https://arabic.sputniknews.com/20220529/فرقة-بي-تي-إس-الكورية-تغادر-إلى-البيت-الأبيض-في-مهمة-خاصة-1062864699.html
فرقة "بي تي إس" الكورية تغادر إلى البيت الأبيض في مهمة خاصة
فرقة "بي تي إس" الكورية تغادر إلى البيت الأبيض في مهمة خاصة
غادر أعضاء فرقة "بي تي إس" الشهيرة، اليوم الأحد، متوجهين إلى الولايات المتحدة لبحث قضايا تهم الشعوب الآسيوية في المغترب. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T17:00+0000
2022-05-29T17:00+0000
2022-05-29T17:00+0000
العالم
كوريا الجنوبية
جو بايدن
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وبحسب وكالة "يونهاب" للأنباء، أعلن البيت الأبيض أن أعضاء الفرقة الكورية الجنوبية الأشهر في العالم، سيلتقون مع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء القادم لمناقشة قضايا تتعلق بالتمييز ضد الآسيويين.ويعتبر الهدف من هذه الزيارة هو تسليط الضوء على ما يتعرض له الآسيويين من تمييز، الأمر الذي يصعب من عملية الاندماج والتمثيل الآسيوي في دول الاغتراب، إضافة إلى بحث سبل معالجة جرائم الكراهية، وفقا للوكالة.وتشتهر فرقة "بي تي إس" بموسيقى الـ"كي بوب"، وهي نوع من موسيقى البوب.
https://arabic.sputniknews.com/20220405/فرقة-بي-تي-إس-الكورية-تخيب-توقعات-محبيها-في-حفل-جوائز-غرامي--1060853632.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, كوريا الجنوبية, جو بايدن
فرقة "بي تي إس" الكورية تغادر إلى البيت الأبيض في مهمة خاصة
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غادر أعضاء فرقة "بي تي إس" الشهيرة، اليوم الأحد، متوجهين إلى الولايات المتحدة لبحث قضايا تهم الشعوب الآسيوية في المغترب.
وبحسب وكالة "يونهاب
" للأنباء، أعلن البيت الأبيض أن أعضاء الفرقة الكورية الجنوبية الأشهر في العالم، سيلتقون مع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء القادم لمناقشة قضايا تتعلق بالتمييز ضد الآسيويين.
ويعتبر الهدف من هذه الزيارة هو تسليط الضوء على ما يتعرض له الآسيويين من تمييز، الأمر الذي يصعب من عملية الاندماج والتمثيل الآسيوي في دول الاغتراب، إضافة إلى بحث سبل معالجة جرائم الكراهية، وفقا للوكالة.
وتشتهر فرقة "بي تي إس" بموسيقى الـ"كي بوب"، وهي نوع من موسيقى البوب.