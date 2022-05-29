https://arabic.sputniknews.com/20220529/مسؤول-الإمارات-تسعى-لاستثمار-15-مليار-دولار-في-مصر-خلال-العقد-المقبل-1062860831.html
مسؤول: الإمارات تسعى لاستثمار 15 مليار دولار في مصر خلال العقد المقبل
مسؤول: الإمارات تسعى لاستثمار 15 مليار دولار في مصر خلال العقد المقبل
تسعى الإمارات إلى زيادة حجم الأموال المستثمرة في مصر لتصل إلى 35 مليار دولار خلال العقد القادم، من 20 مليار دولار حاليا. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T15:38+0000
2022-05-29T15:38+0000
2022-05-29T15:38+0000
أخبار مصر الآن
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/04/1049465133_0:108:2000:1233_1920x0_80_0_0_1cd714a01736f5d76a4aa9fbe554145a.jpg
القاهرة- سبوتنيك. وقال الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال بن سيف الجروان، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "إن دولة الإمارات تأتي الأولى عربيا من حيث الاستثمارات في جمهورية مصر العربية وهي في تزايد مستمر".وأضاف أن هناك رغبة متواصلة من البلدين لزيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر من 20 مليار دولار إلى 35 مليار دولار خلال العقد المقبل.وأوضح الجروان أن هذه الزيادة تمثل نسبة نمو 75%، وستكون في قطاعات السياحة والتعليم اللوجستي والصناعات الغذائية والطاقة النظيفة والمتجددة والطيران والصناعات الدوائية والنقل".وأشار الجروان إلى أن "هناك أكثر من 1200 شركة إماراتية تعمل في السوق المصري، في العديد من القطاعات بالإضافة إلى القطاعات التي سطرت الشركات الإماراتية قصص نجاح متميزة فيها في السوق المصري".وحول اللقاء الذي حضره الجروان أمس مع رئيس الوزراء لبحث فرص الاستثمار مع المستثمرين الإماراتيين، قال: "سعدنا بلقائنا مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. لقاء جاء متميزا وناجحا للغاية سواء من حيث المشاركين أو من حيث شمولية المواضيع التي تطرق لها".وأكد أن التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين يشهد تطورا كبيرا في المجالات كافة، قائلا إن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية تعد انعكاسا قويا لمتانة العلاقات وطموحات القيادة السياسية بين البلدين، وتعكس المؤشرات الاقتصادية ذلك بوضوح.
https://arabic.sputniknews.com/20220529/أبوظبي-تخصص-10-مليارات-دولار-لصندوق-استثمار-بالشراكة-بين-الأردن-والإمارات-ومصر-1062838574.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/04/1049465133_106:0:1895:1342_1920x0_80_0_0_78cd6070037cf90ef47802556e835447.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, اقتصاد
مسؤول: الإمارات تسعى لاستثمار 15 مليار دولار في مصر خلال العقد المقبل
تابعنا عبر
تسعى الإمارات إلى زيادة حجم الأموال المستثمرة في مصر لتصل إلى 35 مليار دولار خلال العقد القادم، من 20 مليار دولار حاليا.
القاهرة- سبوتنيك
. وقال الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال بن سيف الجروان، في تصريح لوكالة "سبوتنيك
": "إن دولة الإمارات تأتي الأولى عربيا من حيث الاستثمارات في جمهورية مصر العربية وهي في تزايد مستمر".
وأضاف أن هناك رغبة متواصلة من البلدين لزيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر
من 20 مليار دولار إلى 35 مليار دولار خلال العقد المقبل.
وأوضح الجروان أن هذه الزيادة تمثل نسبة نمو 75%، وستكون في قطاعات السياحة والتعليم اللوجستي والصناعات الغذائية والطاقة النظيفة والمتجددة والطيران والصناعات الدوائية والنقل".
وأشار الجروان إلى أن "هناك أكثر من 1200 شركة إماراتية تعمل في السوق المصري، في العديد من القطاعات بالإضافة إلى القطاعات التي سطرت الشركات الإماراتية قصص نجاح متميزة فيها في السوق المصري".
وحول اللقاء الذي حضره الجروان أمس مع رئيس الوزراء لبحث فرص الاستثمار مع المستثمرين الإماراتيين
، قال: "سعدنا بلقائنا مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. لقاء جاء متميزا وناجحا للغاية سواء من حيث المشاركين أو من حيث شمولية المواضيع التي تطرق لها".
وأكد أن التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين يشهد تطورا كبيرا في المجالات كافة، قائلا إن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية تعد انعكاسا قويا لمتانة العلاقات وطموحات القيادة السياسية بين البلدين، وتعكس المؤشرات الاقتصادية ذلك بوضوح.