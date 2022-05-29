https://arabic.sputniknews.com/20220529/سخرية-واسعة-بسبب-تصريحات-رئيسة-المفوضية-الأوروبية-حول-سبب-عدم-وقف-شراء-النفط-الروسي-1062847110.html

سخرية واسعة بسبب تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية حول سبب عدم وقف شراء النفط الروسي

سخرية واسعة بسبب تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية حول سبب عدم وقف شراء النفط الروسي

سخر متابعون على وسائل التواصل الاجتماعي من التصريح المتناقض لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون لير لاين، والسبب الغريب الذي بررت به عدم وقف شراء الغاز... 29.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-29T12:11+0000

2022-05-29T12:11+0000

2022-05-29T12:11+0000

العالم

اقتصاد

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وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية خلال مقابلة على قناة "MSNBC": "ما علينا دوما القيام به هو إيجاد التوازن الصحيح بين عدم إلحاق الضرر باقتصادنا لأن هذا هو الجانب الأقوى لدينا أمام هذا (العدوان) الروسي"، على حد زعمها.وقدمت الدبلوماسية الأوروبية مثالا على ذلك، وهو موضوع النفط، الأمر الذي تسبب بموجة كبيرة من السخرية لدى رواد وسائل التواصل في الغرب والعالم العربي، حيث قالت:وتسبب هذا التصريح، بحسب "سي إن إن" بموجة سخرية كبيرة في العالم العربي، حيث انهالت التعليقات التي اقتبست من هذا التصريح معتبرة أنه دليل على الفشل الأوروبي.وعلق حساب على تويتر ساخرا من هذا التصريح، مع إرفاق عبارة الدبلوماسية الأوروبية بكلمة "خطة رائعة"، حيث قال:بينما علق حساب آخر على تويتر على هذه الخطة، مشيرا إلى أن الدبلوماسية الأوروبية قد فشلت بإقناع الاتحاد بعدم شراء النفط الروسي. حيث جاء في التغريدة المرفقة بوجوه ساخرة:وتابعت الدبلوماسية الأوروبية قائلة: "علينا أن نكون استراتيجيين للغاية حيال كيفية التعامل مع هذا الموضوع، وأيضا أهمية أن نقنع باقي العالم من أن نجفف مصادره.. مع مرور الوقت ما نقوم به هو التخلص من الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي بأنواع الثلاثة وعدم العودة له مجددا أبدا"، على حد زعمها.يذكر أن وكالة "بلومبرغ"، كانت قد نشرت أمس، تقريرا كشفت فيه حالة الإحباط الشديدة التي يشعر بها المسؤولون الغربيون بسبب ما يمكن وصفه بـ"الشلل" الذي يعاني منه الاتحاد الأوروبي في محاولة تطبيق العقوبات ضد روسيا الاتحادية.وبحسب "بلومبرغ" فإن الشعور بالإحباط بدأ لدى الدبلوماسيين والمسؤولين الغربيين من أن الاتحاد الأوروبي "قد يصل (بقراراته) إلى حدود إحداث ألم قصير المدى يمكن أن يلحقه بروسيا" بعد ثلاث أشهر من بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.ونوهت الوكالة إلى أن الدول الأعضاء "فشلت في الوفاء بوعودها" لضرب الاقتصاد الروسي، "حيث يكون ذلك مؤلما"، خصوصا لقطاع "صناعة الطاقة المربحة".

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