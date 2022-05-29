https://arabic.sputniknews.com/20220529/مجلس-التعاون-الخليجي-يدين-السماح-لمتطرفين-باقتحام-المسجد-الأقصى-1062870237.html
مجلس التعاون الخليجي يدين السماح لمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى
مجلس التعاون الخليجي يدين السماح لمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى
أدان مجلس التعاون الخليجي اقتحام مستوطنين إسرائيليين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى، وسط حماية مشددة من القوات الإسرائيلية، بهدف تأمين دخولهم وحمايتهم. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T20:57+0000
2022-05-29T20:57+0000
2022-05-29T20:57+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وأصدر المجلس بيانا أدان فيه نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام للمجلس "السماح لمتطرفين وأحد أعضاء الكنيست الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية".وحذر الحجرف من تفاقم الأوضاع "في ضوء السماح بالمسيرة الاستفزازية والتصعيدية في القدس المحتلة، مما يشكل انتهاكاً صارخاً وتصرفا مدانا ومرفوضا وتصعيدا خطيرا"، على حد تعبيره.وشدد الأمين العام على ضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني والديني القائم في القدس المحتلة ومقدساتها ووقف كل الإجراءات غير الشرعية.وطالب الحجر المجتمع الدولي "بتحمل مسؤولياته للحفاظ على سلامة المسجد الأقصى، وبضرورة تقيد إسرائيل بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال وفق القانون الدولي الإنساني".واقتحم العشرات من المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلية، بهدف لتأمين دخول المستوطنين وحمايتهم.وأكدت وكالة شهاب، صباح اليوم الأحد، أنه فور اقتحام أول مجموعة من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، تصدى لهم المرابطون والمرابطات الفلسطينيين وسط "تكبيراتهم"، وشعارات منها "بالروح، بالدم، نفديك يا أقصى".من جانبها، أغلقت الشرطة الإسرائيلية أبواب المصلى القبلي، ومنعت المعتكفين بداخله من الخروج.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
مجلس التعاون الخليجي يدين السماح لمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى
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أدان مجلس التعاون الخليجي اقتحام مستوطنين إسرائيليين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى، وسط حماية مشددة من القوات الإسرائيلية، بهدف تأمين دخولهم وحمايتهم.
وأصدر المجلس بيانا
أدان فيه نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام للمجلس "السماح لمتطرفين وأحد أعضاء الكنيست الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية".
وحذر الحجرف من تفاقم الأوضاع "في ضوء السماح بالمسيرة الاستفزازية والتصعيدية في القدس المحتلة، مما يشكل انتهاكاً صارخاً وتصرفا مدانا ومرفوضا وتصعيدا خطيرا"، على حد تعبيره.
وشدد الأمين العام على ضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني والديني القائم في القدس المحتلة ومقدساتها ووقف كل الإجراءات غير الشرعية.
وطالب الحجر المجتمع الدولي "بتحمل مسؤولياته للحفاظ على سلامة المسجد الأقصى، وبضرورة تقيد إسرائيل بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال وفق القانون الدولي الإنساني".
واقتحم العشرات من المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلية، بهدف لتأمين دخول المستوطنين وحمايتهم.
وأكدت وكالة شهاب
، صباح اليوم الأحد، أنه فور اقتحام أول مجموعة من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، تصدى لهم المرابطون والمرابطات الفلسطينيين وسط "تكبيراتهم"، وشعارات منها "بالروح، بالدم، نفديك يا أقصى".
من جانبها، أغلقت الشرطة الإسرائيلية أبواب المصلى القبلي، ومنعت المعتكفين بداخله من الخروج.