https://arabic.sputniknews.com/20220529/ليفربول-يصدر-بيانا-بعد-مباراة-ريال-مدريد-ويطلب-التحقيق-في-نهائي-دوري-الأبطال-1062861450.html
ليفربول يصدر بيانا بعد مباراة ريال مدريد ويطلب التحقيق في نهائي دوري الأبطال
ليفربول يصدر بيانا بعد مباراة ريال مدريد ويطلب التحقيق في نهائي دوري الأبطال
طالب فريق ليفربول الإنجليزي، بفتح تحقيق بعد أحداث نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والذي خسره الريدز بهدف نظيف أمام ريال مدريد الإسباني. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T15:51+0000
2022-05-29T15:51+0000
2022-05-29T15:51+0000
ليفربول
أخبار نادي ريال مدريد
أخبار دوري أبطال أوروبا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1d/1062859107_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_9620e6c28c0697adb71301fbdcea2368.jpg
وقال ليفربول، في بيان له، إنه "يشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب أحداث الدخول إلى الاستاد وانهيار السياج الأمني الذي واجهه مشجعو ليفربول في استاد دو فرانس".وأضاف البيان أنها "المباراة الأعظم في كرة القدم الأوروبية، وكان يجب ألا يمر المشجعون بهذه المشاهد التي رأيناها، طلبنا رسميا فتح تحقيق رسمي في الأسباب وراء هذه الأحداث غير المقبولة".وأكدت السفيرة البريطانية لدى فرنسا، مينا رولينغز، أن بلادها تؤيد إجراء تحقيق، حول الفوضى التي أخرت انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا لأكثر من نصف ساعة وتركت آلاف المشجعين عالقين خارج الملعب، والكثير منهم من مشجعي فريق ليفربول، حيث زُعم أنهم قد اشتروا بطاقات مزورة.وقالت رولينغز، إنها ترحب بالتزام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالتحقيق في مشاهد العنف التي حدثت مساء السبت، حول استاد فرنسا في سان دوني بالقرب من باريس.وتسببت الفوضى واحتشاد آلاف المشجعين بتأخير انطلاق المباراة، حيث ألقى وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، باللوم على "آلاف" المشجعين البريطانيين الذين دخلوا إلى مباني الملعب، متهماً بعضهم بالاعتداء على العاملين في الملعب.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1d/1062859107_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_09bd4b9a951779813810d1eb2f6c38e9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ليفربول, أخبار نادي ريال مدريد, أخبار دوري أبطال أوروبا
ليفربول يصدر بيانا بعد مباراة ريال مدريد ويطلب التحقيق في نهائي دوري الأبطال
تابعنا عبر
طالب فريق ليفربول الإنجليزي، بفتح تحقيق بعد أحداث نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والذي خسره الريدز بهدف نظيف أمام ريال مدريد الإسباني.
وقال ليفربول، في بيان له
، إنه "يشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب أحداث الدخول إلى الاستاد وانهيار السياج الأمني الذي واجهه مشجعو ليفربول في استاد دو فرانس".
وأضاف البيان أنها "المباراة الأعظم في كرة القدم الأوروبية، وكان يجب ألا يمر المشجعون بهذه المشاهد التي رأيناها، طلبنا رسميا فتح تحقيق رسمي في الأسباب وراء هذه الأحداث غير المقبولة".
وأكدت السفيرة البريطانية لدى فرنسا، مينا رولينغز، أن بلادها تؤيد إجراء تحقيق،
حول الفوضى التي أخرت انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا لأكثر من نصف ساعة وتركت آلاف المشجعين عالقين خارج الملعب، والكثير منهم من مشجعي فريق ليفربول، حيث زُعم أنهم قد اشتروا بطاقات مزورة.
وقالت رولينغز، إنها ترحب بالتزام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالتحقيق في مشاهد العنف التي حدثت مساء السبت، حول استاد فرنسا في سان دوني بالقرب من باريس.
وتسببت الفوضى واحتشاد آلاف المشجعين بتأخير انطلاق المباراة، حيث ألقى وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، باللوم على "آلاف" المشجعين البريطانيين الذين دخلوا إلى مباني الملعب، متهماً بعضهم بالاعتداء على العاملين في الملعب.