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https://arabic.sputniknews.com/20220529/ماذا-سيحدث-فى-حالة-تعطل-تقنية-الفيديو-في-نهائي-أفريقيا-بين-الأهلي-والوداد-1062848921.html
ماذا سيحدث فى حالة تعطل تقنية الفيديو في نهائي أفريقيا بين الأهلي والوداد؟
ماذا سيحدث فى حالة تعطل تقنية الفيديو في نهائي أفريقيا بين الأهلي والوداد؟
كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ماذا سيحدث فى حالة تعطل تقنية الفيديو في نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي المصري والوداد المغربي. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T12:24+0000
2022-05-29T12:24+0000
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ونقل موقع "يلاكورة"، عن مصدر مسؤول في "كاف" قوله إنه تم إخطار الأهلي والوداد ببعض الإجراءات التي ستتخذ في اللقاء المقرر إقامته غداً الاثنين على مركب محمد الخامس في كازابلانكا.وأضاف المصدر أن مسؤولي الاتحاد الأفريقي عقدوا عدة اجتماعات فنية لشرح بعض الأمور التنظيمية للفريقين خلال الساعات القليلة الماضية.وعرض مسؤولو "كاف" بروتوكول تقنية الحكم الفيديو المساعد VAR على اللاعبين والجهاز الفني مشيرين إلى أنها وسيلة مساعدة لطاقم تحكيم اللقاء، ولا تعطل أو تمنع إقامة المباراة في حال عدم جاهزيتها.وأمس السبت، أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، نفاد تذاكر نهائي دوري أبطال أفريقيا.ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية، يوم الاثنين المقبل، على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس" بالدار البيضاء، حيث ستقام المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش (20:00 بتوقيت المغرب و21:00 بتوقيت القاهرة).وكان الأهلي قد صعد للمباراة النهائية عقب الفوز على وفاق سطيف الجزائري بنتيجة (6-2) بمجموع المباراتين ذهابا وإيابا، في المقابل صعد الوداد بعد الفوز على بترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة (4-2).
https://arabic.sputniknews.com/20220528/نفاد-تذاكر-مباراة-نهائي-دوري-أبطال-أفريقيا-بين-الأهلي-المصري-والوداد-المغرب-1062812122.html
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رياضة, ماتش الأهلي اليوم, نادي الأهلي

ماذا سيحدث فى حالة تعطل تقنية الفيديو في نهائي أفريقيا بين الأهلي والوداد؟

12:24 GMT 29.05.2022
© Sputnikتقنية الفيديو
تقنية الفيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
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كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ماذا سيحدث فى حالة تعطل تقنية الفيديو في نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي المصري والوداد المغربي.
ونقل موقع "يلاكورة"، عن مصدر مسؤول في "كاف" قوله إنه تم إخطار الأهلي والوداد ببعض الإجراءات التي ستتخذ في اللقاء المقرر إقامته غداً الاثنين على مركب محمد الخامس في كازابلانكا.
وأضاف المصدر أن مسؤولي الاتحاد الأفريقي عقدوا عدة اجتماعات فنية لشرح بعض الأمور التنظيمية للفريقين خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكد المصدر أنه تم إبلاغ لاعبي والجهاز الفني لفريقي الأهلي والوداد بضرورة بدء المباراة واستكمال اللقاء حتى إذا لم تكن تقنية الحكم الفيديو المساعد VAR تعمل أو حدث عطل تقني أثناء سير اللقاء .

وعرض مسؤولو "كاف" بروتوكول تقنية الحكم الفيديو المساعد VAR على اللاعبين والجهاز الفني مشيرين إلى أنها وسيلة مساعدة لطاقم تحكيم اللقاء، ولا تعطل أو تمنع إقامة المباراة في حال عدم جاهزيتها.
الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
نفاد تذاكر مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي المصري والوداد المغرب
أمس, 13:50 GMT
وأمس السبت، أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، نفاد تذاكر نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية، يوم الاثنين المقبل، على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس" بالدار البيضاء، حيث ستقام المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش (20:00 بتوقيت المغرب و21:00 بتوقيت القاهرة).
وكان الأهلي قد صعد للمباراة النهائية عقب الفوز على وفاق سطيف الجزائري بنتيجة (6-2) بمجموع المباراتين ذهابا وإيابا، في المقابل صعد الوداد بعد الفوز على بترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة (4-2).
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