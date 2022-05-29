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فقدان 7 أشخاص إثر تصادم سفينتين في الفلبين
فقدان 7 أشخاص إثر تصادم سفينتين في الفلبين
تسبب حادث تصادم بين سفينتين في الفلبين في فقدان 7 أشخاص، بينما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 13 آخرين. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T14:56+0000
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ووقع التصادم بين سفينة صيد وسفينة بضائع، مما تسبب في غرق سفينة الصيد، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الأحد.وقالت الصحيفة إن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال 13 فردا، بينما لم تتمكن من الوصول للسبعة أفراد الآخرين.وحشدت السلطات الفلبينية فرقا إضافية من خفر السواحل للمشاركة في عمليات البحث عن المفقودين.ولفتت الصحيفة إلى أن الفلبين، التي تتكون من أرخبيل يضم آلاف الجزر، لا تمتلك سجلا جيدا في مجال الأمن البحري.
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العالم

فقدان 7 أشخاص إثر تصادم سفينتين في الفلبين

14:56 GMT 29.05.2022
© AP Photo / Aaron Favilaصياد يلقي شبكته على خلفية سفينة "إم/ في بالاوان بيرل" نصف المغمورة بعد اصطدامها في خليج مانيلا في الفلبين، 8 يوليو 2021
صياد يلقي شبكته على خلفية سفينة إم/ في بالاوان بيرل نصف المغمورة بعد اصطدامها في خليج مانيلا في الفلبين، 8 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© AP Photo / Aaron Favila
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تسبب حادث تصادم بين سفينتين في الفلبين في فقدان 7 أشخاص، بينما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 13 آخرين.
ووقع التصادم بين سفينة صيد وسفينة بضائع، مما تسبب في غرق سفينة الصيد، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الأحد.
وقالت الصحيفة إن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال 13 فردا، بينما لم تتمكن من الوصول للسبعة أفراد الآخرين.
وحشدت السلطات الفلبينية فرقا إضافية من خفر السواحل للمشاركة في عمليات البحث عن المفقودين.
ولفتت الصحيفة إلى أن الفلبين، التي تتكون من أرخبيل يضم آلاف الجزر، لا تمتلك سجلا جيدا في مجال الأمن البحري.
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