا ما يقدمه قادتنا".وكتب الأخير: "لقد فاز بوتين. عقوبات لا نهاية لها ضد روسيا. والآن هم يطالبون بوتين بمنحهم القمح، يطلبون منه إطعامهم".أجرى فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع إيمانويل ماكرون وأولاف شولتز في يوم أمس. ووفقا للكرملين، تبادل الجانبان وجهات النظر حول الجوانب الموضعية للوضع الراهن في أوكرانيا بالإضافة إلى أزمة الغذاء العالمية.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/بوتين-يقدم-لماكرون-وشولتز-دلائل-على-الانتهاكات-الإنسانية-الجسيمة-لنظام-كييف-1059804814.html
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روسيا
ردود فعل ساخرة في الشارع الفرنسي بعد طلبات ماكرون وشولتز المقدمة لبوتين
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سخر قراء صحيفة "لو فيغارو الفرنسية" من المقترحات غير الواقعية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز المقدمة للرئيس الرويس فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا.
كان سبب الغضب هو طلباتهما من الرئيس الروسي إطلاق سراح 2500 مقاتل، الذين تحصنوا في مصنع "آزوفستال" واستسلموا، على أن ذلك الإجراء يساعد في تصدير الحبوب وإعلان هدنة، بحسب الصحيفة
.
وكتب أحد النقاد: "لقد حان الوقت لدفع أوكرانيا لتقديم تنازلات. كييف تخسر. يحتاج زيلينسكي إلى طلب هدنة وهذا واضح".
وكتب ناقد آخر: "يبدو شولتز مرتبكا بعض الشيء. وماكرون أيضا، هذا واضح من عينيه، بوتين ينظر إليهم بسخرية قليلا".
وعلق آخر: "كلمات فارغة، منفصلة عن الواقع. هذا ما يقدمه قادتنا".
وكتب الأخير: "لقد فاز بوتين. عقوبات لا نهاية لها ضد روسيا. والآن هم يطالبون بوتين بمنحهم القمح، يطلبون منه إطعامهم".
أجرى فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع إيمانويل ماكرون وأولاف شولتز في يوم أمس. ووفقا للكرملين، تبادل الجانبان وجهات النظر حول الجوانب الموضعية للوضع الراهن في أوكرانيا بالإضافة إلى أزمة الغذاء العالمية.