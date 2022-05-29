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قرقاش يشيد باتفاقية "الشراكة الصناعية التكاملية" بين الإمارات ومصر والأردن

قرقاش يشيد باتفاقية "الشراكة الصناعية التكاملية" بين الإمارات ومصر والأردن

أشاد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، باتفاقية ‏‏"الشراكة الصناعية التكاملية" بين بلاده ومصر والأردن، والتي تم... 29.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-29T12:50+0000

2022-05-29T12:50+0000

2022-05-29T12:50+0000

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وأعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، سلطان أحمد الجابر، أن شركة القابضة "ADQ" ستخصص صندوقا استثماريا بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة في القطاعات المتفق عليها بين الإمارات ومصر والأردن.ووقع على اتفاقية "الشراكة الصناعية التكاملية" من الجانب المصري، رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ومن الأردن رئيس وزرائها، بشر الخصاونة، وذلك في مركز "أدنوك" للأعمال في أبو ظبي.وتعقيبا على هذا، أكد أنور قرقاش على "تويتر"، أن "اتفاقية "الشراكة الصناعية التكاملية" بين الإمارات والأردن ومصر تجسيد حقيقي لإيماننا بالعمل العربي المشترك والانطلاق به إلى آفاق أوسع من التعاون في مختلف المجالات، وتضافر جهود الدول الثلاث بما تمتلكه من مقومات وإمكانيات سيكون له انعكاسات إيجابية على مجمل دول المنطقة وتنميتها".وأضاف: "تؤمن الإمارات بأن العمل الجماعي والشراكات الاقتصادية هي الطريق الأفضل لتعزيز استقرار وازدهار المنطقة ورفاه شعوبها، فعبر التكامل والتعاون الإقليمي نواجه التحديات والمتغيرات الدولية ونضمن عدم تأثر دولنا بالأزمات العالمية وخاصة المرتبطة بالأمن الغذائي ومرونة سلاسل التوريد".وأوضح وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، على هامش توقيع اتفاقية "الشراكة الصناعية التكاملية"، أنه في عام 2019 كانت مساهمة صناعة البتروكيماويات في الناتج المحلي في الأردن والإمارات ومصر مجتمعة 16 مليار دولار، "مما يتيح فرصا واعدة لتنمية هذا القطاع والصناعات المرتبطة به تقدر قيمتها بأكثر من 21 مليار دولار".من ناحيته، اعتبر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن "وثيقة التعاون الثلاثي بين مصر والإمارات والأردن تجسيد واقعي، وتنفيذ عملي لهدف التكامل الاقتصادي العربي، ونموذج ملهم لتحويل الظروف غير المواتية التي تسود العالم من محنة إلى منحة".ولفت رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، إلى "أهمية مبادرة التعاون الأردني الإماراتي المصري للتكامل الصناعي، والتي تأتي ترجمة حقيقية لمخرجات اللقاءات التي جمعت العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني المستمرة مع أخويه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد".

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