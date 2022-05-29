عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220529/مارسيلو-يعلن-رحيله-عن-ريال-مدريد-1062871068.html
مارسيلو يعلن رحيله عن ريال مدريد
مارسيلو يعلن رحيله عن ريال مدريد
أعلن مارسيلو، نجم فريق ريال مدريد، قراره بالرحيل عن الفريق، في أعقاب الفوز على ليفربول بنتيجة (1-0)، مساء السبت، والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T21:10+0000
2022-05-29T21:10+0000
رياضة
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1e/1061765750_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d4ac31fa6dd559c93d1a2b5b51b43a72.jpg
ونقلت "سكاي نيوز" عن مارسيلو قوله: "أشعر بالامتنان تجاه جماهير ريال مدريد ولليالي الساحرة التي عشتها في سانتياغو برنابيو".يذكر أن عقد مارسيلو مع ريال مدريد سينتهي في شهر يونيو/ حزيران المقبل، وتشير تقارير إلى أن إدارة النادي لا ترغب في تجديد عقده، نظرا لتقدمه في السن.وكان نادي ريال مدريد الإسباني قد أحرز اللقب الرابع عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، أمس السبت، بعد فوزه على ليفربول الإنجليزي بنتيجة (1-0)، في العاصمة الفرنسية باريس.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1e/1061765750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c0b7d101ca39df542c06fe6e96b41fba.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, مجتمع

مارسيلو يعلن رحيله عن ريال مدريد

21:10 GMT 29.05.2022
© AFP 2022 / GABRIEL BOUYSريال مدريد يرفع لقب بطولة الدوري الإسباني 35
ريال مدريد يرفع لقب بطولة الدوري الإسباني 35 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© AFP 2022 / GABRIEL BOUYS
تابعنا عبرTelegram
أعلن مارسيلو، نجم فريق ريال مدريد، قراره بالرحيل عن الفريق، في أعقاب الفوز على ليفربول بنتيجة (1-0)، مساء السبت، والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.
ونقلت "سكاي نيوز" عن مارسيلو قوله: "أشعر بالامتنان تجاه جماهير ريال مدريد ولليالي الساحرة التي عشتها في سانتياغو برنابيو".
وأضاف النجم البرازيلي: "إنها لحظة جميلة يصعب وصفها، عندما تكون كابتن الفريق الذي يفوز بكأس دوري أبطال أوروبا".
يذكر أن عقد مارسيلو مع ريال مدريد سينتهي في شهر يونيو/ حزيران المقبل، وتشير تقارير إلى أن إدارة النادي لا ترغب في تجديد عقده، نظرا لتقدمه في السن.
وكان نادي ريال مدريد الإسباني قد أحرز اللقب الرابع عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، أمس السبت، بعد فوزه على ليفربول الإنجليزي بنتيجة (1-0)، في العاصمة الفرنسية باريس.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала