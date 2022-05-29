عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220529/مبعوث-الأمم-المتحدة-يدين-مقتل-متظاهرين-في-الخرطوم-ويطالب-برفع-حالة-الطوارئ-1062843601.html
مبعوث الأمم المتحدة يدين مقتل متظاهرين في الخرطوم ويطالب برفع حالة الطوارئ
مبعوث الأمم المتحدة يدين مقتل متظاهرين في الخرطوم ويطالب برفع حالة الطوارئ
أدان فولكر بيرتس مبعوث الأمم المتحدة لدى السودان، اليوم الأحد، مقتل اثنين من المتظاهرين في حملة قمع عنيفة ضد محتجين مؤيدين للديمقراطية في السودان. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T11:00+0000
2022-05-29T11:00+0000
أخبار السودان اليوم
منظمة الأمم المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/1050530865_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_7a63e68acd1ed2a3b87104ccac4ad310.jpg
وكتب فولكر بيرتس على "تويتر": "أشعر بعميق الغضب لموت اثنين من المتظاهرين الشباب في الخرطوم أمس، مرة أخرى: حان الوقت لوقف العنف".وقالت لجنة أطباء السودان التابعة للحركة المؤيدة للديمقراطية إن أحدهما قتل برصاص قوات الأمن فيما أصيب الآخر بالاختناق بعد استنشاقه الغاز المسيل للدموع.وحث بيرتس السلطات العسكرية على رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ أحداث 25 أكتوبر/ تشرين الأول وإيجاد "طريقة سلمية للخروج من الأزمة الحالية''.ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، تلبية لدعوات من قوى سياسية تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.وتضمنت هذه الإجراءات، إعادة تشكيل المجلس السيادي، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية؛ قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.غير أن حمدوك أعلن، في 2 يناير/ كانون الثاني الماضي، استقالته رسميا من منصبه؛ على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه وبين البرهان.ومؤخرا، وجه رئيس مجلس السيادة السوداني بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في يوليو/ تموز 2023، إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية، في الوقت الحالي، معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/1050530865_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_962cb0aaae6c6774f369b67745c8626d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, منظمة الأمم المتحدة

مبعوث الأمم المتحدة يدين مقتل متظاهرين في الخرطوم ويطالب برفع حالة الطوارئ

11:00 GMT 29.05.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAHمظاهرات في شوارع مدينة الخرطوم، السودان 25 أكتوبر 2021
مظاهرات في شوارع مدينة الخرطوم، السودان 25 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
تابعنا عبرTelegram
أدان فولكر بيرتس مبعوث الأمم المتحدة لدى السودان، اليوم الأحد، مقتل اثنين من المتظاهرين في حملة قمع عنيفة ضد محتجين مؤيدين للديمقراطية في السودان.
وكتب فولكر بيرتس على "تويتر": "أشعر بعميق الغضب لموت اثنين من المتظاهرين الشباب في الخرطوم أمس، مرة أخرى: حان الوقت لوقف العنف".
وقالت لجنة أطباء السودان التابعة للحركة المؤيدة للديمقراطية إن أحدهما قتل برصاص قوات الأمن فيما أصيب الآخر بالاختناق بعد استنشاقه الغاز المسيل للدموع.
وحث بيرتس السلطات العسكرية على رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ أحداث 25 أكتوبر/ تشرين الأول وإيجاد "طريقة سلمية للخروج من الأزمة الحالية''.
ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، تلبية لدعوات من قوى سياسية تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
وتضمنت هذه الإجراءات، إعادة تشكيل المجلس السيادي، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية؛ قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
غير أن حمدوك أعلن، في 2 يناير/ كانون الثاني الماضي، استقالته رسميا من منصبه؛ على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه وبين البرهان.
ومؤخرا، وجه رئيس مجلس السيادة السوداني بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في يوليو/ تموز 2023، إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية، في الوقت الحالي، معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала