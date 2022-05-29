https://arabic.sputniknews.com/20220529/روسيا-تمدد-القيود-المؤقتة-على-الرحلات-الجوية-في-11-مطارا-حتى-6-يونيو--1062836948.html
روسيا تمدد القيود المؤقتة على الرحلات الجوية في 11 مطارا حتى 6 يونيو
روسيا تمدد القيود المؤقتة على الرحلات الجوية في 11 مطارا حتى 6 يونيو
قررت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، اليوم الأحد، تمديد سريان القيود المؤقتة المفروضة على الرحلات الجوية في 11 مطارًا في جنوب ووسط البلاد قرب الحدود... 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T07:43+0000
2022-05-29T07:43+0000
2022-05-29T07:43+0000
روسيا
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وقالت الوكالة، في بيان، "تقرر تمديد سريان نظام القيود المؤقتة على الرحلات الجوية في11 مطارًا روسيًا في جنوب ووسط روسيا، حتى 6 حزيران/يونيو 2022 ، الساعة 3:45 صباحًا بتوقيت موسكو [00:45 بتوقيت غرينتش]".وتشمل القيود المؤقتة للرحلات الجوية مطارات أنابا وبيلغورود وبريانسك وفورونيج وغيلندجيك وكراسنودار وكورسك وليبيتسك وروستوف أون دون وسيمفيروبول وإليستا.هذا ويسري نظام تقييد الرحلات الجوية إلى المطارات في جنوب ووسط روسيا منذ 24 فبراير/شباط.
https://arabic.sputniknews.com/20220524/تمديد-حظر-الرحلات-الجوية-إلى-11-مطارا-في-جنوب-ووسط-روسيا--1062641712.html
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روسيا
روسيا تمدد القيود المؤقتة على الرحلات الجوية في 11 مطارا حتى 6 يونيو
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قررت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، اليوم الأحد، تمديد سريان القيود المؤقتة المفروضة على الرحلات الجوية في 11 مطارًا في جنوب ووسط البلاد قرب الحدود الأوكرانية، حتى 6 حزيران/ يونيو المقبل.
وقالت الوكالة، في بيان، "تقرر تمديد سريان نظام القيود المؤقتة على الرحلات الجوية في11 مطارًا روسيًا في جنوب ووسط روسيا، حتى 6 حزيران/يونيو 2022 ، الساعة 3:45 صباحًا بتوقيت موسكو [00:45 بتوقيت غرينتش]".
وتشمل القيود المؤقتة للرحلات الجوية مطارات أنابا وبيلغورود وبريانسك وفورونيج وغيلندجيك وكراسنودار وكورسك وليبيتسك وروستوف أون دون وسيمفيروبول وإليستا.
هذا ويسري نظام تقييد الرحلات الجوية إلى المطارات في جنوب ووسط روسيا منذ 24 فبراير/شباط.