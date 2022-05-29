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مدينة ألمانية تضع القطط قيد الإقامة الجبرية
مدينة ألمانية تضع القطط قيد الإقامة الجبرية
أعلنت سلطات مدينة والدورف الألمانية، فرض إقامة جبرية على القطط ومنعها من مغادرة المنازل حتى نهاية الصيف، لحماية طائر " قنبرة متوجة" المهدد بالانقراض والذي يبني... 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T11:48+0000
2022-05-29T11:48+0000
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أخبار ألمانيا
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وأشار موقع "ويلت"، إلى أن سلطات المدينة توعدت المخالفين لهذا القانون بغرامة مالية قدرها 500 يورو، وفقا لموقع "ИноТВ".وقالت الرابطة الألمانية للحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي: إذا تركت ثلاثة أزواج من الطيور بيضتين فقط ، فنحن بحاجة إلى بذل جهد جاد لزيادة أعدادها.يجب أن تساعد الإقامة الجبرية حتى نهاية أغسطس القادم في حماية هذه الطيور المهدد بالانقراض، والتي تبني أعشاشها وتبيض على الأرض.قال علي كاوسكون، صاحب قطة: هذا ليس طبيعيا، بمجرد أن تشرق الشمس تحرم القطط من حريتها. إنها مثل البشر، كما هو الحال في السجن.وأشارت تقارير إلى أن حتى القطط المنزلية التي تتغذى جيدا لا يمكنها التوقف عن الصيد. غريزة اللعب قوية جدًا. تشير التقديرات إلى أن 16 مليون قطة تعيش في ألمانيا تقتل ما يصل إلى 200 مليون طائر سنويا.يذكر أن طائر "قنبرة متوجة" يتواجد في المناطق شبه الصحراوية والمناطق الرملية، السبخات ذات الشجيرات الصحراوية، والمناطق الزراعية المكشوفة وواحات النخيل، والمنتزهات العشبية والحدائق الكبيرة وعلى جانبي الطرق.
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منوعات, أخبار ألمانيا

مدينة ألمانية تضع القطط قيد الإقامة الجبرية

11:48 GMT 29.05.2022
© Photo / Instagram/Russian Blue Cats Xafi & Auriقطط زرقاء روسية
قطط زرقاء روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© Photo / Instagram/Russian Blue Cats Xafi & Auri
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أعلنت سلطات مدينة والدورف الألمانية، فرض إقامة جبرية على القطط ومنعها من مغادرة المنازل حتى نهاية الصيف، لحماية طائر " قنبرة متوجة" المهدد بالانقراض والذي يبني أعشاشه على الأرض.
وأشار موقع "ويلت"، إلى أن سلطات المدينة توعدت المخالفين لهذا القانون بغرامة مالية قدرها 500 يورو، وفقا لموقع "ИноТВ".
وقالت الرابطة الألمانية للحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي: إذا تركت ثلاثة أزواج من الطيور بيضتين فقط ، فنحن بحاجة إلى بذل جهد جاد لزيادة أعدادها.
يجب أن تساعد الإقامة الجبرية حتى نهاية أغسطس القادم في حماية هذه الطيور المهدد بالانقراض، والتي تبني أعشاشها وتبيض على الأرض.
قال علي كاوسكون، صاحب قطة: هذا ليس طبيعيا، بمجرد أن تشرق الشمس تحرم القطط من حريتها. إنها مثل البشر، كما هو الحال في السجن.
وأشارت تقارير إلى أن حتى القطط المنزلية التي تتغذى جيدا لا يمكنها التوقف عن الصيد. غريزة اللعب قوية جدًا. تشير التقديرات إلى أن 16 مليون قطة تعيش في ألمانيا تقتل ما يصل إلى 200 مليون طائر سنويا.
يذكر أن طائر "قنبرة متوجة" يتواجد في المناطق شبه الصحراوية والمناطق الرملية، السبخات ذات الشجيرات الصحراوية، والمناطق الزراعية المكشوفة وواحات النخيل، والمنتزهات العشبية والحدائق الكبيرة وعلى جانبي الطرق.
© Sputnik . Dmitry Debabovطائر " قنبرة متوجة"
طائر قنبرة متوجة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
طائر " قنبرة متوجة"
© Sputnik . Dmitry Debabov
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