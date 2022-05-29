https://arabic.sputniknews.com/20220529/مبعوث-الأمم-المتحدة-يدين-مقتل-متظاهرين-في-الخرطوم-ويطالب-برفع-حالة-الطوارئ-1062843601.html

مبعوث الأمم المتحدة يدين مقتل متظاهرين في الخرطوم ويطالب برفع حالة الطوارئ

مبعوث الأمم المتحدة يدين مقتل متظاهرين في الخرطوم ويطالب برفع حالة الطوارئ

أدان فولكر بيرتس مبعوث الأمم المتحدة لدى السودان، اليوم الأحد، مقتل اثنين من المتظاهرين في حملة قمع عنيفة ضد محتجين مؤيدين للديمقراطية في السودان. 29.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-29T11:00+0000

2022-05-29T11:00+0000

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أخبار السودان اليوم

منظمة الأمم المتحدة

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وكتب فولكر بيرتس على "تويتر": "أشعر بعميق الغضب لموت اثنين من المتظاهرين الشباب في الخرطوم أمس، مرة أخرى: حان الوقت لوقف العنف".وقالت لجنة أطباء السودان التابعة للحركة المؤيدة للديمقراطية إن أحدهما قتل برصاص قوات الأمن فيما أصيب الآخر بالاختناق بعد استنشاقه الغاز المسيل للدموع.وحث بيرتس السلطات العسكرية على رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ أحداث 25 أكتوبر/ تشرين الأول وإيجاد "طريقة سلمية للخروج من الأزمة الحالية''.ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، تلبية لدعوات من قوى سياسية تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.وتضمنت هذه الإجراءات، إعادة تشكيل المجلس السيادي، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية؛ قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.غير أن حمدوك أعلن، في 2 يناير/ كانون الثاني الماضي، استقالته رسميا من منصبه؛ على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه وبين البرهان.ومؤخرا، وجه رئيس مجلس السيادة السوداني بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في يوليو/ تموز 2023، إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية، في الوقت الحالي، معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.

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أخبار السودان اليوم, منظمة الأمم المتحدة