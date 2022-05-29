https://arabic.sputniknews.com/20220529/لحظات-فارقة-تنقذ-فتاة-من-سقوط-لافتة-ضخمة-عليها-فيديو-1062860054.html
لحظات فارقة تنقذ فتاة من سقوط لافتة ضخمة عليها... فيديو
لحظات فارقة تنقذ فتاة من سقوط لافتة ضخمة عليها... فيديو
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظات فارقة في حياة فتاة كادت تلقى حتفها بسبب سقوط لافتة ضخمة. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T15:24+0000
2022-05-29T15:24+0000
2022-05-29T15:24+0000
نادي الفيديو
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ويظهر الفيديو فتاة تقف أمام نادي صحي، حيث لاحظت بعض الأشياء التي سقطت أمام النادي، فذهبت لالتقاطها، وبمجرد أن عادت لتدخل المبنى سقطة لافتة ضخمة.سقطت اللافتة الضخمة في نفس الموضع الذي التقطت منه الفتاة الأغراض من أمام الباب، ولم يفصل بين مغادرتها موقع الحادث وسقوط اللافتة سوى لحظات معدودة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
لحظات فارقة تنقذ فتاة من سقوط لافتة ضخمة عليها... فيديو
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظات فارقة في حياة فتاة كادت تلقى حتفها بسبب سقوط لافتة ضخمة.
ويظهر الفيديو فتاة تقف أمام نادي صحي، حيث لاحظت بعض الأشياء التي سقطت أمام النادي، فذهبت لالتقاطها، وبمجرد أن عادت لتدخل المبنى سقطة لافتة ضخمة.
سقطت اللافتة الضخمة في نفس الموضع الذي التقطت منه الفتاة الأغراض من أمام الباب، ولم يفصل بين مغادرتها موقع الحادث وسقوط اللافتة سوى لحظات معدودة.