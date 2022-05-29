https://arabic.sputniknews.com/20220529/مدبولي-من-أبو-ظبي-أتينا-لوضع-خارطة-طريق-بإطار-زمني-واضح-لتحقيق-الشراكة-في-ما-بيننا-1062860524.html

مدبولي من أبو ظبي: أتينا لوضع خارطة طريق بإطار زمني واضح لتحقيق الشراكة في ما بيننا

مدبولي من أبو ظبي: أتينا لوضع خارطة طريق بإطار زمني واضح لتحقيق الشراكة في ما بيننا

أكد رئيس الوزراء المصري أن هناك توجها لدى القيادات التنفيذية في كل من مصر والأردن والإمارات لصياغة استراتيجية تكاملية في قطاعات الصناعة. 29.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-29T15:36+0000

2022-05-29T15:36+0000

2022-05-29T15:36+0000

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وحسب تصريحات نقلها مصراوي قال مدبولي: "كان هناك توجه لدى القيادات التنفيذية في الدول الثلاث بسرعة العمل على صياغة استراتيجية تكاملية لقطاعات الصناعة كأولوية تهدف إلى وضع رؤية للتكامل بين الدول الثلاث؛ لتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي في السلع والمنتجات الأساسية".ولفت رئيس الحكومة المصرية إلى أن هذا التوجه يأتي "في ضوء ارتفاع الأسعار العالمية ونقصها؛ لا سيما أن المؤسسات الدولية حذرت من قرب حدوث نقص في السلع الرئيسية، وفي مقدمتها المواد الغذائية".تصريحات مدبولي جاءت خلال لقاء له مع وسائل إعلام إماراتية، أثناء حضوره فعاليات إطلاق مبادرة "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" بين مصر والإمارات والأردن، اليوم الأحد، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.وتحدث مدبولي أيضا عن التوسع مستقبلاً في تلك الشراكة "بما يضمن توفير الاحتياجات الأساسية لشعوبنا حتى نبقى في مأمن بقدر الإمكان من هذه الأزمة وضغوطها، وهي الأزمة التي لا يستطيع أي خبير عالمي أن يتنبأ بما سيحدث، لن أقول حتى نهاية العام بل لا يستطيع حتى التنبؤ بما سيحدث حتى نهاية الشهر المقبل".

https://arabic.sputniknews.com/20220524/مصر-والأردن-يناقشان-تنفيذ-مخرجات-القمة-الثلاثية-مع-الإمارات-1062654333.html

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