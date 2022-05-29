قائد الشرطة الإسرائيلية: نسيطر على مسار "مسيرة الأعلام" ولن نسمح بتخريب أحداث "يوم القدس".. فيديو
© AP Photo / Gene J. Puskarعلم إسرائيل
© AP Photo / Gene J. Puskar
قال قائد الشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، اليوم الأحد، إن قواته الشرطية تسيطر على مسار "مسيرة الأعلام" على جميع القطاعات، ولن تسمح بتخريب أحداث "يوم القدس".
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن يعقوب شبتاي أن قواته الشرطية جمعت معلومات مهمة وقيمة بشأن مسار "مسيرة الأعلام" تسمح لهم بمنع أي عمليات سماها بـ"الإرهابية" من قبل الفلسطينيين، لتخريب "يوم القدس" الإسرائيلي.
מפכ"ל המשטרה בתום הערכת המצב: "אנחנו בשליטה מלאה בכל הגזרות. לא נאפשר לאף גורם מסית ופורע לחבל באירועי היום ולהפר את החוק והסדר"@hadasshtaif https://t.co/jGKGJf4NR4— גלצ (@GLZRadio) May 29, 2022
وشدد قائد الشرطة الإسرائيلية على أن بلاده لن تسمح لأي "مخرب" أو "إرهابي" بانتهاك النظام وتخريب أحداث "يوم القدس" أثناء سريان "مسيرة الأعلام" في المدينة القديمة.
"לך מפה, אתה מפקיר את הביטחון שלנו": קריאות מחאה למפכ"ל המשטרה שבתאי בכניסה לשער המוגרבים • המפכ"ל על היערכות המשטרה: "הכול מתנהל כמתוכנן, מקווים שזה ימשיך ככה" @VeredPelman pic.twitter.com/QRoRTilcr4— כאן חדשות (@kann_news) May 29, 2022
وفي سياق ذي صلة، اقتحم المئات من المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلية، بهدف تأمين دخول المستوطنين وحمايتهم.
המפכ"ל בתום הערכת מצב: "לא נאפשר לאף גורם מסית ופורע לחבל באירועי היום"https://t.co/H1RYjddDN8 pic.twitter.com/iOXSKAzg6U— 🇮🇱💙 MivzakLive News - חדשות מבזק לייב (@mivzaklive) May 29, 2022
وفور اقتحام أول مجموعة من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، تصدى لهم المرابطون والمرابطات الفلسطينيين وسط "تكبيراتهم"، وشعارات منها "بالروح، بالدم، نفديك يا أقصى".
ومن جانبها، أغلقت الشرطة الإسرائيلية أبواب المصلى القبلي، ومنعت المعتكفين بداخله من الخروج. فيما احتشد المئات من الفلسطينيين منذ ساعات الفجر الأولى، اليوم، داخل المسجد الأقصى، بعدما أدوا صلاة الفجر بداخله وأقاموا صلاة الضحى رغم التضييقات الإسرائيلية المتكررة بحقهم، وحرمان العديد منهم الدخول إليه ما اضطرهم لأداء الصلاة عند أبوابه.
#شاهد| مستوطنون يرفعون علم الاحتلال في باب العامود بالقدس المحتلة. pic.twitter.com/pcVRE7yV7G— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 29, 2022
ويأتي اقتحام المستوطنين لتفريغ ساحات المسجد الأقصى من الفلسطينيين، بهدف تأمين مسار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى قبيل "مسيرة الأعلام" في القدس القديمة، بمناسبة ما يطلق عليه اسم "يوم القدس"، وذكرى احتلال الجزء الشرقي من المدينة خلال حرب عام 1967.
وتنطلق "مسيرة الأعلام" عبر انتظام آلاف اليهود، والتي ستمر عبر المناطق الإسلامية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وسط تحذيرات فلسطينية من أنها قد تؤدي إلى اندلاع أعمال عنف.