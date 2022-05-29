https://arabic.sputniknews.com/20220529/متحدث-باسم-أردوغان-عن-طلب-الناتو-عقد-اجتماع-بخصوص-السويد-وفنلندا-لا-نريد-اجتماعات-من-أجل-الاجتماعات-1062847951.html
متحدث باسم أردوغان عن طلب الناتو عقد اجتماع بخصوص السويد وفنلندا: لا نريد اجتماعات من أجل الاجتماعات
متحدث باسم أردوغان عن طلب الناتو عقد اجتماع بخصوص السويد وفنلندا: لا نريد اجتماعات من أجل الاجتماعات
أكد إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن "الناتو" يريد عقد اجتماع بين تركيا والسويد وفنلندا. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T12:13+0000
2022-05-29T12:13+0000
2022-05-29T12:13+0000
أخبار تركيا اليوم
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أنقرة - سبوتنيك. ووفقا لتصريحات صحفية أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، اليوم الأحد، أن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ يريد عقد اجتماع بين تركيا والسويد وفنلندا، معلقا: "نحن لا نريد اجتماعات من أجل الاجتماعات".وقال كالين: "الأمين العام للناتو لديه بعض المبادرات والنوايا، هناك أيضًا رغبة في عقد اجتماع داخل الناتو، بصراحة، نحن لا نعقد اجتماعات فقط من أجل عقد اجتماعات".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد حدد الأسبوع الماضي شروطه للسويد وفنلندا لكسب دعم أنقرة لعضويتهما في "الناتو"، قائلاً: إنه يجب عليهما التخلي عن الدعم المالي والسياسي للجماعات "الإرهابية" التي تهدد الأمن القومي لتركيا، وهي حزب العمال الكردستاني.وفي السياق ذاته قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن هناك حاجة إلى تعهد مكتوب من فنلندا والسويد بالتوقف عن دعم الحركة الكردية.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/ستولتنبرغ-من-غير-المرجح-أن-تحصل-السويد-وفنلندا-على-عضوية-الناتو-إذا-لم-تف-بمطالب-تركيا-1062759340.html
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أخبار تركيا اليوم, الناتو
متحدث باسم أردوغان عن طلب الناتو عقد اجتماع بخصوص السويد وفنلندا: لا نريد اجتماعات من أجل الاجتماعات
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أكد إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن "الناتو" يريد عقد اجتماع بين تركيا والسويد وفنلندا.
أنقرة - سبوتنيك. ووفقا لتصريحات صحفية أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، اليوم الأحد، أن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ يريد عقد اجتماع بين تركيا والسويد وفنلندا
، معلقا: "نحن لا نريد اجتماعات من أجل الاجتماعات".
وقال كالين: "الأمين العام للناتو
لديه بعض المبادرات والنوايا، هناك أيضًا رغبة في عقد اجتماع داخل الناتو، بصراحة، نحن لا نعقد اجتماعات فقط من أجل عقد اجتماعات".
وقال كالين: "إن وفدين سيقدمان إجابة في هذا الاتجاه حيث نسعى جاهدين لعملية تتضمن خطوات ملموسة تركز على النتائج".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد حدد الأسبوع الماضي شروطه للسويد وفنلندا لكسب دعم أنقرة لعضويتهما في "الناتو"، قائلاً: إنه يجب عليهما التخلي عن الدعم المالي والسياسي
للجماعات "الإرهابية" التي تهدد الأمن القومي لتركيا، وهي حزب العمال الكردستاني.
وفي السياق ذاته قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن هناك حاجة إلى تعهد مكتوب من فنلندا والسويد بالتوقف عن دعم الحركة الكردية.