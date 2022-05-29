https://arabic.sputniknews.com/20220529/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-يزور-عائلة-خدائي-صور-1062867766.html

قائد الحرس الثوري الإيراني يزور عائلة خدائي... صور

قائد الحرس الثوري الإيراني يزور عائلة خدائي... صور

التقى القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، مساء اليوم الأحد، مع أسرة العضو البارز في الحرس الثوري صياد خدائي، والذي قتل الأسبوع الماضي وسط... 29.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-29T18:53+0000

2022-05-29T18:53+0000

2022-05-29T19:00+0000

أخبار إيران

الحرس الثوري الإيراني

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وحسب وكالة فارس الإيرانية، فإن "القائد العام للحرس الثوري قام بزيارة لمنزل القائد صياد خدائي لمواساة زوجة الشهيد وأولاده وغيرهم من الناجين"، مشيرة إلى أن العميد الثاني بالحرس الثوري أبو القاسم شريفي حضر اللقاء.وشيع عدد كبير من الإيرانيين، بينهم قادة في الحرس الثوري، الثلاثاء الماضي، جثمان العقيد في الحرس الثوري حسن صياد خدائي، الذي تم اغتياله مساء الأحد الماضي وسط طهران.وشارك في التشييع القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، وقائد "فيلق القدس" في الحرس، إسماعيل قاآني. واتهمت السلطت الإيرانية إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال الضابط في الحرس الثوري الإيراني، العقيد حسن صياد خدائي.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الأحد الماضي، اغتيال العقيد في الحرس الثوري صياد خدائي خلال عملية إرهابية جنوبي طهران.وقالت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، في بيان لها، إن "جهات تابعة للاستكبار والغطرسة العالمية تقف خلف العملية الإرهابية المضادة للثورة".كما أعلن الحرس الثوري الإيراني ضبط شبكة تجسس إسرائيلية في البلاد. وقالت العلاقات العامة التابعة للحرس الثوري، في بيان لها، إنه "تم القبض على عناصر شبكة إرهابية تابعة للمخابرات الصهيونية في إيران"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.وكانت صحيفة أمريكية قالت إن إسرائيل أبلغت واشنطن بأنها هي من تقف خلف اغتيال العقيد بالحرس الثوري الإيراني صياد خدائي قبل ثلاثة أيام في طهران.ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول استخباري مطّلع على الاتصالات بين البلدين لم تذكر اسمه، أن إسرائيل أبلغت الأمريكيين بأنها تقف وراء عملية الاغتيال.

https://arabic.sputniknews.com/20220524/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-يجدد-تهديده-دماء-خدائي-لن-تبقى-دون-رد-1062647335.html

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أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني