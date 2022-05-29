https://arabic.sputniknews.com/20220529/فقدان-7-أشخاص-إثر-تصادم-سفينتين-في-الفلبين-1062858421.html
فقدان 7 أشخاص إثر تصادم سفينتين في الفلبين
فقدان 7 أشخاص إثر تصادم سفينتين في الفلبين
تسبب حادث تصادم بين سفينتين في الفلبين في فقدان 7 أشخاص، بينما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 13 آخرين. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T14:56+0000
2022-05-29T14:56+0000
2022-05-29T14:56+0000
العالم
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ووقع التصادم بين سفينة صيد وسفينة بضائع، مما تسبب في غرق سفينة الصيد، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الأحد.وقالت الصحيفة إن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال 13 فردا، بينما لم تتمكن من الوصول للسبعة أفراد الآخرين.وحشدت السلطات الفلبينية فرقا إضافية من خفر السواحل للمشاركة في عمليات البحث عن المفقودين.ولفتت الصحيفة إلى أن الفلبين، التي تتكون من أرخبيل يضم آلاف الجزر، لا تمتلك سجلا جيدا في مجال الأمن البحري.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
فقدان 7 أشخاص إثر تصادم سفينتين في الفلبين
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تسبب حادث تصادم بين سفينتين في الفلبين في فقدان 7 أشخاص، بينما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 13 آخرين.
ووقع التصادم بين سفينة
صيد وسفينة بضائع، مما تسبب في غرق سفينة الصيد، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الأحد.
وقالت الصحيفة إن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال 13 فردا، بينما لم تتمكن من الوصول للسبعة أفراد الآخرين.
وحشدت السلطات الفلبينية فرقا إضافية من خفر السواحل للمشاركة في عمليات البحث عن المفقودين.
ولفتت الصحيفة إلى أن الفلبين، التي تتكون من أرخبيل يضم آلاف الجزر، لا تمتلك سجلا جيدا في مجال الأمن البحري
.