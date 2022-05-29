https://arabic.sputniknews.com/20220529/صحيفة-الجيش-البريطاني-يشتكي-من-ظروف-معيشية-قاهرة--1062854747.html
صحيفة: الجيش البريطاني يشتكي من ظروف معيشية قاهرة
صحيفة: الجيش البريطاني يشتكي من ظروف معيشية قاهرة
كشفت وسائل إعلام بريطانية عن سوء المساكن والبيوت التي تقدمها السلطات لعناصر الجيش البريطاني في البلاد. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T13:43+0000
2022-05-29T13:43+0000
2022-05-29T13:43+0000
العالم
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وكشفت صحيفة "The Mirror" البريطانية عن تزايد الشكاوى والانتقادات المقدمة من عناصر الجيش البريطاني إلى السلطات بسبب سوء الظروف التي يعيشون بها في البيوت والمنازل المقدمة من الدولة.وعلق أحد العسكريين قائلا: "الجرذان والرطوبة والعفن نحن مجبرون على العيش في مثل هذه الظروف".في السياق ذاته، قالت زوجة أحد الجنود للصحيفة "في السنوات الثلاث الماضية كانت هناك قوارض في منزلنا وفي العام الماضي اضطررنا لرفع الألواح الأرضية في غرفة المعيشة لإزالة جرذ ميت متعفن كانت الرائحة لا توصف".بهذا الصدد، يخشى السياسيون المحليون أن تؤدي الحالة السيئة للمنازل التي توفرها وزارة الدفاع للعسكريين إلى تقويض معنوياتهم. وبحسب الصحيفة، فقد وقع في السنوات السبع الماضي 460 ألف حادثة كهرباء و428 ألف حادثة تدفئة في المساكن العسكرية. بالإضافة إلى ذلك، هناك جرذان في أكثر من 50 ألف مبنى.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
صحيفة: الجيش البريطاني يشتكي من ظروف معيشية قاهرة
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كشفت وسائل إعلام بريطانية عن سوء المساكن والبيوت التي تقدمها السلطات لعناصر الجيش البريطاني في البلاد.
وكشفت صحيفة "The Mirror" البريطانية
عن تزايد الشكاوى والانتقادات المقدمة من عناصر الجيش البريطاني إلى السلطات بسبب سوء الظروف التي يعيشون بها في البيوت والمنازل المقدمة من الدولة.
وعلق أحد العسكريين قائلا: "الجرذان والرطوبة والعفن نحن مجبرون على العيش في مثل هذه الظروف".
في السياق ذاته، قالت زوجة أحد الجنود للصحيفة "في السنوات الثلاث الماضية كانت هناك قوارض في منزلنا وفي العام الماضي اضطررنا لرفع الألواح الأرضية في غرفة المعيشة لإزالة جرذ ميت متعفن كانت الرائحة لا توصف".
بهذا الصدد، يخشى السياسيون المحليون أن تؤدي الحالة السيئة للمنازل التي توفرها وزارة الدفاع للعسكريين إلى تقويض معنوياتهم.
وبحسب الصحيفة، فقد وقع في السنوات السبع الماضي 460 ألف حادثة كهرباء و428 ألف حادثة تدفئة في المساكن العسكرية. بالإضافة إلى ذلك، هناك جرذان في أكثر من 50 ألف مبنى.