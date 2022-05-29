عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220529/متحدث-باسم-أردوغان-عن-طلب-الناتو-عقد-اجتماع-بخصوص-السويد-وفنلندا-لا-نريد-اجتماعات-من-أجل-الاجتماعات-1062847951.html
متحدث باسم أردوغان عن طلب الناتو عقد اجتماع بخصوص السويد وفنلندا: لا نريد اجتماعات من أجل الاجتماعات
متحدث باسم أردوغان عن طلب الناتو عقد اجتماع بخصوص السويد وفنلندا: لا نريد اجتماعات من أجل الاجتماعات
أكد إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن "الناتو" يريد عقد اجتماع بين تركيا والسويد وفنلندا. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T12:13+0000
2022-05-29T12:13+0000
أخبار تركيا اليوم
الناتو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1d/1062846884_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_5e559726f917c9cb372a004b78842d49.jpg
أنقرة - سبوتنيك. ووفقا لتصريحات صحفية أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، اليوم الأحد، أن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ يريد عقد اجتماع بين تركيا والسويد وفنلندا، معلقا: "نحن لا نريد اجتماعات من أجل الاجتماعات".وقال كالين: "الأمين العام للناتو لديه بعض المبادرات والنوايا، هناك أيضًا رغبة في عقد اجتماع داخل الناتو، بصراحة، نحن لا نعقد اجتماعات فقط من أجل عقد اجتماعات".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد حدد الأسبوع الماضي شروطه للسويد وفنلندا لكسب دعم أنقرة لعضويتهما في "الناتو"، قائلاً: إنه يجب عليهما التخلي عن الدعم المالي والسياسي للجماعات "الإرهابية" التي تهدد الأمن القومي لتركيا، وهي حزب العمال الكردستاني.وفي السياق ذاته قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن هناك حاجة إلى تعهد مكتوب من فنلندا والسويد بالتوقف عن دعم الحركة الكردية.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/ستولتنبرغ-من-غير-المرجح-أن-تحصل-السويد-وفنلندا-على-عضوية-الناتو-إذا-لم-تف-بمطالب-تركيا-1062759340.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1d/1062846884_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_8d7be1794b392ab3d1c31b20bd4eabd6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, الناتو

متحدث باسم أردوغان عن طلب الناتو عقد اجتماع بخصوص السويد وفنلندا: لا نريد اجتماعات من أجل الاجتماعات

12:13 GMT 29.05.2022
© AFP 2022 / ADEM ALTANالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© AFP 2022 / ADEM ALTAN
تابعنا عبرTelegram
أكد إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن "الناتو" يريد عقد اجتماع بين تركيا والسويد وفنلندا.
أنقرة - سبوتنيك. ووفقا لتصريحات صحفية أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، اليوم الأحد، أن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ يريد عقد اجتماع بين تركيا والسويد وفنلندا، معلقا: "نحن لا نريد اجتماعات من أجل الاجتماعات".
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
ستولتنبرغ: من غير المرجح أن تحصل السويد وفنلندا على عضوية الناتو إذا لم تف بمطالب تركيا
27 مايو, 09:41 GMT
وقال كالين: "الأمين العام للناتو لديه بعض المبادرات والنوايا، هناك أيضًا رغبة في عقد اجتماع داخل الناتو، بصراحة، نحن لا نعقد اجتماعات فقط من أجل عقد اجتماعات".

وقال كالين: "إن وفدين سيقدمان إجابة في هذا الاتجاه حيث نسعى جاهدين لعملية تتضمن خطوات ملموسة تركز على النتائج".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد حدد الأسبوع الماضي شروطه للسويد وفنلندا لكسب دعم أنقرة لعضويتهما في "الناتو"، قائلاً: إنه يجب عليهما التخلي عن الدعم المالي والسياسي للجماعات "الإرهابية" التي تهدد الأمن القومي لتركيا، وهي حزب العمال الكردستاني.
وفي السياق ذاته قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن هناك حاجة إلى تعهد مكتوب من فنلندا والسويد بالتوقف عن دعم الحركة الكردية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала