https://arabic.sputniknews.com/20220529/ما-هو-تاريخ-الاحتفال-باليوم-الدولي-لحفظة-السلام-1062840383.html

ما هو تاريخ الاحتفال باليوم الدولي لحفظة السلام؟

ما هو تاريخ الاحتفال باليوم الدولي لحفظة السلام؟

يحتفل العالم اليوم الأحد باليوم الدولي لحفظة السلام، وهو مناسبة عالمية لتخليد ذكرى العاملين في هذا المجال الذين فارقوا الحياة خلال أداء مهامهم. 29.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-29T09:44+0000

2022-05-29T09:44+0000

2022-05-29T09:44+0000

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1049813655_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_634d637a2020cf2ac985908cfeff6a68.jpg

ويرجع تاريخ الاحتفال باليوم الدولي لحفظة السلام إلى يوم الـ 29 من مايو/ أيار عام 1948 عندما تم تشكيل أول مهمة لحفظ السلام في العالم لمراقبة الهدنة بين العرب وإسرائيل خلال الحرب التي اندلعت بين الطرفين في ذلك العام.ومنذ ذلك الحين وصل عدد من فقدوا أرواحهم خلال مهام حفظ السلام حول العالم إلى 4 آلاف و200 فرد، حسبما ذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة.ومنذ ذلك الحين شارك في عمليات حفظ السلام حول العالم أكثر من مليون فرد، بحسب موقع المنظمة الدولية.ووصل عدد بعثات حفظ السلام في 2021 إلى 63 بعثة، بينها 22 بعثة سلام في جنوب الصحراء الكبرى بالقارة الأفريقية، بحسب تقرير لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام.كما توجد 19 بعثة سلام في أوروبا و14 بعثة سلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و5 بعثات سلام في آسيا وأوقيانوسيا، إضافة إلى 3 بعثات سلام في الأمريكتين.

https://arabic.sputniknews.com/20220528/ما-هي-أكثر-الدول-مشاركة-في-قوات-حفظ-السلام-متعددة-الجنسيات-حول-العالم-1062817760.html

https://arabic.sputniknews.com/20220427/جنود-حفظ-سلام-فيتناميون-يتجهون-إلى-جنوب-السودان-1061656568.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, أخبار العالم الآن