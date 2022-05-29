https://arabic.sputniknews.com/20220529/مارسيلو-يعلن-رحيله-عن-ريال-مدريد-1062871068.html
مارسيلو يعلن رحيله عن ريال مدريد
مارسيلو يعلن رحيله عن ريال مدريد
أعلن مارسيلو، نجم فريق ريال مدريد، قراره بالرحيل عن الفريق، في أعقاب الفوز على ليفربول بنتيجة (1-0)، مساء السبت، والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T21:10+0000
2022-05-29T21:10+0000
2022-05-29T21:10+0000
رياضة
مجتمع
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ونقلت "سكاي نيوز" عن مارسيلو قوله: "أشعر بالامتنان تجاه جماهير ريال مدريد ولليالي الساحرة التي عشتها في سانتياغو برنابيو".يذكر أن عقد مارسيلو مع ريال مدريد سينتهي في شهر يونيو/ حزيران المقبل، وتشير تقارير إلى أن إدارة النادي لا ترغب في تجديد عقده، نظرا لتقدمه في السن.وكان نادي ريال مدريد الإسباني قد أحرز اللقب الرابع عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، أمس السبت، بعد فوزه على ليفربول الإنجليزي بنتيجة (1-0)، في العاصمة الفرنسية باريس.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, مجتمع
مارسيلو يعلن رحيله عن ريال مدريد
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أعلن مارسيلو، نجم فريق ريال مدريد، قراره بالرحيل عن الفريق، في أعقاب الفوز على ليفربول بنتيجة (1-0)، مساء السبت، والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.
ونقلت "سكاي نيوز
" عن مارسيلو قوله: "أشعر بالامتنان تجاه جماهير ريال مدريد ولليالي الساحرة التي عشتها في سانتياغو برنابيو".
وأضاف النجم البرازيلي: "إنها لحظة جميلة يصعب وصفها، عندما تكون كابتن الفريق الذي يفوز بكأس دوري أبطال أوروبا".
يذكر أن عقد مارسيلو مع ريال مدريد سينتهي في شهر يونيو/ حزيران المقبل، وتشير تقارير إلى أن إدارة النادي لا ترغب في تجديد عقده، نظرا لتقدمه في السن.
وكان نادي ريال مدريد الإسباني قد أحرز اللقب الرابع عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، أمس السبت، بعد فوزه على ليفربول الإنجليزي بنتيجة (1-0)، في العاصمة الفرنسية باريس.