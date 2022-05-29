https://arabic.sputniknews.com/20220529/رسميا-الأهلي-المصري-يعلق-على-أنباء-إقامة-نهائي-أفريقيا-دون-تقنية-الفيديو-1062853217.html
رسميا... الأهلي المصري يعلق على أنباء إقامة نهائي أفريقيا دون تقنية الفيديو
رسميا... الأهلي المصري يعلق على أنباء إقامة نهائي أفريقيا دون تقنية الفيديو
رد النادى الأهلي على الأنباء التى ترددت في الساعات القليلة الماضية بشأن تلقيه إخطارا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عن مصير مباراة نهائي دوري أبطال... 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T13:23+0000
2022-05-29T13:23+0000
2022-05-29T13:23+0000
رياضة
ماتش الأهلي اليوم
نادي الأهلي
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وقال الأهلي في بيان، اليوم السبت، إنه "لم يتلق أى مكاتبات من (كاف) بخصوص توقف أو احتمالية توقف الـ"VAR" أثناء نهائي دوري الأبطال".وأضاف البيان أن "مسؤلي (كاف) أكدوا فى الاجتماع الفنى للمباراة على إقامة المباراة بوجود تقنية الـ"VAR" دون توقف، وأن ما يتردد خلاف ذلك غير صحيح بالمرة".من المقرر أن تقام المباراة النهائية، يوم الاثنين المقبل، على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس" بالدار البيضاء، حيث ستقام المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش (20:00 بتوقيت المغرب و21:00 بتوقيت القاهرة).وكان الأهلي قد صعد للمباراة النهائية عقب الفوز على وفاق سطيف الجزائري بنتيجة (6-2) بمجموع المباراتين ذهابا وإيابا، في المقابل صعد الوداد بعد الفوز على بترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة (4-2).
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رياضة, ماتش الأهلي اليوم, نادي الأهلي
رسميا... الأهلي المصري يعلق على أنباء إقامة نهائي أفريقيا دون تقنية الفيديو
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رد النادى الأهلي على الأنباء التى ترددت في الساعات القليلة الماضية بشأن تلقيه إخطارا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عن مصير مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا في حالة تعطل تقنية الفيديو "VAR".
وقال الأهلي في بيان، اليوم السبت، إنه "لم يتلق أى مكاتبات من (كاف) بخصوص توقف أو احتمالية توقف الـ"VAR" أثناء نهائي دوري الأبطال".
وأضاف البيان أن "مسؤلي (كاف) أكدوا فى الاجتماع الفنى للمباراة على إقامة المباراة بوجود تقنية الـ"VAR" دون توقف، وأن ما يتردد خلاف ذلك غير صحيح بالمرة".
وكانت مواقع رياضية قد نقلت عن مصدر مسؤول بـ"كاف" أنه تم إبلاغ لاعبي والجهاز الفني لفريقي الأهلي والوداد بضرورة بدء المباراة واستكمال اللقاء، حتى إذا لم تكن تقنية الحكم الفيديو المساعد VAR تعمل أو حدث عطل تقني أثناء سير اللقاء.
من المقرر أن تقام المباراة النهائية، يوم الاثنين المقبل، على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس" بالدار البيضاء، حيث ستقام المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش (20:00 بتوقيت المغرب و21:00 بتوقيت القاهرة).
وكان الأهلي
قد صعد للمباراة النهائية عقب الفوز على وفاق سطيف الجزائري بنتيجة (6-2) بمجموع المباراتين ذهابا وإيابا، في المقابل صعد الوداد
بعد الفوز على بترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة (4-2).