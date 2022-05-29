https://arabic.sputniknews.com/20220529/فلسطين-تؤكد-أن-استمرار-انتهاك-المقدسات-يعكس-استهانة-إسرائيل-بالمجتمع-الدولي-1062844938.html

فلسطين تؤكد أن استمرار انتهاك المقدسات يعكس استهانة إسرائيل بالمجتمع الدولي

فلسطين تؤكد أن استمرار انتهاك المقدسات يعكس استهانة إسرائيل بالمجتمع الدولي

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة: "إن إسرائيل "تستهتر" بالمجتمع الدولي ولا تحترم قرارات الشرعية الدولية وذلك عبر السماح باقتحامات المستوطنين... 29.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-29T11:19+0000

2022-05-29T11:19+0000

2022-05-29T11:19+0000

العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061224648_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_40b4db66d99a45e4446147856282ded5.jpg

القدس - سبوتنيك. وقال أبو ردينة، في حديث لإذاعة صوت فلسطين اليوم الأحد، "إسرائيل تستهتر بالمجتمع الدولي، ولا تحترم قرارات الشرعية الدولية، وتعتبر نفسها فوق القانون، ونطالب المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأميركية بتحمل مسؤولياتها، تجاه ما يجري وعدم التعامل بازدواجية".وتابع أن "إسرائيل تلعب بالنار بلا مسؤولية وبتهور شديد من خلال السماح للمستوطنين بتدنيس المقدسات في القدس المحتلة وتصعيد عمليات القتل"، موضحا أن "كافة إجراءات الاحتلال في القدس المحتلة تتناقض مع قرارات مجلس الأمن الذي يعتبر القدس ضمن الأراضي المحتلة عام 1967".وشدد أبو ردينة على أن "طريق الأمن والسلام في المنطقة يمر من خلال تلبية حقوق شعبنا"، مؤكدا أن "المقدسات الإسلامية والمسيحية خط أحمر، لا يمكن أبدا القبول بتدنيسها".وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، بوقت سابق من اليوم، حالة التأهب القصوى وكثفت انتشارها في القدس ليصل قوامها إلى 3000 عنصر من أجل تأمين "مسيرة الأعلام" المقررة عصر اليوم. وقام الجيش الإسرائيلي بالتوسيع من نشر منظومة "القبة الحديدية" في محيط مدينة القدس، وفي وسط إسرائيل وجنوبها تحسبا لإطلاق الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه هذه المناطق بالتزامن مع انطلاق "مسيرة الأعلام". وفي سياق متصل، اقتحم عشرات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى صباح اليوم الأحد، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة للشرطة الإسرائيلية، التي قامت بإغلاق "المصلى القبلي" ومحاصرته ومنعت الفلسطينيين دخوله والاعتكاف والصلاة فيه، وقامت بإغلاقه بالسلاسل. ويأتي هذا الاقتحام، لتفريغ ساحات المسجد الأقصى من الفلسطينيين، وذلك لتأمين مسار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى قبيل "مسيرة الأعلام" في القدس القديمة، بمناسبة ما يسمى "يوم القدس"، وذكرى احتلال الجزء الشرقي من المدينة في الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967. ومن المقرر أن ينظم آلاف اليهود الإسرائيليين "مسيرة الأعلام" تمر عبر المناطق الإسلامية في البلدة القديمة بالقدس، وسط تحذيرات فلسطينية من أنها قد تؤدي إلى اندلاع أعمال عنف.

https://arabic.sputniknews.com/20220529/أمين-سر-حركة-فتح-في-لبنان-المسيرة-استفزاز-لكل-حر-ومشروعنا-في-الداخل-الفلسطيني-وليس-عبر-الحدود-1062838293.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم