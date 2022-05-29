https://arabic.sputniknews.com/20220529/صحيفة-تركيا-تجري-عملية-تنقيب-عن-النفط-على-الحدود-السورية-1062837850.html
صحيفة: تركيا تجري عملية تنقيب عن النفط على الحدود السورية
صحيفة: تركيا تجري عملية تنقيب عن النفط على الحدود السورية
ذكرت صحيفة "ستار"، اليوم الأحد، أن الشركة التركية المملوكة للدولة التركية، "بتروليري أنونيم أورتاكليجي (تباو)" تجري عملية تنقيب عن النفط في محافظتي ماردين... 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T08:13+0000
2022-05-29T08:13+0000
2022-05-29T08:13+0000
العالم العربي
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وذكرت الصحيفة أن "الشركة منحت رخصة للتنقيب عن النفط لمدة 5 سنوات على مساحة 12.62 هكتار في محافظتي ماردين وسيرناك".بالإضافة إلى ذلك، حصلت مجموعة "إنديغو توريزم في تيكاريت" على ترخيص للتنقيب عن النفط لمدة 5 سنوات في حقل بمساحة 30153 هكتار في نفسهير.تقع محافظتي ماردين وسيرناك على الحدود الشمالية الشرقية لسوريا، وتطل بشكل مباشر على محافظة الحسكة السورية.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/مسؤول-بوزارة-النفط-الإيرانية-تركيا-والعراق-تقدما-بطلبات-زيادة-واردات-الغاز-1062271495.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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العالم العربي
صحيفة: تركيا تجري عملية تنقيب عن النفط على الحدود السورية
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ذكرت صحيفة "ستار"، اليوم الأحد، أن الشركة التركية المملوكة للدولة التركية، "بتروليري أنونيم أورتاكليجي (تباو)" تجري عملية تنقيب عن النفط في محافظتي ماردين وسيرناك على الحدود مع سوريا.
وذكرت الصحيفة
أن "الشركة منحت رخصة للتنقيب عن النفط لمدة 5 سنوات على مساحة 12.62 هكتار في محافظتي ماردين وسيرناك".
بالإضافة إلى ذلك، حصلت مجموعة "إنديغو توريزم في تيكاريت" على ترخيص للتنقيب عن النفط لمدة 5 سنوات في حقل بمساحة 30153 هكتار في نفسهير.
تقع محافظتي ماردين وسيرناك على الحدود الشمالية الشرقية لسوريا، وتطل بشكل مباشر على محافظة الحسكة السورية.