عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220529/قطر-تحث-الغرب-على-التواصل-مع-طالبان-لوقف-الأزمة-في-أفغانستان-1062857225.html
قطر تحث الغرب على التواصل مع "طالبان" لوقف الأزمة في أفغانستان
قطر تحث الغرب على التواصل مع "طالبان" لوقف الأزمة في أفغانستان
حثت قطر الدول الغربية على تكثيف مشاركتها مع "طالبان"، محذرة من أن عدم القيام بذلك يشكل مخاطرة بسقوط أفغانستان في فوضى أعمق وتصاعد التطرف. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T14:30+0000
2022-05-29T14:30+0000
حركة طالبان
أخبار أفغانستان اليوم
أخبار قطر اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1048077412_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_5436fb3ee246e4c4338536ce07c74bae.jpg
وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لصحيفة "فايننشال تايمز"، إن الحفاظ على الوضع الراهن "حيث يقاطع الغرب أفغانستان، والتركيز فقط على جزء من الأنشطة الإنسانية من خلال الوكالات الدولية لن يبقي أفغانستان سليمة".وأضاف: "ربما نشهد تصاعدا في التطرف. سنبدأ في رؤية أزمة اقتصادية بدأت بالفعل، وهذا سيؤدي فقط إلى دفع الناس إلى المزيد من التطرف والصراع، وهذا ما نحاول تجنبه".وتابع أنه إذا كان المجتمع الدولي تعامل مع "طالبان" (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) بشكل أكثر قوة بعد الانسحاب الفوضوي للولايات المتحدة من أفغانستان العام الماضي، لكان من الممكن أن يمنع الحركة من اتخاذ بعض إجراءاتها الأكثر تطرفا.وقال: "نعتقد أننا لو تعاملنا في وقت سابق لما سمحنا بحدوث مثل هذه الأشياء. في الوقت الحالي، من المهم جدًا ألا ندع الوضع يزداد سوءا وربما ينتهي بنا الأمر بحالة فوضوية للغاية في أفغانستان".وأشار إلى أنه "يتعين" على المجتمع الدولي الانخراط على "الجبهة الاقتصادية" وبناء القدرات داخل الحكومة للمساعدة في تعزيز التوظيف والنمو، مع ضمان مشاركة طالبان مع "جميع الأطراف" في أفغانستان لخلق سلام مستدام، بحسب وصفه.
https://arabic.sputniknews.com/20220523/الإدارة-الروحية-في-روسيا-وفد-من-مسلمي-روسيا-يزور-أفغانستان-بمهمة-إنسانية-1062628183.html
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1048077412_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_28202eeba7f080a0f387b659f51ee017.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم, أخبار قطر اليوم

قطر تحث الغرب على التواصل مع "طالبان" لوقف الأزمة في أفغانستان

14:30 GMT 29.05.2022
© AP Photo / Hassan Ammarوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في بيروت، لبنان 9 فبراير 2021
وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في بيروت، لبنان 9 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبرTelegram
حثت قطر الدول الغربية على تكثيف مشاركتها مع "طالبان"، محذرة من أن عدم القيام بذلك يشكل مخاطرة بسقوط أفغانستان في فوضى أعمق وتصاعد التطرف.
وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لصحيفة "فايننشال تايمز"، إن الحفاظ على الوضع الراهن "حيث يقاطع الغرب أفغانستان، والتركيز فقط على جزء من الأنشطة الإنسانية من خلال الوكالات الدولية لن يبقي أفغانستان سليمة".
وأضاف: "ربما نشهد تصاعدا في التطرف. سنبدأ في رؤية أزمة اقتصادية بدأت بالفعل، وهذا سيؤدي فقط إلى دفع الناس إلى المزيد من التطرف والصراع، وهذا ما نحاول تجنبه".
الشيخ إيلدار علاء الدينوف مفتي موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
الإدارة الروحية في روسيا: وفد من مسلمي روسيا يزور أفغانستان بمهمة إنسانية
23 مايو, 16:11 GMT
وتابع أنه إذا كان المجتمع الدولي تعامل مع "طالبان" (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) بشكل أكثر قوة بعد الانسحاب الفوضوي للولايات المتحدة من أفغانستان العام الماضي، لكان من الممكن أن يمنع الحركة من اتخاذ بعض إجراءاتها الأكثر تطرفا.
وقال: "نعتقد أننا لو تعاملنا في وقت سابق لما سمحنا بحدوث مثل هذه الأشياء. في الوقت الحالي، من المهم جدًا ألا ندع الوضع يزداد سوءا وربما ينتهي بنا الأمر بحالة فوضوية للغاية في أفغانستان".
وأشار إلى أنه "يتعين" على المجتمع الدولي الانخراط على "الجبهة الاقتصادية" وبناء القدرات داخل الحكومة للمساعدة في تعزيز التوظيف والنمو، مع ضمان مشاركة طالبان مع "جميع الأطراف" في أفغانستان لخلق سلام مستدام، بحسب وصفه.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала