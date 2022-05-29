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https://arabic.sputniknews.com/20220529/قائد-الشرطة-الإسرائيلية-نسيطر-على-مسار-مسيرة-الأعلام-ولن-نسمح-بتخريب-أحداث-يوم-القدس-فيديو-1062836523.html
قائد الشرطة الإسرائيلية: نسيطر على مسار "مسيرة الأعلام" ولن نسمح بتخريب أحداث "يوم القدس".. فيديو
قائد الشرطة الإسرائيلية: نسيطر على مسار "مسيرة الأعلام" ولن نسمح بتخريب أحداث "يوم القدس".. فيديو
قال قائد الشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، اليوم الأحد، إن قواته الشرطية تسيطر على مسار "مسيرة الأعلام" على جميع القطاعات، ولن تسمح بتخريب أحداث "يوم القدس". 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T07:36+0000
2022-05-29T07:36+0000
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن يعقوب شبتاي أن قواته الشرطية جمعت معلومات مهمة وقيمة بشأن مسار "مسيرة الأعلام" تسمح لهم بمنع أي عمليات سماها بـ"الإرهابية" من قبل الفلسطينيين، لتخريب "يوم القدس" الإسرائيلي.وشدد قائد الشرطة الإسرائيلية على أن بلاده لن تسمح لأي "مخرب" أو "إرهابي" بانتهاك النظام وتخريب أحداث "يوم القدس" أثناء سريان "مسيرة الأعلام" في المدينة القديمة.وفي سياق ذي صلة، اقتحم المئات من المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلية، بهدف تأمين دخول المستوطنين وحمايتهم.وفور اقتحام أول مجموعة من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، تصدى لهم المرابطون والمرابطات الفلسطينيين وسط "تكبيراتهم"، وشعارات منها "بالروح، بالدم، نفديك يا أقصى".ومن جانبها، أغلقت الشرطة الإسرائيلية أبواب المصلى القبلي، ومنعت المعتكفين بداخله من الخروج. فيما احتشد المئات من الفلسطينيين منذ ساعات الفجر الأولى، اليوم، داخل المسجد الأقصى، بعدما أدوا صلاة الفجر بداخله وأقاموا صلاة الضحى رغم التضييقات الإسرائيلية المتكررة بحقهم، وحرمان العديد منهم الدخول إليه ما اضطرهم لأداء الصلاة عند أبوابه.ويأتي اقتحام المستوطنين لتفريغ ساحات المسجد الأقصى من الفلسطينيين، بهدف تأمين مسار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى قبيل "مسيرة الأعلام" في القدس القديمة، بمناسبة ما يطلق عليه اسم "يوم القدس"، وذكرى احتلال الجزء الشرقي من المدينة خلال حرب عام 1967.وتنطلق "مسيرة الأعلام" عبر انتظام آلاف اليهود، والتي ستمر عبر المناطق الإسلامية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وسط تحذيرات فلسطينية من أنها قد تؤدي إلى اندلاع أعمال عنف.
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أخبار إسرائيل اليوم, المسجد الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم العربي

قائد الشرطة الإسرائيلية: نسيطر على مسار "مسيرة الأعلام" ولن نسمح بتخريب أحداث "يوم القدس".. فيديو

07:36 GMT 29.05.2022
© AP Photo / Gene J. Puskarعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© AP Photo / Gene J. Puskar
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قال قائد الشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، اليوم الأحد، إن قواته الشرطية تسيطر على مسار "مسيرة الأعلام" على جميع القطاعات، ولن تسمح بتخريب أحداث "يوم القدس".
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن يعقوب شبتاي أن قواته الشرطية جمعت معلومات مهمة وقيمة بشأن مسار "مسيرة الأعلام" تسمح لهم بمنع أي عمليات سماها بـ"الإرهابية" من قبل الفلسطينيين، لتخريب "يوم القدس" الإسرائيلي.
وشدد قائد الشرطة الإسرائيلية على أن بلاده لن تسمح لأي "مخرب" أو "إرهابي" بانتهاك النظام وتخريب أحداث "يوم القدس" أثناء سريان "مسيرة الأعلام" في المدينة القديمة.
وفي سياق ذي صلة، اقتحم المئات من المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلية، بهدف تأمين دخول المستوطنين وحمايتهم.
وفور اقتحام أول مجموعة من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، تصدى لهم المرابطون والمرابطات الفلسطينيين وسط "تكبيراتهم"، وشعارات منها "بالروح، بالدم، نفديك يا أقصى".
ومن جانبها، أغلقت الشرطة الإسرائيلية أبواب المصلى القبلي، ومنعت المعتكفين بداخله من الخروج. فيما احتشد المئات من الفلسطينيين منذ ساعات الفجر الأولى، اليوم، داخل المسجد الأقصى، بعدما أدوا صلاة الفجر بداخله وأقاموا صلاة الضحى رغم التضييقات الإسرائيلية المتكررة بحقهم، وحرمان العديد منهم الدخول إليه ما اضطرهم لأداء الصلاة عند أبوابه.
ويأتي اقتحام المستوطنين لتفريغ ساحات المسجد الأقصى من الفلسطينيين، بهدف تأمين مسار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى قبيل "مسيرة الأعلام" في القدس القديمة، بمناسبة ما يطلق عليه اسم "يوم القدس"، وذكرى احتلال الجزء الشرقي من المدينة خلال حرب عام 1967.
وتنطلق "مسيرة الأعلام" عبر انتظام آلاف اليهود، والتي ستمر عبر المناطق الإسلامية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وسط تحذيرات فلسطينية من أنها قد تؤدي إلى اندلاع أعمال عنف.
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