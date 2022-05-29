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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220529/ستريموسوف-القوات-الأوكرانية-حاولت-اقتحام-منطقة-خيرسون-1062872306.html
ستريموسوف: القوات الأوكرانية حاولت اقتحام منطقة خيرسون
ستريموسوف: القوات الأوكرانية حاولت اقتحام منطقة خيرسون
قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية الإقليمية، اليوم الأحد، لـ"سبوتنيك" إن القوات الأوكرانية قامت بمحاولتين فاشلتين لاختراق خط الدفاع في... 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T23:33+0000
2022-05-29T23:33+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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سيمفيروبول - سبوتنيك. وقال ستريموسوف:"في الأيام الماضية، حاولت القوات الأوكرانية مرتين اختراق خط الدفاع في منطقة خيرسون بالقرب من قرية دافيدوف برود، لكنها هزمت وتكبدت خسائر فادحة للغاية".وأضاف: "إنهم حاولوا اختراق رأس الجسر والاستيلاء عليه وقطع منطقتي خيرسون وزابوريجيا".ولفت إلى أن الجيش الأوكراني ترك ما لا يقل عن 70 من جنوده الذين قتلوا في ساحة المعركة بعد محاولة الهجوم في منطقة خيرسون، ويفترض أنه فقد حوالي 200 شخص في المجموع، بالإضافة إلى 20 وحدة من المعدات.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220528/-مسؤول-في-خيرسون-واشنطن-بنت-قواعد-عسكرية-مطلة-على-البحر-الأسود-بغطاء-أوكراني-1062792611.html
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أخبار أوكرانيا

ستريموسوف: القوات الأوكرانية حاولت اقتحام منطقة خيرسون

23:33 GMT 29.05.2022
© AFP 2022 / Olga Maltsevaجنود روس يقفون في حراسة بالقرب من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، في منطقة خيرسون، وسط العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا، في 20 مايو 2022
جنود روس يقفون في حراسة بالقرب من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، في منطقة خيرسون، وسط العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا، في 20 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© AFP 2022 / Olga Maltseva
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قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية الإقليمية، اليوم الأحد، لـ"سبوتنيك" إن القوات الأوكرانية قامت بمحاولتين فاشلتين لاختراق خط الدفاع في منطقة خيرسون.
سيمفيروبول - سبوتنيك. وقال ستريموسوف:"في الأيام الماضية، حاولت القوات الأوكرانية مرتين اختراق خط الدفاع في منطقة خيرسون بالقرب من قرية دافيدوف برود، لكنها هزمت وتكبدت خسائر فادحة للغاية".
زورق صاروخي تابع لأسطول البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
مسؤول في خيرسون: واشنطن بنت قواعد عسكرية مطلة على البحر الأسود بغطاء أوكراني
أمس, 06:46 GMT
وأضاف: "إنهم حاولوا اختراق رأس الجسر والاستيلاء عليه وقطع منطقتي خيرسون وزابوريجيا".
ولفت إلى أن الجيش الأوكراني ترك ما لا يقل عن 70 من جنوده الذين قتلوا في ساحة المعركة بعد محاولة الهجوم في منطقة خيرسون، ويفترض أنه فقد حوالي 200 شخص في المجموع، بالإضافة إلى 20 وحدة من المعدات.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:55 GMT
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