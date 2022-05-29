https://arabic.sputniknews.com/20220529/كوريا-الشمالية-تسجل-قرابة-الـ90-ألف-إصابة-جديدة-بالحمى-لليوم-الثاني-على-التوالي-1062840612.html
كوريا الشمالية تسجل قرابة الـ90 ألف إصابة جديدة بالحمى لليوم الثاني على التوالي
كوريا الشمالية تسجل قرابة الـ90 ألف إصابة جديدة بالحمى لليوم الثاني على التوالي
سجلت كوريا الشمالية قرابة الـ90 ألف إصابة جديدة بالحمى، وذلك لليوم الثاني على التوالي. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T09:49+0000
2022-05-29T09:49+0000
2022-05-29T09:49+0000
كوريا الشمالية
فيروس كورونا
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ووفقا لما نقلته وكالة يونهاب الكورية عن تقارير حكومية في بيونغ يانغ، فإن "أعراض الحمى ظهرت على أكثر من 89,500 شخص من الساعة 6 مساءً من يوم 27 مايو وحتى الساعة 6 مساءً في اليوم السابق".وأوضحت أن الأعداد المصابة بالحمى منذ نهاية شهر أبريل/ نيسان الماضي وصلت إلى 3.45 مليون حالة، لافتة إلى أن 3.26 مليون حالة، تعافت من المرض، في حين مازال يخضع للعلاج قرابة 186,110 حالة.وفيما كانت كوريا الشمالية قد أعلنت عن تفشي فيروس كورونا مرة أخرى في منتصف مايو/ آيار الجاري، فإن المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري أعلن عن إجراء تقييم للوضع الوبائي، مؤكدا أنه يتم التحكم فيه وتحسينه في جميع أنحاء البلاد.يشار إلى أن وكالة الأنباء المركزية الكورية كانت قد أكدت أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ-أون" قد عقد اجتماعا مع الحزب الحاكم "لمناقشة إجراءات مكافحة الفيروس".
https://arabic.sputniknews.com/20220520/إعلام-إصابات-الحمى-المجهولة-في-كوريا-الشمالية-تتجاوز-22-مليون-حالة--1062456120.html
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كوريا الشمالية, فيروس كورونا
كوريا الشمالية تسجل قرابة الـ90 ألف إصابة جديدة بالحمى لليوم الثاني على التوالي
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سجلت كوريا الشمالية قرابة الـ90 ألف إصابة جديدة بالحمى، وذلك لليوم الثاني على التوالي.
ووفقا لما نقلته وكالة يونهاب
الكورية عن تقارير حكومية في بيونغ يانغ، فإن "أعراض الحمى ظهرت على أكثر من 89,500 شخص من الساعة 6 مساءً من يوم 27 مايو وحتى الساعة 6 مساءً في اليوم السابق".
وأوضحت أن الأعداد المصابة بالحمى
منذ نهاية شهر أبريل/ نيسان الماضي وصلت إلى 3.45 مليون حالة، لافتة إلى أن 3.26 مليون حالة، تعافت من المرض، في حين مازال يخضع للعلاج قرابة 186,110 حالة.
وفيما كانت كوريا الشمالية قد أعلنت عن تفشي فيروس كورونا مرة أخرى في منتصف مايو/ آيار الجاري، فإن المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري أعلن عن إجراء تقييم للوضع الوبائي، مؤكدا أنه يتم التحكم فيه وتحسينه في جميع أنحاء البلاد.
وقال: "ناقشنا قضايا الاستقرار المستمر وتحسين الوضع العام لمكافحة الوباء مع زيادة تعزيز الخبرات المكتسبة في الفترة المبكرة من أعمال مكافحة الوباء".
يشار إلى أن وكالة الأنباء المركزية الكورية كانت قد أكدت أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ-أون" قد عقد اجتماعا مع الحزب الحاكم "لمناقشة إجراءات مكافحة الفيروس
".