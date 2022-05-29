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https://arabic.sputniknews.com/20220529/لحظات-فارقة-تنقذ-فتاة-من-سقوط-لافتة-ضخمة-عليها-فيديو-1062860054.html
لحظات فارقة تنقذ فتاة من سقوط لافتة ضخمة عليها... فيديو
لحظات فارقة تنقذ فتاة من سقوط لافتة ضخمة عليها... فيديو
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظات فارقة في حياة فتاة كادت تلقى حتفها بسبب سقوط لافتة ضخمة. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T15:24+0000
2022-05-29T15:24+0000
نادي الفيديو
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ويظهر الفيديو فتاة تقف أمام نادي صحي، حيث لاحظت بعض الأشياء التي سقطت أمام النادي، فذهبت لالتقاطها، وبمجرد أن عادت لتدخل المبنى سقطة لافتة ضخمة.سقطت اللافتة الضخمة في نفس الموضع الذي التقطت منه الفتاة الأغراض من أمام الباب، ولم يفصل بين مغادرتها موقع الحادث وسقوط اللافتة سوى لحظات معدودة.
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نادي الفيديو

لحظات فارقة تنقذ فتاة من سقوط لافتة ضخمة عليها... فيديو

15:24 GMT 29.05.2022
© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورفتاة تتوقف على ممر للمشاة في حي كوتوزوفسكي بروسبيكت لتلتقط صورة لمجمع "موسكو سيتي" وسط موسكو بعد سقوط أمطار غزيرة.
فتاة تتوقف على ممر للمشاة في حي كوتوزوفسكي بروسبيكت لتلتقط صورة لمجمع موسكو سيتي وسط موسكو بعد سقوط أمطار غزيرة. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظات فارقة في حياة فتاة كادت تلقى حتفها بسبب سقوط لافتة ضخمة.
ويظهر الفيديو فتاة تقف أمام نادي صحي، حيث لاحظت بعض الأشياء التي سقطت أمام النادي، فذهبت لالتقاطها، وبمجرد أن عادت لتدخل المبنى سقطة لافتة ضخمة.
سقطت اللافتة الضخمة في نفس الموضع الذي التقطت منه الفتاة الأغراض من أمام الباب، ولم يفصل بين مغادرتها موقع الحادث وسقوط اللافتة سوى لحظات معدودة.
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