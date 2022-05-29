https://arabic.sputniknews.com/20220529/صاحب-المظلة-الطائرة-يقرر-أن-يصبح-أول-رائد-فضاء-تركي-1062857922.html

صاحب المظلة الطائرة يقرر أن يصبح أول رائد فضاء تركي

صاحب المظلة الطائرة يقرر أن يصبح أول رائد فضاء تركي

قرر المواطن التركي صادق كوكادالي، صاحب مقطع فيديو الذي اشتهر في عام 2019، ويظهر فيه في أثناء محاولته تثبيت قاعدة مظلة فناء تحركت بسبب الرياح الشديدة، وما أن... 29.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-29T14:55+0000

2022-05-29T14:55+0000

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وبحسب صحيفة "ميدل إيست مونيتور" أعلن المواطن التركي نيته المشاركة في برنامج الفضاء الوطني، حيث انضم كوكادالي إلى التوظيف المفتوح لرواد الفضاء الأوائل في تركيا.وقرر كوكادالي المشاركة بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، عن البدء بشكل رسمي بمرحلة إرسال مواطن تركي إلى محطة الفضاء الدولية، عقب اجتماع الحكومة بخصوص برنامج تركيا الوطني للفضاء.وقال كوكادالي لوكالة: "رئيسنا يختار بعض الأتراك للذهاب إلى الفضاء. أنا أيضا اشتهرت كرجل طائر. الآن أريد أن أذهب إلى الفضاء أيضًا. سيكون من الجيد أن يرسلني السيد الرئيس إلى الفضاء".يذكر أن فيديو كوكادالي انتشر في في مقاطعة العثمانية جنوبي تركيا، حيث وقف على قاعدة المظلة في محاولة لتثبيتها، لكن بدلا من ذلك تسببت العاصفة الشديدة في الصعود بالمظلة والرجل من فوقها إلى السماء.يشار إلى أن أردوغان قال في 23 من الشهر الجاري "أنشأنا موقعا إلكترونيا من أجل طلبات التقديم للبرنامج، وسيتم قبول طلبات كافة المواطنين ممن يستوفون الشروط المطلوبة ولم يصلوا إلى سن الـ45 عاما".وأضاف: "ضمن إطار برنامجنا الوطني للفضاء سنبدأ رسميا بإرسال مواطن تركي إلى محطة الفضاء الدولية.. في نهاية تدريبهم، سيتم إرسال واحد من المرشحين إلى محطة الفضاء الدولية عام 2023، من أجل المهمة التاريخية التي كلف بها".واستعرض أردوغان، في فبراير الماضي، 10 أهداف لبرنامج الفضاء التركي، خلال حفل تعريفي بالبرنامج بأنقرة، من أبرزها إرسال مركبة للقمر بحلول 2023، وتأسيس ميناء فضائي "موقع لإطلاق واستقبال المركبات الفضائية"، وإنشاء منطقة لتطوير تقنيات الفضاء.

https://arabic.sputniknews.com/20220113/تركيا-سنحدد-مع-من-نرسل-رائدنا-إلى-الفضاء-بحلول-نهاية-الشهر-الجاري-1056081909.html

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