https://arabic.sputniknews.com/20220529/سلاف-فواخرجي-تكشف-سبب-أخذها-حقنة-تسبب-شللا-مؤقتا-1062862470.html

سلاف فواخرجي تكشف سبب أخذها حقنة تسبب شللا مؤقتا

سلاف فواخرجي تكشف سبب أخذها حقنة تسبب شللا مؤقتا

كشفت الفنانة السورية تفاصيل لم تذكرها من قبل عن سبب أخذها حقنة سببت لها شللا مؤقتا خلال تصوير بعض أعمالها الفنية. 29.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-29T16:19+0000

2022-05-29T16:19+0000

2022-05-29T16:19+0000

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وقالت سلاف فواخرجي إنها كانت تستعد لتصوير مشهد في فيلم "حسيبة" الذي تظهر فيه وهي تعاني من شلل في الوجه، مشيرة إلى أنها أخذت حقنة مخدرة جعلتها تؤدي المشهد بكل واقعية، حسبما ذكر موقع "في الفن" المصري.وتابعت: "أخذت الحقنة في رقبتي وكانت حقنة تخدير نصفي وكنت أقوم بالدور بكل واقعية بعدما قررت أن أخوض هذا التحدي".وأوضحت الفنانة السورية أنها أخذت الحقنة وصورة المشهد بكل تفاصيله، مضيفة: "مفعول الحقنة يستمر ساعتين تقريبا ورغم ذلك أفقت منها بعد ربع ساعة بسبب توتري".يذكر أن فيلم "حسيبة" تم إنتاجه عام 2008 للأديب السوري خيري الذهبي وهو من إخراج ريمون بطرس وبطولة سلاف فواخرجي وكندة حنا.

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