https://arabic.sputniknews.com/20220529/سخرية-واسعة-بسبب-تصريحات-رئيسة-المفوضية-الأوروبية-حول-سبب-عدم-وقف-شراء-النفط-الروسي-1062847110.html
سخرية واسعة بسبب تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية حول سبب عدم وقف شراء النفط الروسي
سخرية واسعة بسبب تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية حول سبب عدم وقف شراء النفط الروسي
سخر متابعون على وسائل التواصل الاجتماعي من التصريح المتناقض لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون لير لاين، والسبب الغريب الذي بررت به عدم وقف شراء الغاز... 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T12:11+0000
2022-05-29T12:11+0000
2022-05-29T12:11+0000
العالم
اقتصاد
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وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية خلال مقابلة على قناة "MSNBC": "ما علينا دوما القيام به هو إيجاد التوازن الصحيح بين عدم إلحاق الضرر باقتصادنا لأن هذا هو الجانب الأقوى لدينا أمام هذا (العدوان) الروسي"، على حد زعمها.وقدمت الدبلوماسية الأوروبية مثالا على ذلك، وهو موضوع النفط، الأمر الذي تسبب بموجة كبيرة من السخرية لدى رواد وسائل التواصل في الغرب والعالم العربي، حيث قالت:وتسبب هذا التصريح، بحسب "سي إن إن" بموجة سخرية كبيرة في العالم العربي، حيث انهالت التعليقات التي اقتبست من هذا التصريح معتبرة أنه دليل على الفشل الأوروبي.وعلق حساب على تويتر ساخرا من هذا التصريح، مع إرفاق عبارة الدبلوماسية الأوروبية بكلمة "خطة رائعة"، حيث قال:بينما علق حساب آخر على تويتر على هذه الخطة، مشيرا إلى أن الدبلوماسية الأوروبية قد فشلت بإقناع الاتحاد بعدم شراء النفط الروسي. حيث جاء في التغريدة المرفقة بوجوه ساخرة:وتابعت الدبلوماسية الأوروبية قائلة: "علينا أن نكون استراتيجيين للغاية حيال كيفية التعامل مع هذا الموضوع، وأيضا أهمية أن نقنع باقي العالم من أن نجفف مصادره.. مع مرور الوقت ما نقوم به هو التخلص من الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي بأنواع الثلاثة وعدم العودة له مجددا أبدا"، على حد زعمها.يذكر أن وكالة "بلومبرغ"، كانت قد نشرت أمس، تقريرا كشفت فيه حالة الإحباط الشديدة التي يشعر بها المسؤولون الغربيون بسبب ما يمكن وصفه بـ"الشلل" الذي يعاني منه الاتحاد الأوروبي في محاولة تطبيق العقوبات ضد روسيا الاتحادية.وبحسب "بلومبرغ" فإن الشعور بالإحباط بدأ لدى الدبلوماسيين والمسؤولين الغربيين من أن الاتحاد الأوروبي "قد يصل (بقراراته) إلى حدود إحداث ألم قصير المدى يمكن أن يلحقه بروسيا" بعد ثلاث أشهر من بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.ونوهت الوكالة إلى أن الدول الأعضاء "فشلت في الوفاء بوعودها" لضرب الاقتصاد الروسي، "حيث يكون ذلك مؤلما"، خصوصا لقطاع "صناعة الطاقة المربحة".
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العالم, اقتصاد
سخرية واسعة بسبب تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية حول سبب عدم وقف شراء النفط الروسي
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سخر متابعون على وسائل التواصل الاجتماعي من التصريح المتناقض لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون لير لاين، والسبب الغريب الذي بررت به عدم وقف شراء الغاز والنفط من روسيا.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية خلال مقابلة على قناة "MSNBC": "ما علينا دوما القيام به هو إيجاد التوازن الصحيح بين عدم إلحاق الضرر باقتصادنا لأن هذا هو الجانب الأقوى لدينا أمام هذا (العدوان) الروسي"، على حد زعمها.
وقدمت الدبلوماسية الأوروبية مثالا على ذلك، وهو موضوع النفط، الأمر الذي تسبب بموجة كبيرة من السخرية لدى رواد وسائل التواصل في الغرب والعالم العربي، حيث قالت:
"آخذ مثال النفط، ما ينبغي علينا الحذر منه هو أنه في حال قمنا بقطع كامل وبشكل فوري من اليوم للنفط (الروسي)، فهو (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) قد يتمكن من أخذ النفط الذي لا يبيعه للاتحاد الأوروبي إلى السوق العالمي حيث ستزداد الأسعار ويبيعه مقابل المزيد (من الربح)".
أورسولا فون لير لاين
رئيسة المفوضية الأوروبية
وتسبب هذا التصريح، بحسب "سي إن إن" بموجة سخرية
كبيرة في العالم العربي، حيث انهالت التعليقات التي اقتبست من هذا التصريح معتبرة أنه دليل على الفشل الأوروبي.
وعلق حساب على تويتر ساخرا
من هذا التصريح، مع إرفاق عبارة الدبلوماسية الأوروبية بكلمة "خطة رائعة"، حيث قال:
"تخيل 😂 أورسولا رئيسة الاتحاد الأوروبي: "نحتاج إلى شراء النفط الروسي حتى لا يحقق بوتين المزيد من الأرباح في مكان آخر" ... خطة رائعة😂".
بينما علق حساب آخر على تويتر على هذه الخطة
، مشيرا إلى أن الدبلوماسية الأوروبية قد فشلت بإقناع الاتحاد بعدم شراء النفط الروسي. حيث جاء في التغريدة المرفقة بوجوه ساخرة:
"بعد فشلها في إقناع الاتحاد الاوروبي بحظر النفط الروسي، أورسولا فون دير لاين تقول: لن نحظر النفط الروسي لئلا يبيعه بوتين للعالم بأسعار أعلى ويستفيد. علينا شراء النفط لئلا يستفيد".
وتابعت الدبلوماسية الأوروبية قائلة: "علينا أن نكون استراتيجيين للغاية حيال كيفية التعامل مع هذا الموضوع، وأيضا أهمية أن نقنع باقي العالم من أن نجفف مصادره.. مع مرور الوقت ما نقوم به هو التخلص من الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي بأنواع الثلاثة وعدم العودة له مجددا أبدا"، على حد زعمها.
يذكر أن وكالة "بلومبرغ"، كانت قد نشرت أمس، تقريرا كشفت فيه حالة الإحباط الشديدة التي يشعر بها المسؤولون الغربيون بسبب ما يمكن وصفه بـ"الشلل" الذي يعاني منه الاتحاد الأوروبي في محاولة تطبيق العقوبات ضد روسيا الاتحادية.
وتشير التقارير الغربية إلى أنه "مع امتداد مدة مأزق الاتحاد الأوروبي بشأن اتخاذ قرار بحظر النفطي الروسي الوشيك والمفترض بأن يتخذ خلال أيام ثم أسابيع"، فقد بدأ المسؤولون الغربيون يشعرون بالإحباط.
وبحسب "بلومبرغ" فإن الشعور
بالإحباط بدأ لدى الدبلوماسيين والمسؤولين الغربيين من أن الاتحاد الأوروبي "قد يصل (بقراراته) إلى حدود إحداث ألم قصير المدى يمكن أن يلحقه بروسيا" بعد ثلاث أشهر من بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
ونوهت الوكالة إلى أن الدول الأعضاء "فشلت في الوفاء بوعودها" لضرب الاقتصاد الروسي، "حيث يكون ذلك مؤلما"، خصوصا لقطاع "صناعة الطاقة المربحة".