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ما هو تاريخ الاحتفال باليوم الدولي لحفظة السلام؟
ما هو تاريخ الاحتفال باليوم الدولي لحفظة السلام؟
يحتفل العالم اليوم الأحد باليوم الدولي لحفظة السلام، وهو مناسبة عالمية لتخليد ذكرى العاملين في هذا المجال الذين فارقوا الحياة خلال أداء مهامهم. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T09:44+0000
2022-05-29T09:44+0000
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ويرجع تاريخ الاحتفال باليوم الدولي لحفظة السلام إلى يوم الـ 29 من مايو/ أيار عام 1948 عندما تم تشكيل أول مهمة لحفظ السلام في العالم لمراقبة الهدنة بين العرب وإسرائيل خلال الحرب التي اندلعت بين الطرفين في ذلك العام.ومنذ ذلك الحين وصل عدد من فقدوا أرواحهم خلال مهام حفظ السلام حول العالم إلى 4 آلاف و200 فرد، حسبما ذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة.ومنذ ذلك الحين شارك في عمليات حفظ السلام حول العالم أكثر من مليون فرد، بحسب موقع المنظمة الدولية.ووصل عدد بعثات حفظ السلام في 2021 إلى 63 بعثة، بينها 22 بعثة سلام في جنوب الصحراء الكبرى بالقارة الأفريقية، بحسب تقرير لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام.كما توجد 19 بعثة سلام في أوروبا و14 بعثة سلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و5 بعثات سلام في آسيا وأوقيانوسيا، إضافة إلى 3 بعثات سلام في الأمريكتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220528/ما-هي-أكثر-الدول-مشاركة-في-قوات-حفظ-السلام-متعددة-الجنسيات-حول-العالم-1062817760.html
https://arabic.sputniknews.com/20220427/جنود-حفظ-سلام-فيتناميون-يتجهون-إلى-جنوب-السودان-1061656568.html
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العالم, أخبار العالم الآن

ما هو تاريخ الاحتفال باليوم الدولي لحفظة السلام؟

09:44 GMT 29.05.2022
© AFP 2022 / SOULEYMANE AG ANARAقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي
قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© AFP 2022 / SOULEYMANE AG ANARA
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يحتفل العالم اليوم الأحد باليوم الدولي لحفظة السلام، وهو مناسبة عالمية لتخليد ذكرى العاملين في هذا المجال الذين فارقوا الحياة خلال أداء مهامهم.
ويرجع تاريخ الاحتفال باليوم الدولي لحفظة السلام إلى يوم الـ 29 من مايو/ أيار عام 1948 عندما تم تشكيل أول مهمة لحفظ السلام في العالم لمراقبة الهدنة بين العرب وإسرائيل خلال الحرب التي اندلعت بين الطرفين في ذلك العام.
قوات حفظ السلام من إثيوبيا والمنتشرة في دورية تابعة للأمم المتحدة في آبيي، 14 ديسمبر/ كانون الأول 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
ما هي أكثر الدول مشاركة في قوات حفظ السلام متعددة الجنسيات حول العالم؟
أمس, 16:00 GMT
ومنذ ذلك الحين وصل عدد من فقدوا أرواحهم خلال مهام حفظ السلام حول العالم إلى 4 آلاف و200 فرد، حسبما ذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
ومنذ ذلك الحين شارك في عمليات حفظ السلام حول العالم أكثر من مليون فرد، بحسب موقع المنظمة الدولية.
ووصل عدد بعثات حفظ السلام في 2021 إلى 63 بعثة، بينها 22 بعثة سلام في جنوب الصحراء الكبرى بالقارة الأفريقية، بحسب تقرير لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام.
عضو في قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الفيتنامية يلتقط صورة سيلفي على متن الطائرة في حفل مغادرة القوة للمشاركة في مهمة حفظ السلام في جنوب السودان في هانوي في 27 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
جنود حفظ سلام فيتناميون يتجهون إلى جنوب السودان
27 أبريل, 09:20 GMT
كما توجد 19 بعثة سلام في أوروبا و14 بعثة سلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و5 بعثات سلام في آسيا وأوقيانوسيا، إضافة إلى 3 بعثات سلام في الأمريكتين.
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