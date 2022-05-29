https://arabic.sputniknews.com/20220529/قائد-عسكري-روسي-صاروخ-سارمات-لا-مثيل-له-في-العالم--1062835325.html
قائد عسكري روسي: صاروخ "سارمات" لا مثيل له في العالم
قائد عسكري روسي: صاروخ "سارمات" لا مثيل له في العالم
كشف قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، سيرغي كاراكاييف، أن نظام الصواريخ الاستراتيجي "سارمات" لا مثيل له في العالم. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T06:59+0000
2022-05-29T06:59+0000
2022-05-29T06:59+0000
رصد عسكري
روسيا
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وجاءت تصريحات كاراكاييف خلال مقابلة على قناة "زفيزدا" الروسية قال خلالها: "نحتاج اليوم إلى الحديث عن مجمع سارمات باعتباره مجمعًا فريدًا لا مثيل له في العالم اليوم، فالصاروخ الذي يبتكره المجمع الصناعي العسكري الروسي لا يعتمد على الأدوات أو المعدات الخارجية، حيث سيكون تشغيله وصيانته على عاتق قواتنا".وأكد كاراكاييف أن ابتكار هذا الصاروخ الفريد من نوعه هو من أجل حماية روسيا".هذا وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت في وقت سابق، عن نجاح عملية إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز "سارمات". وأكدت الوزارة أنه بعد الانتهاء من برنامج الاختبارات، سيدخل صاروخ "سارمات" الخدمة لدى قوات الصواريخ الاستراتيجية.ومن المقرر أن يحل صاروخ "سارمات" (إر.إس-28) محل أثقل صاروخ استراتيجي في العالم وهو من طراز "فوييفودا" (وفقًا لتصنيف حلف الناتو "ساتانا"، إر.إس-20 في)، وبدأت أعمال التطوير الخاصة بمشروع "سارمات" في عام 2011. وقد تم إنجاز المرحلة الأولى من تجارب إطلاقه في مطار "بليسيتسك" الفضائي بشمال روسيا.والصاروخ الجديد قادر على مهاجمة أهداف عبر القطب الشمالي وعبر القطب الجنوبي، متجاوزا أنظمة الدرع الصاروخي.ويصل مدى صاروخ "سارمات" 18 ألف كلم، ووزن الإقلاع الخاص به 208.1 طن، وطوله 35.5 متر وقطره ثلاثة أمتار.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
قائد عسكري روسي: صاروخ "سارمات" لا مثيل له في العالم
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كشف قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، سيرغي كاراكاييف، أن نظام الصواريخ الاستراتيجي "سارمات" لا مثيل له في العالم.
وجاءت تصريحات كاراكاييف
خلال مقابلة على قناة "زفيزدا" الروسية قال خلالها: "نحتاج اليوم إلى الحديث عن مجمع سارمات باعتباره مجمعًا فريدًا لا مثيل له في العالم اليوم، فالصاروخ الذي يبتكره المجمع الصناعي العسكري الروسي لا يعتمد على الأدوات أو المعدات الخارجية، حيث سيكون تشغيله وصيانته على عاتق قواتنا".
وأكد كاراكاييف أن ابتكار هذا الصاروخ الفريد من نوعه هو من أجل حماية روسيا".
هذا وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت
في وقت سابق، عن نجاح عملية إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز "سارمات". وأكدت الوزارة أنه بعد الانتهاء من برنامج الاختبارات، سيدخل صاروخ "سارمات" الخدمة لدى قوات الصواريخ الاستراتيجية.
ومن المقرر أن يحل صاروخ "سارمات" (إر.إس-28) محل أثقل صاروخ استراتيجي في العالم وهو من طراز "فوييفودا" (وفقًا لتصنيف حلف الناتو "ساتانا"، إر.إس-20 في)، وبدأت أعمال التطوير الخاصة بمشروع "سارمات" في عام 2011. وقد تم إنجاز المرحلة الأولى من تجارب إطلاقه في مطار "بليسيتسك" الفضائي بشمال روسيا.
والصاروخ الجديد قادر على مهاجمة أهداف عبر القطب الشمالي وعبر القطب الجنوبي، متجاوزا أنظمة الدرع الصاروخي.
ويصل مدى صاروخ "سارمات" 18 ألف كلم، ووزن الإقلاع الخاص به 208.1 طن، وطوله 35.5 متر وقطره ثلاثة أمتار.