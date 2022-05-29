https://arabic.sputniknews.com/20220529/ما-الرسائل-وراء-احتجاز-إيران-ناقلتين-يونانيتين؟-1062852652.html
ما الرسائل وراء احتجاز إيران ناقلتين يونانيتين؟
ما الرسائل وراء احتجاز إيران ناقلتين يونانيتين؟
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "سعيد خطيب زاده"، إن العلاقات مع اليونان لا ينبغي أن يعكر صفوها سوء التقدير الناتج عن أوامر من طرف ثالث، وذلك على... 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T13:09+0000
2022-05-29T13:09+0000
2022-05-29T13:09+0000
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ما الرسائل وراء احتجاز إيران لناقلتين يونانيتين؟
ما الرسائل وراء احتجاز إيران لناقلتين يونانيتين؟
وأوضح "خطيب زاده" أن العلاقات القديمة مع اليونان وشعبها العظيم مبنية على الاحترام المتبادل، ويجب ألا تختل هذه العلاقات بسبب سوء التقدير، بما في ذلك قطع الطرق، بأمرٍ من طرف ثالث".في هذا الصدد، قال الخبير بالشؤون الإيرانية د.حكم أمهز "إن إجراء إيران باحتجاز ناقلتين يونانيتين هو إجراء تأديبي لليونان لكي ترتدع هي ومن تسول له نفسه الاعتداء على السفن الإيرانية، لأن إيران دولة قوية تدافع عن نفسها وعن حقوقها وحقوق شعبها، لذلك إيران تريد أن تضع معادلات جديدة على مستوى المعارك البحرية .وتابع: "إن إيران أرادت توصيل رسالة مفادها أنها تريد تصدير نفطها ولن تقبل بأن تقوم أي دولة بمنع إيران عن فعل ذلك"، مشيرا إلى أن السياسة الإيرانية نجحت في تحقيق إنجازات الفترة الماضية من خلال تصديرها النفط لفنزويلا وسوريا ولبنان والصين وغيرها من دول.لكنه أكد أن النقطة الأهم والتي قد تؤثر على مستوى العلاقات بين البلدين، هو التأثير الأمريكي القوي في المجتمع اليوناني وفي القرار السياسي اليوناني، لأن قرار حجز الناقلة الإيرانية كان أمريكيا وقرار نقل محتوى السفينة الإيرانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية حدث بأيادٍ أمريكية.يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج بوضوحإعداد وتقديم: نوران عطاالله
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ما الرسائل وراء احتجاز إيران ناقلتين يونانيتين؟
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "سعيد خطيب زاده"، إن العلاقات مع اليونان لا ينبغي أن يعكر صفوها سوء التقدير الناتج عن أوامر من طرف ثالث، وذلك على خلفية مصادرة شحنة نفط على سفينة ترفع علم إيران في المياه اليونانية بطلبٍ من واشنطن.
وأوضح "خطيب زاده" أن العلاقات القديمة
مع اليونان وشعبها العظيم مبنية على الاحترام المتبادل، ويجب ألا تختل هذه العلاقات بسبب سوء التقدير، بما في ذلك قطع الطرق، بأمرٍ من طرف ثالث".
وشدد الناطق باسم الخارجية الإيرانية أن "طاقم الناقلتين اليونانيتين بأمانٍ وصحةٍ جيدة"، وذلك على خلفية توقيف إيران ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج.
في هذا الصدد، قال الخبير بالشؤون الإيرانية د.حكم أمهز "إن إجراء إيران باحتجاز ناقلتين
يونانيتين هو إجراء تأديبي لليونان لكي ترتدع هي ومن تسول له نفسه الاعتداء على السفن الإيرانية، لأن إيران دولة قوية تدافع عن نفسها وعن حقوقها وحقوق شعبها، لذلك إيران تريد أن تضع معادلات جديدة على مستوى المعارك البحرية .
وتابع: "إن إيران أرادت توصيل رسالة مفادها أنها تريد تصدير نفطها ولن تقبل بأن تقوم أي دولة بمنع إيران عن فعل ذلك"، مشيرا إلى أن السياسة الإيرانية نجحت في تحقيق إنجازات الفترة الماضية من خلال تصديرها النفط لفنزويلا وسوريا ولبنان والصين وغيرها من دول.
على جانبٍ أخر، قال أستاذ العلوم السياسية د.عارف العبيد، إنه "لن يكون هناك تصعيد آخر بين اليونان وإيران لأن العلاقات بشكلٍ عام بين أثينا وطهران كانت علاقات هادئة ومعتدلة، كما أن هناك مصالح مشتركة تربط البلدين".
لكنه أكد أن النقطة الأهم والتي قد تؤثر على مستوى العلاقات بين البلدين، هو التأثير الأمريكي القوي في المجتمع اليوناني وفي القرار السياسي اليوناني، لأن قرار حجز الناقلة الإيرانية كان أمريكيا وقرار نقل محتوى السفينة الإيرانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية حدث بأيادٍ أمريكية.
يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج بوضوح
إعداد وتقديم: نوران عطاالله